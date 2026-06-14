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Jio Rs 200 vs Jio Rs 195: 5 रुपयांची बचत की मोठा फायदा? डेटा आणि व्हॅलिडीटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार पैसा वसूल?

Updated On: Jun 14, 2026 | 10:16 AM IST
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सारांश

Jio Recharge Plan Comparison: जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविध रिचार्ज प्लॅन्स आणि डेटा प्लॅन्स उपलब्ध आहेत. अशाच दोन डेटा प्लॅन्सबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. या दोन डेटा पॅक्सची किंमत 200 रुपये आणि 195 रुपये आहे. यापैकी कोणता प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार जाणून घेऊया.

Jio Rs 200 vs Jio Rs 195: 5 रुपयांची बचत की मोठा फायदा? डेटा आणि व्हॅलिडीटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार पैसा वसूल?

Jio Rs 200 vs Jio Rs 195: 5 रुपयांची बचत की मोठा फायदा? डेटा आणि व्हॅलिडीटीसह कोणता रिचार्ज प्लॅन ठरणार पैसा वसूल?

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विस्तार
  • Jio च्या ₹200 डेटा पॅकमध्ये 28 दिवसांसाठी 30GB डेटा आणि 15 हून अधिक OTT प्लॅटफॉर्म्सचा अ‍ॅक्सेस मिळतो.
  • जिओच्या ₹195 डेटा पॅकमध्ये 30 दिवसांची वैधता, 15GB डेटा आणि 90 दिवसांचे जिओहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन दिले जाते.
  • केवळ 5 रुपये अधिक खर्च करून दुप्पट डेटा आणि अनेक ओटीटी फायदे मिळत असल्याने ₹200 प्लॅन अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.
भारतातील आघाडीच्या टेलिकॉम कंपनी जिओकडे विविध डेटा पॅक्स उपलब्ध आहेत. प्रत्येक प्लॅनची किंमत आणि यामध्ये मिळणारे फायदे वेगळे असतात. अशाच दोन डेटा पॅक्सबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये 195 रुपये आणि 200 रुपये असे दोन डेटा पॅक्स उपलब्ध आहेत. या दोन्ही प्लॅन्सच्या किंमतीत केवळ 5 रुपयांचा फरक आहे. पण त्यांच्या फायद्यांमध्ये फार मोठा फरक आहे. 195 रुपये आणि 200 रुपये या दोन्ही डेटा पॅक्समध्ये इंटरनेट डेटासोबतच ओटीटी फायदे देखील ऑफर केले जातात. या दोन्हीपैकी खरंच कोणता प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो आणि कोणत्या प्लॅनमध्ये जास्त फायदे ऑफर केले जात आहेत, याबाबत आता जाणून घेऊया.

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जिओचा 200 रुपयांचा डेटा पॅक

जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये उपलब्ध असलेल्या या 200 रुपयांच्या डेटा पॅकला ओटीटी पास देखील म्हटलं जातं. कंपनी देखील या प्लॅनला याच नावाने प्रमोट करत आहे. कारण या प्लॅनमध्ये 4G डेटासोबतच भरपूर ओटीटी फायदे देखील मिळतात. 200 रुपयांच्या या डेटा पॅकची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 30GB डेटा मिळणार आहे. तसेच हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना ओटीटी फायदे देखील ऑफर केले जातात. यूजर्सना यूट्यूब प्रीमियम, अ‍ॅमेझॉन प्राईम व्हिडीओ, जिओहॉटस्टार, सोनीलिव्ह, झी 5, लायंसगेट प्ले, डिस्कवरी+, सनएनएक्सटी, कांचा लन्नका, प्लॅनेट मराठी, चौपाल, होइचोई, फॅनकोड, टाइम्स प्ले, तरंग प्लस आणि जियोटिव्ही यांचा अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

लक्षात ठेवा की, डेटा पॅक्समधील हे बेनिफिट्स तेव्हाच काम करणार आहेत, जेव्हा यूजरकडे आधीपासूनच सर्विस व्हॅलिडीटी असलेला एक अ‍ॅक्टिव्ह प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध असेल. 200 रुपयांच्या या डेटा पॅकमध्ये कोणतेही एसएमएस किंवा व्हॉईस कॉलिंग फायदे ऑफर केले जाणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला IPTV द्वारे 1000 हून अधिक टीव्ही चॅनेल्सचा ॲक्सेस मिळतो आणि ती सर्व लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स आहेत.

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जिओचा 195 रुपयांचा डेटा पॅक

रिलाअंस जिओकडे असलेल्या दुसऱ्या डेटा पॅकची किंमत 195 रुपये आहे. या डेटा पॅकची व्हॅलिडीटी 30 दिवसांची आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 15GB डेटा मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये 90 दिवसांचे जिओहॉटस्टार मोबाईल सब्सक्रिप्शन मिळणार आहे. यामध्ये 15GB डेटा एक 4G डेटा आहे आणि हा प्लॅन तेव्हाच काम करणार आहे, जेव्हा यूजरकडे आधीपासूनच अ‍ॅक्टिव्ह प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध असेल. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना कोणतेही एसएमएस किंवा व्हॉईल कॉलिंग फायदे मिळणार नाहीत. डेटा संपल्यानंतर इंटरनेट स्पीड 64 Kbps होणार आहे. इंटरनेट डेटा आणि प्लॅनमध्ये मिळणाऱ्या ओटीटी फायद्यांचा विचार केला तर 200 रुपयांचा डेटा प्लॅन अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.

Web Title: Jio rs 200 vs jio rs 195 which recharge plan is really value for money read benefits

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Published On: Jun 14, 2026 | 10:16 AM

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