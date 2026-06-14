iPhone यूजर्सची प्रतीक्षा संपणार? WhatsApp वर येणार मेसेज शेड्यूल फीचर, जाणून घ्या सविस्तर

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फीचर ट्रॅकर WABetaInfo ने शेअर केलेल्या एका पोस्टनुसार, यूजर्स चॅटमध्ये सेंड बटन दाबून नवीन मेसेज शेड्यूलिंग टूल अॅक्सेस करू शकणार आहेत. मेसेज डिलीव्हरीची वेळ निवडल्यानंतर व्हॉट्सअॅप तुमचा मेसेज रांगेत ठेवेल आणि ठरलेल्या वेळी तो मेसेज आपोआप सेंड केला जाईल. हे फीचर सध्या आता सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि अद्याप टेस्टलाईट बीटा रिलीजपर्यंत देखील पोहोचले नाही. व्हॉट्सअॅपने अद्याप या फीचरच्या लाँचिंग टाईमबाबत कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. मात्र रिपोर्टनवरून असे संकेत मिळाले आहेत की, हे फीचर सर्व यूजर्ससाठी रिलीज केले जाण्यापूर्वी सर्वात आधी बीटा टेस्टर्ससाठी आणले जाईल. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
रिपोर्टमध्ये असं देखील सांगण्यात आलं आहे की, व्हॉट्सअॅप यूजर्सना हे शेड्यूल्ड मेसेज मॅनेज करण्यासाठी काही टूल्स देखील दिले जाणार आहेत. यासाठी अॅपमध्ये एक वेगळे सेक्शन मिळण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी डिलिव्हर होण्यापूर्वी सर्व पेडिंग मेसेज दिसणार आहेत. तसेच, ज्या चॅट्समध्ये मेसेज शेड्यूल केले जाणार आहेत तिथे एक इंडिकेटर देखील पाहायला मिळेल. यूजर्स डिलव्हर होण्यापूर्वी हे शेड्यूल मेसेज डिलीट देखील करू शकतात आणि समोरील व्यक्तीला याबाबत समजणार देखील नाही.
हे फीचर ग्रुप चॅट आणि वन-टू-वन चॅट दोन्हीला सपोर्ट करणार आहे. शेड्यूल्ड मेसेजेस केवळ त्याच मेंबर्सना डिलीव्हर होणार आहेत जे मेसेज शेड्यूल केले जाण्यापूर्वीपासूनच ग्रुपचा भाग आहेत. जे लोकं मेसेज शेड्यूल केल्यानंतर ग्रुपमध्ये सहभागी झाले आहेत, त्यांना हे मेसेज डिलीव्हर केले जाणार नाहीत. मेसेज किती वेळासाठी शेड्यूल केले जाऊ शकतात, याची चाचणी कंपनी सध्या करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यूजर्स मेसेज टाईप केल्यानंतर कमीत कमी 10 मिनिटांपासून जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांपर्यंत मेसेज शेड्यूल करण्यासाठी वेळ निवडू शकतात.
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रिपोर्टमध्ये सांगितलं आहे की, कंपनी सुरुवातीला हे फीचर केवळ पर्सनल चॅट्ससाठी रिलीज करण्याची योजना आखत होती. मात्र नुकत्याच समोर आलेल्या काही अपडेट्समधून अशी माहिती मिळाली आहे की, हे फीचर आता ग्रुप चॅट्ससाठी देखील रिलीज केले जाणार आहे. हे फीचर यूजर्सना रिमाइंडर्स, बर्थडे विश, अनाउंसमेंट्स आणि ईव्हेंटंसंबिधत महत्त्वाचे मेसेज प्लॅन करण्यासाठी मदत करणार आहे.