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वादळ येणार, ब्रिटिशांचा सुपडा साफ होणार! Rohit Sharma चा नेट्समध्ये कसून सराव, Video Viral

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:16 PM IST
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सारांश

रोहित शर्मा अफगणिस्तानविरुद्ध देखील खेळला होता. अफगणिस्तानविरुद्ध रोहित शर्माने 3 सामन्यांमध्ये 204 रन्स केल्या आहेत. तर शेवटच्या सामन्यात त्याने शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती.

वादळ येणार, ब्रिटिशांचा सुपडा साफ होणार! Rohit Sharma चा नेट्समध्ये कसून सराव, Video Viral

रोहित शर्माने सुरू केला सराव (फोत- ट्विटर)

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विस्तार
  • 14 जुलैपासून सुरू होणार भारत अन् इंग्लंड वनडे 
  • रोहित शर्माने सुरू केला नेट्समध्ये सराव 
  • विराट अन् रोहित एकत्र खेळताना दिसणार 
India Vs England ODI Series: लवकरच भारत अन् इंग्लंडमध्ये 3 सामन्यांची वनडे सिरिज सुरू होणार आहे. सध्या दोन्ही संघ 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज खेळत आहे. दरम्यान वनडे सिरिजमध्ये शुभमन गिल भारताचे नेतृत्व करणार आहे. या संघात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली खेळताना दिसणार आहे, रोहित शर्माने सराव करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

रोहित शर्मा भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आहे. तो लवकरच इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची वनडे सिरिज खेळणार आहे. इंग्लंडविरुद्ध खेळण्यासाठी हिटमॅन रोहित शर्माने नेट्समध्ये सराव सुरू केला आहे. इंग्लंडच्या वतावर्णशी जुळवून घेण्यासाठी हा सराव त्याला फायदेशोर ठरणार आहे. त्याचा सराव करताना व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.

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अफगणिस्तानविरुद्ध रोहित शर्माचे प्रदर्शन कसे? 
रोहित शर्मा अफगणिस्तानविरुद्ध देखील खेळला होता. अफगणिस्तानविरुद्ध रोहित शर्माने 3 सामन्यांमध्ये 204 रन्स केल्या आहेत. तर शेवटच्या सामन्यात त्याने शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती. तेव्हा त्याने 79 रन्सची खेळी केली होती. पहिल्या सामन्यात 16 तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने 48 रन्सची खेळी केली होती.

इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे सामन्यांआधी Team India ला मोठा धक्का

सध्या भारत अन् इंग्लंडमध्ये 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज सुरू आहे. आज या सिरिजमधील तिसरा सामना होणार आहे. 5 सामन्यांची मालिका खेळून झाल्यावर भारत अन् इंग्लंडमध्ये तीन सामन्यांची मालिका होणार आहे. शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली खेळताना दिसणार आहेत. मात्र या सिरिजआधी भारताला मोठा धक्का बसला आहे. महत्वाचा खेळाडू संघाबहेर गेला आहे. भारत अन् इंग्लंड यांच्यातील वनडे सिरिज 14 जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्याआधी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे.

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नितीश कुमार रेड्डी हा खेळाडू भारतीय संघातून बाहेर गेला आहे. दुखापतीमुळे नितीश कुमार रेड्डी संघाबहेर गेला आहे. त्याच्या जागेवर आता वनडे सिरिजमध्ये शिवम दुबे खेळताना दिसणार आहे. शिवम दुबे सध्या भारतीय टी 20 संघाचा हिस्सा आहे. त्यामुळे त्याला वनडे सिरिज खेळताना तेथील वतावर्णशी जुळवून घेणे सोयीचे जाऊ शकते. नितीश कुमार रेड्डी सध्या दुखापतीमधून पूर्णपणे बरा झालेला नाही. त्यामुळे तो खेळण्यासाठी उपलब्ध नसेल असे बीसीसीआयने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Rohit sharma started net practise odi series against england video viral

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:07 PM

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