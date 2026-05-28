एका दगडात तीन पक्षी! पेट्रोल, CNG आणि इलेक्ट्रिसिटी वर चालणारी नवीन Tata Tiago लाँच, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरीयंटची किंमत

Updated On: May 28, 2026 | 03:17 PM IST
सारांश

टाटा मोटर्सने Tiago च्या बरोबरच Tiago.ev लाही लाँच केलं आहे. या नव्या कारमध्ये पहिल्यापेक्षा जास्त प्रीमियम, चांगले डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी आणि पेट्रोल, CNG व इलेक्ट्रिक पावरवर चालण्याची क्षमता, असे बरेच प्लस पॉइंट आहेत.

विस्तार

टाटा मोटर्सने आपल्या प्रसिद्ध हॅचबॅक Tiago चे नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लाँच केले आहे. कंपनीने नवीन Tiagoच्या बरोबर Tiago.ev ला ही सदर केलं आहे. या नव्या कारमध्ये पहिल्यापेक्षा जास्त प्रीमियम डिजाईन, एडवांस टेक्नोलॉजी आणि पेट्रोल, CNG व इलेक्ट्रिक पावरवर चालण्याची क्षमता असे बरेच पावरट्रेन ऑप्शन दिलेले आहेत. कंपनीचे  यामागचे उद्दिष्ट म्हणजे बजेटमध्ये ग्राहकांना हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये प्रीमियम अनुभव देणं हे आहे.

एवढी आहे Tata Tiago आणि Tiago.ev ची किंमत

नवीन Tata Tiago पेट्रोल व्हेरीयंटची सुरुवातीची एक्स शोरूम किंमत 4.69 लाख रुपये एवढी आहे. त्याचबरोबर Tiago iCNG ची सुरुवाती किंमत 5.79 लाख रुपयांपासून  सुरु होते. जर तुम्ही इलेक्ट्रिक कार खरेदी करायच्या बेतात असाल तर,नवीन Tiago.ev ची सुरुवाती किंमत 6.99 लाख रुपये ठेवली गेली आहे, जी kWh Smart व्हेरीयंट साठी आहे. कंपनीने 24kWh बॅटरी पॅकच्या व्हेरीयंटची किंमत 9.49 लाख रुपयांपासून सुरु केलीय. याचा टॉप मॉडल Creative+ ट्रिम 9.99 लाख रुपये पर्यंत जातोय. पेट्रोल मॅन्यूअल लाईनअपमध्ये Smart व्हेरीयंटची किंमत 4.69 लाख रुपयांपासून सुरु होऊन Creative+ ट्रिम साठी 7.29 लाख रुपयांपर्यंत जाते. तिथेच iCNG रेंज 5.79 लाख रुपयांपासून सुरु होऊन 7.99 लाख रुपयापर्यंत जाते.

नवीन Tiago मध्ये मिळणार हे हायटेक फीचर्स

नवीन जनरेशन Tiago ला बरेच प्रीमियम फीचर्स दिले गेले आहेत, जे या किंमतीच्या कारला स्पेशल बनवतात. या कारमध्ये 10.25 इंचाचा Ultra-HD टचस्क्रीन मिळतो, ज्यामध्ये मॅप, नेविगेशन सपोर्ट पण दिलं गेला आहे. याच्या शिवाय रियर AC वेंट्स, स्टोरेजच्या बरोबर फ्रंट आर्मरेस्ट, टॉगल विंडो कंट्रोल आणि नवीन टेक इनबिल्ड सेंटर कन्सोल पण पाहायला मिळतोय. कारमध्ये 360 डिग्री सराउंड व्यू कॅमराही दिलं आहे, जो 2D आणि 3D व्यू सपोर्ट करतो. कंपनीचा दावा आहे कि नवीन हाई-सीट ड्राइविंग पोजिशन ड्रायवरला जास्त कॉन्फिडंट फील करवेल.

डिजाइन आणि टेक्नोलॉजी वर खास लक्ष

लाँच इवेंटच्या दरम्यान Tata Motors Passenger Vehicles आणि Tata Passenger Electric Mobility चे मॅनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा यांनी सांगितलय कि आज हॅचबॅक ग्राहकांना फक्त कार नाही तर, प्रीमियम डिजाइन, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी आणि प्रीमियम फीलही पाहिजे. त्यांनी असंही म्हणलय कि Tiago फक्त दिसायलाच चांगली नाहीये तर, येणाऱ्या जनरेशनच्या हॅचबॅकची उत्तम उदाहरण आहे. कंपनीने हेही सांगितले आहे कि, Tiago आपल्या सेगमेंटमधली अशी एकच हॅचबॅक आहे, ज्यात पेट्रोल, CNG आणि EV या तिन्ही पावरट्रेन ऑप्शन एकाच मॉडलमध्ये लाईनअपमध्ये मिळतात. हेच कारण आहे कि ही कार वेगवेगळ्या गरजा असलेल्या ग्राहकांना एकाच वेळी टार्गेट करते.

EV ग्राहकांसाठी मोठी संधी

टाटा मोटर्स सतत इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर भर देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. कंपनीच्या मते Tiago.ev ला अशा ग्राहकांसाठी डिजाइन केलं गेलं आहे, जे पहिल्याच वेळी EV कार घेऊ इच्छितात. कमी किंमत आणि चांगल्या फीचर्सच्या बरोबर ही इलेक्ट्रिक कार आता जास्त लोकांपर्यंत EV टेक्नोलॉजी पोहोचवायला मदत करू शकतात. भारतीय मार्केटमध्ये EV ची वाढती डिमांड बघता नवीन Tiago.ev कंपनीसाठी गेमचेंजर सिद्ध होऊ शकते. खास गोष्ट ही आहे कि आता ग्राहकांना कमी बजेटमध्ये स्टाइल, टेक्नोलॉजी आणि इलेक्ट्रिक ड्रायविंगचं कॉम्बिनेशन मिळेल.

 

 

Published On: May 28, 2026 | 03:17 PM

