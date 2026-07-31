भारतात OnePlus चा पुन्हा धमाका! नवा स्मार्टफोन 7,000mAh बॅटरी आणि अनोख्या फीचर्सने सुसज्ज... जाणून घ्या किंमत

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नवीन स्मार्टफोनच्या 4जीबी रॅम आणि 64जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 18,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर 4जीबी रॅम आणि 128जीबी स्टोरेज असलेल्या दुसऱ्या व्हेरिअंटची किंमत 20,999 रुपये आहे. तसेच कंपनी काही निवडक बँक कार्डांवर 1500 रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट ऑफर करणार आहे. यासोबतच नवीन स्मार्टफोन नो-कॉस्ट ईएमआई पर्यायावर देखील खरेदी केला जाऊ शकतो. स्मार्टफोनची विक्री 4 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. स्मार्टफोन बरगंडी रेड आणि आइस ब्लू रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य: OnePlus)
वनप्लस स्मार्टफोनमध्ये 6.8-इंच एचडी+ (720 x 1,570 पिक्सेल) एलसीडी टचस्क्रीन दिली आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आणि पीक ब्राइटनेस 900 निट्सपर्यंत आहे. वनप्लसने लाँच केलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये vivid आणि नेचुरल स्क्रीन कलर मोड, डार्क मोड, स्क्रीन कलर टेंप्रेचर एडजेस्टमेंट सपोर्ट, आई प्रोटेक्शन मोड आणि 19.6:9 आस्पेक्ट रेश्यो डिस्प्ले देण्यात आला आहे. नवा स्मार्टफोन MIL-STD-810H ग्रेडच्या मिलिटरी टिकाऊपणासह येतो.
वनप्लस स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6360 एपेक्स चिपसेटसह लाँच करण्यात आला आहे. हा फोन 4GB रॅमसह 64GB आणि 128GB स्टोरेज ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे. या डिव्हाईसमध्ये वेपर चेंबर कूलिंग सपोर्ट दिला आहे, ज्याचा हीट डिसिपेशनसाठी 13,280 चौरस मिमी क्षेत्र आहे. स्मार्टफोन डुअल सिम सपोर्टसह लाँच करण्यात आला आहे. हा फोन अँड्रॉईड 16 वर आधारित ऑक्सिजनओएस 16 वर चालतो.
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फोटोग्राफीसाठी वनप्लस स्मार्टफोनमध्ये 13-मेगापिक्सेलचा सिंगल रियर कॅमेरा लेंस देण्यात आला आहे. याचा अपर्चर f/2.2 आहे आणि हा 10x पर्यंत डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो. फोनमध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 5 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. या वनप्लस फोनमध्ये 7,000mAh ची बॅटरी आहे आणि तो 15W चार्जिंग व 5W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करतो.