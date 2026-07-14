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Tech Tips: पाऊस असो किंवा वादळी वारा.. हवामान खराब होण्यापूर्वीच मिळणार अलर्ट! फोनमध्ये आत्ताच ऑन करा ‘ही’ सेटिंग

Updated On: Jul 14, 2026 | 10:06 AM IST
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सारांश

Smartphone Tips: सतत बदलणाऱ्या हवामानामुळे तुम्ही देखील हैराण झाला आहात का? प्रवासाचे नियोजन करता येत नाहीये का? आता चिंता करू नका. फोनमधील एक छोटी सेटिंग तुमची ही समस्या अगदी चुटकीसरशी सोडवू शकते. तुम्ही काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करून फोनमध्ये ही सेटिंग ऑन करू शकता.

Tech Tips: पाऊस असो किंवा वादळी वारा.. हवामान खराब होण्यापूर्वीच मिळणार अलर्ट! फोनमध्ये आत्ताच ऑन करा 'ही' सेटिंग

Tech Tips: पाऊस असो किंवा वादळी वारा.. हवामान खराब होण्यापूर्वीच मिळणार अलर्ट! फोनमध्ये आत्ताच ऑन करा 'ही' सेटिंग

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विस्तार
  • अँड्रॉईड आणि आयफोनमध्ये कोणतेही वेगळे ॲप न वापरता हवामान बदलाचे अलर्ट सुरू करता येतात.
  • सिव्हिअर वेदर अलर्ट्स आणि इमर्जन्सी अलर्ट्स ऑन केल्यास पाऊस, वादळ आणि इतर धोक्यांची पूर्वसूचना मिळते.
  • योग्य सेटिंग ऑन केल्यास प्रवास आणि दैनंदिन कामांचे नियोजन अधिक सुरक्षितपणे करता येते.
हवामानात सतत बदल होत आहेत. कधी मुसळधार पाऊस तर कधी वादळी वारा. वातावरणात अचानक होत असलेल्या या बदलांमुळे आपली सतत तारांबळ उडत असते. पण जर तुम्हाला वेळेपूर्वीच या बदलांचे अपडेट्स मिळाले तर? म्हणजेच पाऊस पडण्यापूर्वीच तुम्हाला त्याबाबत अपडेट मिळाले तर तुमची तारांबळ उडणार नाही आणि तुम्ही तुमच्या प्रवासाचे नियोजन देखील करू शकाल. हे अपडेट्स तुम्हाला तुमच्या फोनमधून मिळणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजेच यासाठी कोणतेही वेगळे ॲप डाऊनलोड करण्याच गरज नाही.

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आयफोन आणि अँड्रॉईडमध्ये आधीपासूनच अशी सेटिंग असते, ज्याच्या मदतीने तुम्हाला हवामान बदलण्यापूर्वीच अलर्ट शेअर केले जातात. यामुळे तुम्ही तुमच्या कामाचे आणि प्रवासाचे योग्य नियोजन करू शकाल. फोनमध्ये ही सेटिंग ऑन करण्यासाठी तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत. (फोटो सौजन्य – AI Created)

अँड्रॉईड स्मार्टफोन यूजर्स फॉलो करा ही सेटिंग

  • जर तुमच्याकडे अँड्रॉईड स्मार्टफोन आहे, तर हवामान अलर्ट मिळवण्यासाठी तुम्हाला काही स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत.
  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये सेटिंग ओपन करा.
  • आता सेफ्टी आणि इमर्जन्सी किंवा काही फोनमध्ये सेफ्टी आणि इमर्जन्सी अलर्ट पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.
  • आता तुम्हाला स्क्रीनवर सिव्हिअर वेदर अलर्ट्स, एक्स्ट्रीम थ्रेट्स आणि इमर्जन्सी अलर्ट्स असे पर्याय दिसतील, ते ऑन करा.
  • आता तुम्हाला हवामान बदलण्यापूर्वी त्याबाबत अलर्ट शेअर केले जातील.
इतकंच नाही तर अँड्रॉईड स्मार्टफोनमध्ये गुगलचे वेदर फीचर देखील असते, जे तुम्हाला वेळोवेळी हवामान अपडेट्स शेअर करत असते. तुमच्या परिसरातील हवामान बदलल्यास तुम्हाला नोटिफिकेशन अलर्ट पाठवले जातात. यासाठी फोनमध्ये लोकेशन आणि नोटिफिकेशन ऑन असणं गरजेचं आहे. याशिवाय सॅमसंग, शाओमी, वनप्लस आणि विवो सारख्या अनेक स्मार्टफोन कंपन्या त्यांच्या डिव्हाईसमध्ये वेदर ॲपद्वारे हवामानासंबंधित अलर्ट्स पाठवते.

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आयफोनमध्ये असे सेट करा अलर्ट

  • आयफोनमध्ये हवामानासंबंधित नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी सर्वात आधी वेदर ॲप ओपन करा.
  • यानंतर ॲपमध्ये प्रोफाईल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नोटिफिकेशन पर्यायावर क्लिक करा.
  • आता तुमच्या सध्याच्या लोकेशनसाठी सिव्हिअर वेदर नोटिफिकेशन ऑन करा.
  • यासोबतच फोनमध्ये लोकेशन सर्विस आणि वेदर ॲपसाठी ऑलवेज किंवा व्हाईल यूजिंग द ॲप पर्याय निवडून लोकेशन ॲक्सेससाठी परवानगी द्या.
  • आता फोनच्या सेटिंगमध्ये जाऊन नोटिफिकेशनवर क्लिक करा आणि वेदनमध्ये जाऊन ॲप नोटिफिकेशन ऑन करा.
  • यानंतर तुम्हाला तुमच्या डिव्हाईसवर पाऊस, तुफान आणि इतर हवामान बदलाबाबत अलर्ट शेअर केले जातील.

Web Title: Turn on this setting on your smartphone and you will get weather alerts

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Published On: Jul 14, 2026 | 10:06 AM

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