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MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Updated On: Jun 06, 2026 | 03:27 PM IST
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सारांश

मीरा रोड येथील मुक्तिधाम (स्मशानभूमी) परिसरातील दुरवस्थेवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) महानगरपालिका प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका केली आहे. मुक्तिधामासारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे.

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मीरा रोड येथील मुक्तिधाम (स्मशानभूमी) परिसरातील दुरवस्थेवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) महानगरपालिका प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका केली आहे. मुक्तिधामासारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे.

Follow Us:
विस्तार

 

मीरा रोड येथील मुक्तिधाम (स्मशानभूमी) परिसरातील दुरवस्थेवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) महानगरपालिका प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका केली आहे. मुक्तिधामासारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे.

Web Title: Mira bhayndar lack of basic facilities in sensitive and important places like muktidham mns

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Published On: Jun 06, 2026 | 03:27 PM

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