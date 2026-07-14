Tech Tips: पाऊस असो किंवा वादळी वारा.. हवामान खराब होण्यापूर्वीच मिळणार अलर्ट! फोनमध्ये आत्ताच ऑन करा ‘ही’ सेटिंग

Truecaller अडचणीत? TRAI ने सरकारकडे मागितले विशेष अधिकार; मंजुरी मिळाल्यास होऊ शकते मोठी कारवाई
आयफोन आणि अँड्रॉईडमध्ये आधीपासूनच अशी सेटिंग असते, ज्याच्या मदतीने तुम्हाला हवामान बदलण्यापूर्वीच अलर्ट शेअर केले जातात. यामुळे तुम्ही तुमच्या कामाचे आणि प्रवासाचे योग्य नियोजन करू शकाल. फोनमध्ये ही सेटिंग ऑन करण्यासाठी तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य – AI Created)
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