गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? Google चे ‘हे’ 5 Apps कारणीभूत

Updated On: Jul 30, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

Google Apps: आजच्या काळात स्मार्टफोन हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. मात्र, अनेकदा फोनची बॅटरी अपेक्षेपेक्षा खूप लवकर संपते. यामागे बॅटरी खराब असणे हे एकमेव कारण नसून, काही Google अॅप्स पार्श्वभूमीत (Background) सतत चालू राहून जास्त बॅटरी वापरतात.

Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया) Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • काही Google अॅप्स बॅकग्राऊंडमध्ये चालू राहून जास्त बॅटरी वापरतात.
  • फोनची बॅटरी लवकर संपण्यामागे अॅप्सची सेटिंग्सही कारणीभूत ठरू शकतात.
  • अनावश्यक बॅकग्राऊंड अॅक्टिव्हिटी बंद केल्यास बॅटरी लाइफ वाढू शकते.
  • बॅटरीचा वापर नियमित तपासून गरज नसलेली अॅप्स नियंत्रित करणे फायदेशीर ठरते.
Google Apps Draining Your Phone Battery? : आजच्या काळात स्मार्टफोन हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. काम, शिक्षण किंवा मनोरंजन, प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण फोनवरच अवलंबून असतो. पण दिवसभरात अनेकदा एकच तक्रार ऐकायला मिळते, ती म्हणजे फोनची बॅटरी खूप लवकर संपते. अनेकांना वाटतं की बॅटरी खराब झाली आहे, पण प्रत्यक्षात काही अॅप्स फोनची चार्जिंग खात असतात.

गुगल क्रोम (Google Chorme)

सर्वात आधी बोलायचं झालं तर इंटरनेट वापरण्यासाठी अनेकजण गुगल क्रोमचा(Google Chorme) वापर करताता. हे अॅप वेगवान असलं तरी त्यामध्ये एकाचवेळी अनेक टॅब सुरु ठेवतो. त्यामुळे बॅटरीवर जास्त ताण येतो. त्यातच सतत दिसणाऱ्या जाहिराती, वेबपेज रिफ्रेश होणं आणि बॅकग्राउंडमध्ये सुरू असलेल्या प्रक्रिया यामुळे फोनचे चार्जिंग वेगाने कमी होते. तसे होऊ नये म्हणून अनावश्यक टॅब बंद ठेवा.

युटयूब (Youtube)

आवडीचे गाणे किंवा व्हिडिओ पाहायचे असेल तर, आपण युटयूबचा (Youtube) वापर केला जातो. पंरतू तासन्तास व्हिडिओ पाहिल्यास स्क्रीन, इंटरनेट आणि प्रोसेसरवर ताण येतो. शक्य असेल तेव्हा व्हिडिओची गुणवत्ता मध्यम ठेवा. त्यामुळे डेटा आणि बॅटरी दोन्हीची बचत होते.

ईमेल (G- Mail)

ईमेलसाठी वापरले जाणारे जीमेल अॅप दिसायला हलकं वाटत असलं तरी ते सतत नवीन मेल तपासत असतं. अनेक ईमेल खाती जोडलेली असतील तर ही प्रक्रिया अधिक वाढते. परिणामी फोनची बॅटरी नकळत कमी होते . ज्या खात्यांचा वापर होत नाही ती काढून टाकल्यास बॅटरीच्या बदलामध्ये फरक जाणवू शकतो.

गुगल मॅप्स (Google Map)

प्रवास करताना गुगल मॅप्स मोठी मदत करते. पण मार्गदर्शन सुरू असताना जीपीएस, मोबाईल डेटा आणि स्क्रीन सतत चालू राहतात. यामुळे बॅटरी झपाट्याने कमी होते. अनेकजण लोकेशन सेवा दिवसभर सुरू ठेवतात. ही सवय टाळली तर बॅटरी जास्त वेळ टिकू शकते.

गुगल होम (Google Home)

ज्यांच्या घरात स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट लाईट किंवा इतर स्मार्ट उपकरणे आहेत, त्यांच्यासाठी गुगल होम उपयुक्त अॅप आहे. मात्र हे अॅप त्या उपकरणांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने ब्लूटूथ आणि लोकेशन सुरू असल्यास बॅटरीचा वापर वाढतो. वापर नसताना ही सुविधा बंद ठेवणे अधिक योग्य ठरते.

