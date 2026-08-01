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Palghar crime: ₹32 कोटींसाठी पार्टनरच्या हत्येची सुपारी; उद्योगपतीवर जीवघेणा हल्ला, 7 आरोपी अटकेत

Updated On: Aug 01, 2026 | 08:24 AM IST
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सारांश

पालघरच्या वसईतील जीएसएम फॉइल्स लिमिटेडचे भागीदार मोहनसिंह परमार यांच्या हत्येचा कट उघड झाला आहे. कंपनीवर ताबा मिळवून ₹३२ कोटींचा फायदा मिळवण्यासाठी भाडोत्री शूटरकडून त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. वालीव पोलिसांनी मुख्य सूत्रधारासह सात आरोपींना अटक केली असून तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कंपनीवर ताबा आणि ₹३२ कोटींच्या फायद्यासाठी भागीदाराच्या हत्येचा कट रचला.
  • भाडोत्री शूटरने उद्योगपती मोहनसिंह परमार यांच्यावर गोळीबार केला; ते बचावले.
  • वालीव पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार सागर भानुशालीसह सात आरोपींना अटक केली.
पालघर: पालघर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कंपनीवर संपूर्ण ताबा मिळवून तब्बल ₹३२ कोटींचा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी स्वतःच्या पार्टनरच्या हत्येचा कट रचल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील जीएसएम फॉइल्स लिमिटेडचे भागीदार मोहनसिंह लक्ष्मणसिंह परमार यांची सुपारी देण्यात आली. त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना वालीव पोलिसांनी मोठा खुलासा करत मुख्य सूत्रधार सागर गिरीश भानुशालीसह सात आरोपींना अटक केली असून, आर्थिक व्यवहार आणि कंपनीवरील वर्चस्वासाठी हा संपूर्ण कट रचल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

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काय नेमकं प्रकरण?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसएम फॉइल्स लिमिटेडचे भागीदार सागर गिरीश भानुशाली आणि मोहनसिंह लक्ष्मणसिंह परमार यांच्यात व्यावसायिक भागीदारी होती. शेअर बाजारातील मोठ्या तोट्यामुळे सागर भानुशाली आर्थिक अडचणीत सापडला होता. त्यानंतर त्याने परमार यांना कंपनीतील हिस्सेदारी विकण्यास प्रवृत्त केले. या व्यवहारातून सुमारे ₹३२ कोटींची रक्कम देण्यात आली होती. मात्र, ही रक्कम परत करावी लागू नये आणि कंपनीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवता यावे, या उद्देशाने भानुशालीने परमार यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

२४ जुलै रोजी परमार कंपनीबाहेर पडताच भाडोत्री शूटरने त्यांच्यावर जवळून गोळी झाडली. दुसरी गोळी अडकून पडल्याने आरोपीने पिस्तुलाच्या बटाने त्यांच्या डोक्यावर वार केला आणि साथीदारांसह घटनास्थळावरून पसार झाला. गंभीर जखमी झालेल्या परमार यांच्यावर रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.

घटनेनंतर वालीव पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि गुप्त माहितीच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. या तपासादरम्यान उत्तर प्रदेशातून भाडोत्री शूटर, शस्त्रपुरवठादार आणि मुख्य सूत्रधारासह एकूण सात आरोपींना अटक करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: उद्योगपती मोहनसिंह परमार यांच्यावर हल्ला का करण्यात आला?

    Ans: कंपनीवर संपूर्ण ताबा मिळवून ₹३२ कोटींचा आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी.

  • Que: या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार कोण आहे?

    Ans: सागर गिरीश भानुशाली.

  • Que: पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली आहे?

    Ans: एकूण सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Web Title: Palghar crime contract to kill business partner for 32 crore industrialist survives life threatening attack 7 accused arrested

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Published On: Aug 01, 2026 | 08:24 AM

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