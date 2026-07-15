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AI Impact in China: चीनमध्ये रोबो आणि एआयचा धुमाकूळ! ‘या’ क्षेत्रातील कामांवर मिळवला ताबा; कामगारांचे काय होणार?

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

AI Impact in China: चीनमधील मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि 'डार्क फॅक्टरीज'मुळे मानवी कामगारांची जागा मशिन्स घेत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील या मोठ्या बदलाचा सविस्तर रिपोर्ट वाचा.

ai and china

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

AI Impact in China: जगातील सर्वात मोठी मॅन्युफॅक्चरिंग अर्थव्यवस्था मानल्या जाणाऱ्या चीनमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ऑटोमेशनचा वेगाने विस्तार होत आहे. नवीन तंत्रज्ञानाने जिथे उत्पादनाचा वेग वाढवला आहे, तिथे दुसरीकडे लाखो कर्मचाऱ्यांसमोर रोजगाराचे संकटही उभे केले आहे. असेंबली लाईन, फॅक्टरी वर्क, लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मशीन आता हळूहळू माणसांची जागा घेत आहेत.

चीनमधील अनेक मोठ्या कंपन्या आता अशा कारखान्यांचा वापर करत आहेत, ज्यांना ‘डार्क फॅक्टरी’ म्हटले जाते. या फॅक्टरीजचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे उत्पादनासाठी मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासत नाही. रोबो आणि ऑटोमेटेड मशीन दिवस-रात्र न थांबता काम करतात. या मशिन्सना प्रकाश (रोषणाई), आराम किंवा सुट्टीची गरज नसल्यामुळे त्यांना ‘डार्क फॅक्टरी’ म्हटले जाते. उद्योग जगताचे असे मानणे आहे की, यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि कामाचा वेगही वाढतो, परंतु याचा परिणाम मानवी कामगारांच्या नोकऱ्यांवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.

सर्वात मोठा बदल कुठे?

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअर उद्योग: रिपोर्ट्सनुसार, सर्वात मोठा बदल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हार्डवेअर उद्योगात पाहायला मिळत आहे. पूर्वी ज्या फॅक्टरीजमध्ये हजारो कर्मचारी मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची असेंबली करायचे, तिथे आता रोबो मोठ्या संख्येने तेच काम करत आहेत. अनेक मोठ्या असेंबली प्लांट्समध्ये मशिन्सची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने असेंबली लाईनवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्वीच्या तुलनेत खूपच कमी झाली आहे.

ऑटोमोबाईल आणि वाहन निर्मिती क्षेत्र: हे क्षेत्र देखील वेगाने ऑटोमेशनकडे झुकत आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने (EV) तयार करणाऱ्या कंपन्या आपल्या फॅक्टरीजमध्ये अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टीमचा वापर करत आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, काही आधुनिक उत्पादन युनिट्समध्ये ९८ टक्क्यांपर्यंत काम मशिन्सद्वारे केले जात आहे. वेल्डिंग, पेंटिंग, मेटल फॅब्रिकेशन, पॅकेजिंग आणि इतर अनेक प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑटोमेटेड होत आहेत. यामुळे उत्पादन तर वेगवान झाले आहे, परंतु पारंपारिक फॅक्टरी कर्मचाऱ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी घटल्या आहेत.

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‘या’ क्षेत्रांनाही फटका

टेक्सटाईल आणि गारमेंट उद्योग: कापड उद्योगही या बदलापासून दूर राहिलेला नाही. येथे आता एआय-आधारित कॅमेरे आणि रोबोटिक मशिन्स कपड्यांची सिलाई, गुणवत्ता तपासणी आणि पॅकेजिंगसारखी कामे वेगाने करत आहेत. मशिन्स सतत काम करू शकतात आणि त्यांच्याकडून चुकीची शक्यताही कमी असते. याच कारणामुळे अनेक फॅक्टरीज मानवी कामगारांची संख्या कमी करून मशिन्सवर जास्त विश्वास दाखवत आहेत.

लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊस सेक्टर: मोठ्या गोदामांमध्ये माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवणे, त्यांची वर्गवारी करणे आणि पॅकेज तयार करण्याचे काम आता ऑटोमेटेड रोबो करत आहेत. तसेच, लास्ट-माईल डिलिव्हरीसाठी सर्व्हिस रोबो आणि स्मार्ट सिस्टीमचा वापर वाढू लागला आहे. यामुळे या क्षेत्रातील पारंपारिक नोकऱ्यांची संख्या हळूहळू कमी होत आहे.

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वाहतूक क्षेत्र: चीनमधील अनेक शहरांमध्ये ड्रायव्हरलेस कार आणि रोबोटॅक्सीची चाचणी व संचालन वाढत आहे. जर हे तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर लागू झाले, तर टॅक्सी आणि राईड-हेलिंग सेवांशी जोडलेल्या लाखो ड्रायव्हर्सच्या उपजीविकेवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

Web Title: Ai impact in china automation dark factories manufacturing sector job

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Published On: Jul 15, 2026 | 10:30 AM

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