भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  

कर्नाटकातील ओम एन नावाचा एक लहान मुलगा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे . खरे तर, या मुलाने आपल्या प्रतिभेने मोठ्यांनाही चकित केले आहे. ओमने भिंतीला टेकून शीर्षासन स्थितीत, म्हणजेच शीर्षासनात उभे राहून, अत्यंत कठीण मानले जाणारे शिव तांडम स्तोत्र म्हटले . हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून यातील दृष्य पाहून नेटकरी थक्क झाले आहेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, चिमुकल्याच्या या अनोख्या प्रकल्पाची नोंद आता गिनिज वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्येही करण्यात आली आहे.
अवघ्या ८ वर्षांच्या वयात, ओमने संपूर्ण स्तोत्र फक्त ३ मिनिटे आणि ४७ सेकंदात पूर्ण केले. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, शीर्षासन करून इतक्या वेगाने आणि अचूकतेने संस्कृत मंत्रांचे पठण करणे अत्यंत कठीण आहे, कारण त्यासाठी श्वासावर प्रचंड नियंत्रण आणि शरीराचा तोल सांभाळावा लागतो. माहितीनुसार, ओम कर्नाटकाच्या सिरसी येथील रहिवासी आहे. १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्याच्या या अनोख्या कामगिरीची इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद करण्यात आली.
याचा व्हिडिओ @MindandMelody.E नावाच्या यूट्यूब अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत असून अनेक यूजर्सने यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “नयात काही शंका नाही की हा मुलगा मोठा झाल्यावर संपूर्ण देशाला आदर्श वाटेल असा व्यक्ती बनेल. पुढे वाटचाल करत राहा” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हार्दिक शुभेच्छा. असेच करत राहा” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “खूप छान”.
