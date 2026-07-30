Google Apps: सावधान! फोनची बॅटरी झपाट्याने संपतेय? Google चे ‘हे’ 5 Apps कारणीभूत

सर्वात आधी बोलायचं झालं तर इंटरनेट वापरण्यासाठी अनेकजण गुगल क्रोमचा(Google Chorme) वापर करताता. हे अॅप वेगवान असलं तरी त्यामध्ये एकाचवेळी अनेक टॅब सुरु ठेवतो. त्यामुळे बॅटरीवर जास्त ताण येतो. त्यातच सतत दिसणाऱ्या जाहिराती, वेबपेज रिफ्रेश होणं आणि बॅकग्राउंडमध्ये सुरू असलेल्या प्रक्रिया यामुळे फोनचे चार्जिंग वेगाने कमी होते. तसे होऊ नये म्हणून अनावश्यक टॅब बंद ठेवा.
आवडीचे गाणे किंवा व्हिडिओ पाहायचे असेल तर, आपण युटयूबचा (Youtube) वापर केला जातो. पंरतू तासन्तास व्हिडिओ पाहिल्यास स्क्रीन, इंटरनेट आणि प्रोसेसरवर ताण येतो. शक्य असेल तेव्हा व्हिडिओची गुणवत्ता मध्यम ठेवा. त्यामुळे डेटा आणि बॅटरी दोन्हीची बचत होते.
ईमेलसाठी वापरले जाणारे जीमेल अॅप दिसायला हलकं वाटत असलं तरी ते सतत नवीन मेल तपासत असतं. अनेक ईमेल खाती जोडलेली असतील तर ही प्रक्रिया अधिक वाढते. परिणामी फोनची बॅटरी नकळत कमी होते . ज्या खात्यांचा वापर होत नाही ती काढून टाकल्यास बॅटरीच्या बदलामध्ये फरक जाणवू शकतो.
प्रवास करताना गुगल मॅप्स मोठी मदत करते. पण मार्गदर्शन सुरू असताना जीपीएस, मोबाईल डेटा आणि स्क्रीन सतत चालू राहतात. यामुळे बॅटरी झपाट्याने कमी होते. अनेकजण लोकेशन सेवा दिवसभर सुरू ठेवतात. ही सवय टाळली तर बॅटरी जास्त वेळ टिकू शकते.
ज्यांच्या घरात स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट लाईट किंवा इतर स्मार्ट उपकरणे आहेत, त्यांच्यासाठी गुगल होम उपयुक्त अॅप आहे. मात्र हे अॅप त्या उपकरणांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने ब्लूटूथ आणि लोकेशन सुरू असल्यास बॅटरीचा वापर वाढतो. वापर नसताना ही सुविधा बंद ठेवणे अधिक योग्य ठरते.
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फक्त अॅप्सच नाही तर काही छोट्या सवयी बदलल्यासही फोनचा चार्ज जास्त काळ टिकवता येतो. स्क्रीनची चमक आवश्यक तेवढीच ठेवा. वापरात नसलेले ब्लूटूथ( Bluetooth), वाय-फाय(Wifi) आणि लोकेशन(Location) बंद करा. क्वचित वापरल्या जाणाऱ्या अॅप्सना बॅकग्राउंडमध्ये चालण्याची परवानगी देऊ नका. तसेच फोनमधील बॅटरी (Battery) वापराचा अहवाल अधूनमधून तपासल्यास कोणते अॅप सर्वाधिक चार्ज खर्च करत आहे, हे सहज समजू शकते.
याशिवाय फोन आणि सर्व अॅप्स (App) वेळोवेळी अपडेट ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नवीन अपडेटमध्ये अनेकदा बॅटरीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी बदल केलेले असतात. त्यामुळे अपडेट टाळू नका. गरज नसताना अनेक अॅप्स एकाच वेळी उघडी ठेवण्याऐवजी ती बंद केल्यासही बॅटरीवरचा ताण कमी होतो.
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फोनची बॅटरी जास्त काळ टिकवण्यासाठी महागडा स्मार्टफोन (Smart Phone) घेण्याची गरज नसते. योग्य सेटिंग्ज, मर्यादित वापर आणि काही साध्या सवयी अंगीकारल्या तर दिवसभर चार्जची चिंता कमी होऊ शकते. छोट्या बदलांमुळे बॅटरीचे आयुष्य वाढते आणि फोन वापरण्याचा अनुभवही अधिक चांगला होतो.