WhatsApp वर येणार पेड सब्सक्रिप्शन! Meta One Plus आणि Premium प्लॅन्सची चर्चा सुरु; इतकी असू शकते किंमत

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मेटा त्यांच्या मेटा वन सर्विस अंतर्गत दोन सब्सक्रिप्शन टियर्स सादर करू शकते. ज्यामध्ये मेटा वन प्लस आणि मेटा वन प्रिमियम यांचा समावेश असणार आहे. WABetaInfo द्वारे शोधण्यात आलेल्या लेटेस्ट अपडेटनुसार, मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म मेटा वन सब्सक्रिप्शन प्लॅन्स थेट अँड्रॉईड अॅपमध्ये जोडण्याची तयारी करत आहे. या फीचर ट्रॅकरने अँड्रॉईडसाठी व्हॉट्सअॅप बीटा वर्जन 2.26.23.10 वर दोन नवीन मेटा वन सब्सक्रिप्शन प्लॅन्स स्पॉट केले आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
रिपोर्टनुसार, यूजर्सना थेट व्हॉट्सअॅपमध्ये हे प्लॅन्स अॅक्सेस करण्याची आणि मॅनेज करण्याची सुविधा ऑफर केली जाणार आहे. जे यूजर्स कोणत्याही प्लॅनसाठी साइन-अप करतील, त्यांना पॅकेजचा भाग म्हणून व्हॉट्सॲप प्लसचे फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच यूजर्स एका सिंगल सब्सक्रिप्शनद्वारे व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम, फेसबूक आणि मेटा एआयवर प्रिमियम फीचर्सचा वापर करू शकणार आहेत. WABetaInfo द्वारे काही स्क्रीनशॉट्स शेअर करण्यात आले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेटा वनचे दोन प्लॅन्स लाँच केले जाणार आहेत, ज्यामध्ये मेटा वन प्लस आणि मेटा वन प्रिमियम यांचा समावेश असू शकतो. मेटा वन प्लसची किंमत 6.99 यूरो म्हणजेच सुमारे 700 रुपये प्रति महिना असू शकते. या प्लॅन्समध्ये ‘व्हॉट्सॲप प्लस’ फीचर्ससह अधिक चांगली ईमेज क्वालिटी आणि व्हिडिओ जनरेशन टूल्स मिळण्याची अपेक्षा आहे.
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तसेच, मेटा वन प्रीमियमची किंमत सुमारे 20.99 यूरो म्हणजेच सुमारे 2,200 रुपये प्रति महिना असू शकते, असं सांगितलं जात आहे. या प्लॅनमध्ये मेटा वन प्लसच्या सर्व फीचर्सव्यतिरिक्त जास्त AI लिमिट, एडवांस्ड AI रीजनिंग, जास्त इमेज आणि व्हिडीओ जनरेशन सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे. काही यूजर्सना एका महिन्याचे मोफत ट्रायल देखील दिले जाण्याची शक्यता आहे. रिपोर्टमध्ये असं देखील सांगितलं आहे की, व्हॉट्सअॅप प्लसअंतर्गत यूजर्सना नवीन अॅप थीम्स, कस्टम रिंगटोन्स, अॅडिशनल पिन करण्यात आलेले चॅट्स, उत्तम लिस्ट कस्टमाइजेशन आणि प्रीमियम स्टिकर्स सारखे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, मेटा एआयचा अधिक प्रगत वापरही शक्य होऊ शकतो. ही माहिती सध्या लीक आणि बीटा वर्जनवर आधारित आहे. मेटाने अद्याप या प्लॅन्सची अधिकृत घोषणा केली नाही.