Free Fire Max: गेममधील आतापर्यंतचे सर्वात बेस्ट इव्हेंट! प्रीमियम बॅकपॅक आणि वेपन स्किनसह प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

Garena Free Fire Max Redeem Codes For 10 January 2026: फ्री फायर मॅक्समध्ये प्लेअर्ससाठी अनेक वेगवेगळे इव्हेंट सुरू करण्यात आले आहेत. काही इव्हेंटमध्ये स्पिन करावे लागणार आहे तर काही टास्क बेस्ड इव्हेंट आहेत.

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:50 AM
  • हार्ट रॉकर रिंग इव्हेंट पुढील 10 दिवसांसाठी लाईव्ह
  • आत्ताच रिडीम आजचे कोड्स
फ्री फायर मॅक्समध्ये सध्या एकापेक्षा एक जबरदस्त इव्हेंट सुरू आहेत. या सर्व इव्हेंटमध्ये प्लेयर्सना एक्सक्लूसिव वेपन स्किन, बॅकपॅक, इमोट आणि लूट क्रेट सारखे गेमिंग आयटम्स अत्यंत कमी किमतीत अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच प्लेअर्स यूनिवर्सल टोकन देखील क्लेम करू शकणार आहेत. या टोकनच्या मदतीने देखील रिवॉर्ड्स क्लेम केले जाऊ शकतात. आता आम्ही तुम्हाला गेममध्ये सुरू असणाऱ्या टॉप इव्हेंटबद्दल सांगणार आहोत. या इव्हेंटमध्ये प्लेअर्स वेगवेगळे रिवॉर्ड्स क्लेम करू शकणार आहेत.

फ्री फायर मॅक्स इव्हेंट्स

हार्टरॉकर रिंग इव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा हार्ट रॉकर रिंग जबरदस्त इव्हेंट आहे. हा इव्हेंट गेमरसाठी पुढील 10 दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या इवेंटमध्ये प्लेयर्सना स्पिन करून हार्टरॉकर बंडल, कटाना-हार्टरॉकर स्किन आणि स्पेशल टोकन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. या इव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 20 डायमंड खर्च करावे लागणार आहे. तर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड खर्च करावे लागणार आहे. यानंतर प्लेअर्सना रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्टेप अप इव्हेंट

स्टेप अप इव्हेंट अलीकडेच गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. यामध्ये प्लेयर्सना can’t stop laughing इमोट आणि हार्टरॉकर ग्लू वॉल स्किन जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच हार्ट रॉकर टोकन देखील दिले जाणार आहे. हे टोकन स्पिन केल्यानंतर मिळणार आहेत. इवेंटमध्ये प्लेयर्सना पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंडचा वापर करावा लागणार आहे. आणि 1 राऊंड स्पिन करण्यासाठी 1033 डायमंड खर्च करावे लागणार आहे.

इवो वॉल्ट इव्हेंट

फ्री फायर मॅक्सचा इवो वॉल्ट इव्हेंट गन स्किन लवर्ससाठी आहे. यामध्ये ड्रीमब्रेकरपासून ग्रीन ड्रॅको स्किनपर्यंत मजेदार रिवॉर्ड्स क्लेम केले जाऊ शकतात. यामध्ये प्लेयर्सना गोल्ड रॉयल वाउचर, एन्हांस हैमर आणि टीम बूस्टर रिवॉर्ड्स मिळणार आहेत. हे रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहेत.

Never Leave Teammate

हा फ्री फायर मॅक्सचा एक टास्क बेस्ड इव्हेंट आहे. यामध्ये 2000 गोल्ड आणि वेपन लूट क्रेट मिळणार आहे. यामध्ये हार्टरॉकर बॅकपॅक देखील क्लेम केले जाऊ शकते. यासाठी काही टास्क पूर्ण करावे लागणार आहे.

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBVSLOT
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FF10JA1YZNYN
  • FF11DAKX4WHV
  • FF119MB3PFA5
  • FF11NJN5YS3E
  • FF1164XNJZ2V
  • FFICJGW9NKYT
  • FFPLOJEUFHSI
  • WD2ATK3ZEA55
  • FFIC33NTEUKA
  • HFNSJ6W74Z48

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Published On: Jan 10, 2026 | 08:50 AM

