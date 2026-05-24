स्टाईलसोबत फिटनेसचाही तगडा डोस! 1.74-इंच AMOLED डिस्प्लेसह Xiaomi स्मार्टवॉच लाँच, वाचा फीचर्स आणि किंमत

शाओमी स्मार्ट बँड 10 प्रो च्या स्टँडर्ड वर्जनची किंमत CNY 399 म्हणजेच सुमारे 5,600 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर लेदर स्ट्रॅप असलेल्या व्हेरिअंटची किंमत CNY 449 म्हणजेच सुमारे 6,500 रुपये आहे. तर सेरेमिक व्हेरिअंटची किंमत CNY 479 म्हणजेच सुमारे 6,700 रुपये ठेवली आहे. चीनमध्ये नवीन स्मार्टवॉच ब्लॅक, चेरी ब्लॉसम पिंक, कोरल ऑरेंज, चीज व्हाइट, सिरेमिक व्हाइट आणि सिल्वर रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X)
शाओमी स्मार्ट बँड 10 प्रो मध्ये शाओमीचे HyperOS 3 इंटरफेस देण्यात आले आहे आणि यामध्ये 336×480 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाला 1.74-इंच अमोलेड डिस्प्ले आहे. स्मार्टवॉचमधील स्क्वेयर कलर डिस्प्लेबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, हे 2000 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करते. सुरक्षेसाठी यामध्ये 2.5D टेम्पर्ड ग्लास कवर देण्यात आले आहे. हे डिव्हाईस एक अॅडजस्टेबल रिस्टबँडसह येते आणि व्हेरिअंटनुसार लेदर आणि फ्लोरोरबरसारख्या वेगवेगळ्या मटेरियलमध्ये उपलब्ध आहे.
हेल्थ ट्रॅकिंगसाठी शाओमी स्मार्ट बँड 10 प्रो मध्ये डुअल लाइट PPD सेंसर आहे. याबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, हे 98.2 टक्क्यांपर्यंत अचूकतेने हृदय गतीचे निरीक्षण करते. यामध्ये ब्लड ऑक्सीजन सॅचुरेशन मॉनिटरिंग देखील देण्यात आले आहे. याशिवाय, ऑनबोर्ड सेंसर्समध्ये एक्सीलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर आणि जियोमॅग्नेटिक सेंसर समाविष्ट आहेत. हे वेअरेबल तणाव, हालचाल, HRV आणि झोप यांचे मोजमाप करू शकते.
कनेक्टिविटीसाठी, शाओमी स्मार्ट बँड 10 प्रो मध्ये ब्लूटूथ 5.4, जीएनएसएस, एनएफसी, बेईडू, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ आणि क्यूझेडएसएस चा सपोर्ट देण्यात आला आहे. या वियरेबलला 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिळाले आहे. हॅप्टिक फीडबॅकसाठी यामध्ये एक लीनियर वाइब्रेशन मोटार दिली आहे. लेटेस्ट लाँच स्मार्टवॉच 150 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड्सला सपोर्ट करतो. यामध्ये एक नवीन मोड देखील आहे, जो 400 हून अधिक गेम्ससाठी स्टेटस ट्रॅकिंगला सपोर्ट करतो. हे स्मार्टवॉच ॲपल इकोसिस्टमशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे यूजर्स ॲपलच्या शॉर्टकट्स ॲपचा वापर करून काही फंक्शन्स चालवू शकतात.
शाओमी स्मार्ट बँड 10 प्रो मध्ये 350mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बॅटरी दिली आहे. ज्याबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, स्मार्टवॉच 90 मिनिटांत 0 ते 100 टक्के चार्ज होते. वियरेबलबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, सिंगल चार्जवर हे डिव्हाईस 21 दिवसांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते. हे अँड्रॉईड 8.0 किंवा त्यापुढील आणि आयओएस 14.0 किंवा त्यापुढील वर्जनवर चालणाऱ्या डिव्हाईससोबत, तसेच शाओमी हेल्थ ॲपसोबत सुसंगत आहे. यामध्ये 200 पेक्षा जास्त वॉच फेसेस आहेत.