मित्रांसोबत ट्रिपचं बिल वाटणं झालं सोपं! Paytm ने आणलं ‘Split Bills’ फीचर, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

फक्त अॅप्सच नाही तर काही छोट्या सवयी बदलल्यासही फोनचा चार्ज जास्त काळ टिकवता येतो. स्क्रीनची चमक आवश्यक तेवढीच ठेवा. वापरात नसलेले ब्लूटूथ( Bluetooth), वाय-फाय(Wifi) आणि लोकेशन(Location) बंद करा. क्वचित वापरल्या जाणाऱ्या अॅप्सना बॅकग्राउंडमध्ये चालण्याची परवानगी देऊ नका. तसेच फोनमधील बॅटरी (Battery) वापराचा अहवाल अधूनमधून तपासल्यास कोणते अॅप सर्वाधिक चार्ज खर्च करत आहे, हे सहज समजू शकते.

याशिवाय फोन आणि सर्व अॅप्स (App) वेळोवेळी अपडेट ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नवीन अपडेटमध्ये अनेकदा बॅटरीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी बदल केलेले असतात. त्यामुळे अपडेट टाळू नका. गरज नसताना अनेक अॅप्स एकाच वेळी उघडी ठेवण्याऐवजी ती बंद केल्यासही बॅटरीवरचा ताण कमी होतो.

युझर्ससाठी मोठी बातमी! Google Pay, PhonePe अन् Paytm वर दिसणार नाही ‘हा’ नंबर; NPCI चा नवीन आदेश

फोनची बॅटरी जास्त काळ टिकवण्यासाठी महागडा स्मार्टफोन (Smart Phone) घेण्याची गरज नसते. योग्य सेटिंग्ज, मर्यादित वापर आणि काही साध्या सवयी अंगीकारल्या तर दिवसभर चार्जची चिंता कमी होऊ शकते. छोट्या बदलांमुळे बॅटरीचे आयुष्य वाढते आणि फोन वापरण्याचा अनुभवही अधिक चांगला होतो.

 

Web Title: Google apps draining your phone battery

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Instagram, Meta सह सोशल मीडिया कंपन्यांना संसदीय समितीची नोटीस; 3 ऑगस्टला प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश
1

Instagram, Meta सह सोशल मीडिया कंपन्यांना संसदीय समितीची नोटीस; 3 ऑगस्टला प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश

पासवर्ड विसरलात? सेल्फी व्हिडिओनेही लॉग-इन करता येणार Google Account, नवीन फीचर यूजर्ससाठी ठरणार फायदेशीर
2

पासवर्ड विसरलात? सेल्फी व्हिडिओनेही लॉग-इन करता येणार Google Account, नवीन फीचर यूजर्ससाठी ठरणार फायदेशीर

Google Job: गुगलमध्ये नोकरी मिळवायची आहे का? मग लगेच गूगलच्या रिक्रुटरने सांगितलेल्या ‘या’ ३ टिप्स नक्की फॉलो करा
3

Google Job: गुगलमध्ये नोकरी मिळवायची आहे का? मग लगेच गूगलच्या रिक्रुटरने सांगितलेल्या ‘या’ ३ टिप्स नक्की फॉलो करा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? Google चे ‘हे’ 5 Apps कारणीभूत

Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? Google चे ‘हे’ 5 Apps कारणीभूत

Jul 30, 2026 | 11:30 AM
Ford Explorer आणि Lincoln Aviator ड्रायव्हर सीटमध्ये तांत्रिक बिघाड! कंपनीकडून हजारो गाड्या मागे मागवल्या!

Ford Explorer आणि Lincoln Aviator ड्रायव्हर सीटमध्ये तांत्रिक बिघाड! कंपनीकडून हजारो गाड्या मागे मागवल्या!

Jul 30, 2026 | 11:30 AM
NEET UG Low Score Options: MBBS नाही मिळालं तर काय? ‘हे’ ५ मेडिकल कोर्सेस देतील उत्तम पगार!

NEET UG Low Score Options: MBBS नाही मिळालं तर काय? ‘हे’ ५ मेडिकल कोर्सेस देतील उत्तम पगार!

Jul 30, 2026 | 11:15 AM
Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

Jul 30, 2026 | 11:13 AM
MHT CET 2026 Controversy: NEET नंतर आता एमएचटी-सीईटी संशयाच्या भोवऱ्यात! ९०% मिळवणारे विद्यार्थी मागे का पडले?

MHT CET 2026 Controversy: NEET नंतर आता एमएचटी-सीईटी संशयाच्या भोवऱ्यात! ९०% मिळवणारे विद्यार्थी मागे का पडले?

Jul 30, 2026 | 11:07 AM
Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

Jul 30, 2026 | 11:07 AM
Nashik News: ‘रस्ते की खड्डे?’ सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Nashik News: ‘रस्ते की खड्डे?’ सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jul 30, 2026 | 11:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा