Anand Mahindra यांची मोठी भविष्यवाणी! बदलत्या जगात भारताची महत्त्वाची भूमिका, बनेल Connector Economy

EPFO Interest: 8 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी… PF बॅलन्स वाढणार, खात्यात जमा होणार व्याजाची रक्कम
आजच्या वैश्विक अनिश्चिततांच्या जगात, भारत जागतिक बाजारपेठा, पुरवठा साखळ्या आणि भू-राजकीय गटांना जोडणारी एक विश्वसनीय दुवा अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येऊ शकतो. त्यांनी सोमवारी भागधारकांना लिहिलेल्या पत्रात हे सांगितले. आनंद महिंद्रा म्हणाले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, भारताची आर्थिक ताकद, सामरिक स्थान आणि वाढती विश्वासार्हता त्याला नव्या उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी ठेवते. आनंद महिंद्रा यांनी सध्याच्या जागतिक परिस्थितीला ‘मंथन २.०’ असे संबोधले, जिथे अनिश्चितता हा आता अपवाद नसून नियम बनला आहे.
आनंद महिंद्रा म्हणाले की, जग आता जागतिक धक्क्यांपासून शाश्वत बदलाकडे वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत, लवचिकतेने आणि त्वरीत प्रतिसाद देणारे देश आणि कंपन्याच पुढे येतील. भारत आता अलिप्ततेच्या भूमिकेतून एका बहुपक्षीय शक्ती आणि एका विश्वासार्ह भागीदाराच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यांनी महिंद्रा ग्रुपच्या धोरणाबद्दलही सांगितले.
महिंद्रा ग्रुपचे CEO आणि एमडी डॉ. अनिश शाह यांनी त्यांच्या पत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला त्यांच्या भविष्यातील वाढीच्या धोरणाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हटले आहे. शाह यांच्या मते, महिंद्रा ही अशा काही भारतीय कंपन्यांपैकी एक आहे, जी केवळ एका विभागातच नव्हे, तर संपूर्ण संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एआयचा वापर करत आहे. याचा उपयोग कामकाज सुधारण्यासाठी, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि ग्राहकांचा अनुभव वाढवण्यासाठी केला जात आहे.
हा अहवाल महिंद्रा ग्रुपच्या आतापर्यंतच्या सर्वोत्तम आर्थिक कामगिरीनंतर आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, ग्रुपने विक्रमी कामगिरी नोंदवली. आकडेवारी खालीलप्रमाणे होती:
एकूण महसूल: ₹१,९८,६३९ कोटी (मागील वर्षाच्या तुलनेत २५% वाढ).
निव्वळ नफा: ₹१७,०९९ कोटी (मागील वर्षाच्या तुलनेत ३२% वाढ).
व्यावसायिक नेतृत्व: स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्सच्या विक्रीत २०% वाढ झाली, ट्रॅक्टर विक्रीने ५ लाख युनिट्सचा टप्पा ओलांडला आणि कंपनीने इलेक्ट्रिक तीन-चाकी विभागात ४०% बाजारहिस्सा राखून आपले वर्चस्व कायम राखले.
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