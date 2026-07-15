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Axar Patel: 19 रन्स 5 विकेट्स! ‘बापू’ जोमात, केली दमदार फलंदाजी, इंग्रजांना अखेर लोळवले

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने इंग्लंडला ६ गडी राखून पराभूत करत १-० अशी आघाडी घेतली. भारतीय संघाने ४५.२ षटकांत २६२ धावा करून सामना जिंकला.

अक्षर पटेलची इंग्लंडविरूद्ध सामन्यात कमाल कामगिरी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

अक्षर पटेलची इंग्लंडविरूद्ध सामन्यात कमाल कामगिरी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • अक्षर पटेलचा इंग्लंडमध्ये धमाका 
  • बॉलिंग, बॅटिंग आणि फिल्डिंग सगळीकडेच कमाल
  • भारतीय टीमसाठी कोणता ठरला टर्निंग पॉईंट 
अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर भारताने तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडचा सहा गडी राखून पराभव केला. हा सामना बर्मिंगहॅममधील एजबास्टन येथे खेळला गेला. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने बेन डकेट आणि जेकब बेथेल यांच्या भागीदारीत पहिल्या विकेटसाठी ६१ धावांची भागीदारी करून दमदार सुरुवात केली. इंग्लंड मोठी धावसंख्या उभारणार असे वाटत होते, पण पहिल्या विकेटनंतर सर्व काही बदलले.

खरं तर, पहिल्या विकेटनंतर इंग्लंडने अवघ्या १९ धावांत पाच विकेट गमावल्या. इंग्लंडची धावसंख्या झटपट पाच गडी बाद ८० झाली, जो भारतीय संघासाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला. जो रूट आणि लियाम डॉसन यांनी काही काळ भारताला रोखून धरले असले तरी, अक्षर पटेलने डॉसनला बाद करताच इंग्लंडचा डाव कोसळला. त्यानंतर अक्षरने चार बळी घेऊन इंग्लंडच्या खालच्या फळीला खिंडार पाडले.

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गोलंदाजीनंतर अक्षरने फलंदाजीतही आपली ताकद दाखवली

इंग्लंडचा डाव २५८ धावांवर संपुष्टात आल्यानंतर, फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाची सुरुवात खराब झाली. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्यावर जबाबदारी आली, पण अय्यरने ३५ धावा केल्या आणि तो बाद झाला. दरम्यान, गिलदेखील ८० धावा करून दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला.

गिलच्या बाद होण्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली, कारण केएल राहुल केवळ १ धाव काढून बाद झाला. येथे इंग्लंडला सामन्यात पुनरागमन करण्याची मोठी संधी होती, पण पुन्हा एकदा अक्षर पटेल इंग्लिश संघाच्या पराभवाचे कारण ठरला. गोलंदाजीने कहर केल्यानंतर, अक्षर पटेलने ५२ चेंडूंमध्ये नाबाद ५७ धावा केल्या. यादरम्यान, त्याने आणि वॉशिंग्टन सुंदरने नाबाद १०२ धावांची भागीदारी करून भारतीय संघाला ४५.२ षटकांत २६२ धावा करून सामना जिंकण्यास मदत केली.

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अक्षरचा मोठा कारनामा

एकदिवसीय सामन्यात ५० पेक्षा जास्त धावा आणि चार किंवा अधिक बळी घेणारा अक्षर पटेल सहावा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. अक्षर पटेलने गेल्या काही वर्षांत आपल्या फलंदाजीत लक्षणीय सुधारणा केली आहे आणि त्याचे परिणाम आता मैदानावर दिसून येत आहेत. इंग्लंडविरुद्धच्या एडजबॅस्टन एकदिवसीय सामन्यात, जेव्हा टीम इंडियाने १६० धावांवर आपली चौथी विकेट गमावली, तेव्हा अक्षर पटेलला फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आले. 

कोणत्याही दबावाशिवाय आक्रमक फलंदाजी करताना अक्षरने ५२ चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि एका षटकारासह नाबाद ५७ धावा केल्या. त्यानंतर त्याने सुंदरसोबत सहाव्या विकेटसाठी १०२ धावांची भागीदारी करून संघाला विजय मिळवून दिला. यासह, अक्षर पटेल आता एकदिवसीय सामन्यात ५० किंवा अधिक धावा आणि चार किंवा अधिक बळी घेणारा केवळ सहावा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी सौरव गांगुली आणि युवराज सिंग यांनी दोनदा, तर सचिन तेंडुलकर, के. श्रीकांत आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी एकदा ही कामगिरी केली आहे.

इंग्लंडविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार जिंकणारा तो चौथा भारतीय खेळाडू ठरला

इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यातील उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीबद्दल अक्षर पटेललाही ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार मिळाला. यासह, तो इंग्लंडविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये हा पुरस्कार जिंकणारा चौथा भारतीय खेळाडू ठरला. अक्षर पटेलच्या आधी रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि कुलदीप यादव यांनी ही कामगिरी केली आहे.

Web Title: India vs england axar patel 5 wickets down for 19 runs and partnership with washington sundar turning point for ind

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Published On: Jul 15, 2026 | 10:30 AM

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