‘Weibo’ (वेइबो) वरील अहवालांनुसार, OnePlus आणि Realme आता अधिकृतपणे एकत्रितपणे कामकाज करतील. हे विलीनीकरण दोन्ही कंपन्यांचे जागतिक आणि चीनमधील स्थानिक कामकाज एका नवीन “उप-उत्पादन केंद्रा” (Sub-Product Center) अंतर्गत एकत्रित करून पूर्ण करण्यात आले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, याचा अर्थ असा की हे दोन्ही ब्रँड्स आता अनेक स्तरांवर एकाच एकात्मिक प्रणालीअंतर्गत कार्यरत असतील. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या विपणन (Marketing) आणि ग्राहक सेवा (Customer Service) टीम्सचे देखील हळूहळू एकत्रीकरण केले जात आहे.
विलीनीकरणानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या या नवीन संस्थात्मक रचनेअंतर्गत, संपूर्ण टीम थेट ‘Pete Lau’ (पीट लाऊ) यांना अहवाल सादर करेल. शिवाय, या कंपन्या आता त्यांच्या विविध ब्रँड्समध्ये एकच सामायिक तंत्रज्ञान संच (Technology Stack) आणि प्लॅटफॉर्म वापरण्याला प्राधान्य देतील. याचा अर्थ असा की, आगामी काळात वापरकर्त्यांना OnePlus आणि Realme च्या उपकरणांमध्ये अनेक समानता दिसून येण्याची शक्यता आहे.
येथे ही बाब लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की, OnePlus हा आधीपासूनच Oppo चा एक उप-ब्रँड (Sub-brand) आहे. त्याचप्रमाणे, Realme ने देखील या वर्षाच्या सुरुवातीलाच स्वतःला Oppo सोबत जोडून घेतले होते. परिणामी, हे विलीनीकरण Oppo ची व्यापक परिसंस्था (Ecosystem) अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे; ज्यामुळे संबंधित सर्व ब्रँड्सना एकाच छत्राखाली अधिक सुसंवादाने आणि समन्वयाने कामकाज करणे शक्य होईल.
विलीनीकरणाची बातमी समोर आल्यानंतर, जागतिक बाजारपेठेत OnePlus च्या भविष्यातील वाटचालीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. जरी कंपनीने यापैकी कोणत्याही अहवालाचे अधिकृतपणे खंडन केले नसले, तरी अलीकडच्या काळात जागतिक बाजारपेठेला विशेषतः लक्ष्य करून नवीन उत्पादने लाँच करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडे ‘OnePlus Watch 4’ बाबत काही अटकळी वर्तवल्या जात असल्या तरी, त्याच्या प्रत्यक्ष लाँचिंगबाबतची ठोस माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
या विलीनीकरणाचा थेट परिणाम खुद्द वापरकर्त्यांवरही होऊ शकतो. फायद्यांच्या दृष्टीने विचार करता, या कंपन्या आता एकच सामायिक तंत्रज्ञान संच आणि संसाधने वापरतील; ज्यामुळे उपकरणांमध्ये अधिक प्रगत वैशिष्ट्ये (Features) उपलब्ध होण्याची आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्स अधिक वेगाने मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, या सहकार्यामुळे उत्पादनांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासही मदत होऊ शकते. याउलट, या निर्णयाच्या नकारात्मक बाजूंचा विचार करता, OnePlus ची विशिष्ट ओळख आणि त्यातील ‘विशेषत्वाची’ भावना हळूहळू क्षीण होऊ शकते. जर या दोन्ही ब्रँड्सची उपकरणे एकमेकांसारखीच दिसू लागली, तर वापरकर्त्यांकडे निवडण्यासाठीचे वेगळे पर्याय कमी उरतील. आता कंपनी हा समतोल कशा प्रकारे साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
तज्ञांच्या मते, हा निर्णय स्मार्टफोन उद्योगातील तीव्र होत चाललेल्या स्पर्धेमुळे उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल असू शकते; तसेच, तो परिचालन खर्च कमी करण्याचा एक प्रयत्नही असू शकतो. संसाधनांची देवाणघेवाण करून, या कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने कामकाज करण्याचा उद्देश बाळगून आहेत. आगामी काळात, OnePlus आपली अद्वितीय ओळख टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होते, की ते Realme आणि Oppo मध्ये पूर्णपणे विलीन होऊन जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
