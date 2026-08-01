Upcoming Smartphones: Pixel 11 पासून Vivo V80 पर्यंत... ऑगस्टमध्ये या कंपन्या करणार लाँच करणार नवीन स्मार्टफोन्स

भारतात OnePlus चा पुन्हा धमाका! नवा स्मार्टफोन 7,000mAh बॅटरी आणि अनोख्या फीचर्सने सुसज्ज… जाणून घ्या किंमत
ऑगस्ट महिन्यात आयोजित केल्या जाणाऱ्या गूगल लाँच ईव्हेंटमध्ये गूगल पिक्सेल 11 सिरीज लाँच केली जाणार आहे. हा ईव्हेंट 12 ऑगस्ट रोजी आयोजित केला जाणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्ससोबतच स्मार्टवॉच देखील लाँच करणार आहे. कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोन सिरीजमध्ये स्टँडर्ड मॉडेलसह प्रो आणि प्रो प्लस मॉडेल देखील लाँच केले जाणार आहेत. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
हा एक कॅमेरा सेंट्रिक स्मार्टफोन असून ऑगस्ट महिन्यात लाँच केला जाणार आहे. या स्मार्टफोन सिरीजमध्ये कंपनी V80, V80 Elite, आणि V80 FE हे स्मार्टफोन्स लाँच करणार आहे. आगामी विवो व्हि 80 स्मार्टफोनमध्ये 6.59-इंच फ्लॅट अमोलेड डिस्प्ले दिला जाऊ शकतो, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz असू शकतो. आगामी स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट, 7,200mAh सिलिकन कार्बन बॅटरी दिली जाणार आहे. फोनमध्ये 50MP प्रायमरी कॅमेरा, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आणि 8MP चा अल्ट्रावाइड सेंसर दिला जाणार आहे.
रेडमी स्मार्टफोन सिरीज देखील ऑगस्ट महिन्यात लाँच केली जाणार आहे. या सिरीजमध्ये कंपनी स्टँडर्ड, प्रो आणि प्रो प्लस असे तीन मॉडेल्स लाँच करणार आहे. स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 6.99-इंच अमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,800 निट्स मिळणार आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 4 प्रोसेसर आणि 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरासह लाँच केला जाऊ शकतो. फोनमध्ये 45W चार्जिंग सपोर्टसह 8,000mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते.
विवो एस 2 स्मार्टफोन देखील भारतात लवकरच लाँच केला जाणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7360 प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो. प्रिमियम डिझाईन असलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये 6.83-इंच कर्व अमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, सोनी 50 मेगापिक्सेल आयएमएक्स 852 प्रायमरी कॅमेरा दिला जाऊ शकतो. या फोनमध्ये 44W चार्जिंग सपोर्टसह 7,050mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते.
पोको स्मार्टफोन देखील भारतात ऑगस्ट महिन्यात लाँच केला जाणार आहे. हा स्मार्टफोन चीनमध्ये लाँच करण्यात आलेल्या रेडमी नोट 17 स्मार्टफोनचे रिब्रँड वर्जन आहे. नव्या स्मार्टफोनमध्ये 8,000mAh सिलिकन कार्बन बॅटरी, 45W चार्जिंग सपोर्ट, 7-इंच ओएलईडी डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट दिला जाऊ शकतो.
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नवीन आयक्यू स्मार्टफोन देखील भारतात ऑगस्ट महिन्यात लाँच केला जाणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 4 चिपसेट दिला जाऊ शकतो. फोनमध्ये 6.83-इंच अमोलेड डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट, 9,020mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते.