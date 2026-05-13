पैसे काढायला गेला अन् केस कापून आला… ! पाटणाच्या ‘हेयर कटिंग SBI ATM’ ने उडवली खळबळ, Viral Video पाहून युजर्स थक्क

Shocking Viral Video : अरे बापरे! ATM मध्ये सुरु झाली हेअर कटिंग सर्व्हिस? पाटणातील अनोख्या व्हिडिओने वेधले लोकांचे लक्ष. व्हिडिओ पाहून युजर्स म्हणाले, "बिहार आहे तर सर्व शक्य आहे".

Updated On: May 13, 2026 | 10:04 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • पटणातील एका जुन्या SBI ATM केंद्रात आता चक्क हेअर कटिंग सलून सुरू करण्यात आले आहे.
  • ATMचा बोर्ड आणि सेटअप तसाच ठेवल्यामुळे अनेक लोक पैसे काढण्यासाठी आत जातात आणि सलून पाहून थक्क होतात.
  • या अनोख्या ‘हेयर कटिंग ATM’चा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे कधी काय दिसून येईल ते सांगता येत नाही. इथे आपल्याला हसवणारे, थक्क करणारे तसेच भावूक करणारे अनेक दृष्ये शेअर केली जातात. सोशल मिडियावर ॲक्टिव्ह असल्यास आपण हे व्हायरल व्हिडिओज नक्कीच पाहिले असतील. अलिकडे असाच एक अनोखा व्हिडिओ इथे शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृष्यांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. व्हिडिओमध्ये एक अतरंगी एटीएम दिसून आले जिथे लोक पैसे काढण्यासाठी नाही तर चक्क केस कापण्यासाठी जाताना दिसले. मोठा एसबीआयचा फलक, निळे दिवे, काचेचा दरवाजा आणि २४-तास सेवेचा फलक. पण आतमध्ये कॅश मशीनऐवजी चक्क एक हेअर कटिंग सेवा सुरु करण्यात आली होती. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

नक्की काय दिसलं व्हिडिओत?

माहितीनुसार सदर व्हिडिओ पाटणातील दानापूर इथला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिथे सामान्यपणे लोक एटीएममध्ये पैसे काढण्यासाठी जातात तिथेच या व्हिडिओत मात्र काहीतरी भलंतच घडताना दिसलं. लोक एटीएममध्ये जात तर होते परंतु पैसे काढण्यासाठी नाही तर हेअर कटींग करुन घेण्यासाठी… व्हिडिओमध्ये आपल्याला एटीएमच्या आत एक खुर्ची, त्यावर बसलेला ग्राहक आणि एक माणूस त्याची हेअर कटींग करताना दिसून येतो. सांगण्यात येत आबे की, खरं तर, या जागेवर पूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम केंद्र होते. तांत्रिक आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे बँकेने नंतर ते एटीएम मशीन काढून टाकले. मात्र, संपूर्ण सेटअप आणि फलक जसेच्या तसे ठेवण्यात आले. त्यानंतर घरमालकाने ती जागा भाड्याने दिली, जिथे आता रामू नावाच्या न्हाव्याने आपले सलून उघडले आहे.

मुख्य म्हणजे एटीएमचा बोर्ड काढण्याऐवजी, रामूने त्याखालीच आपले दुकान सुरु ठेवले ज्यामुळे हा सर्व गोंधळ निर्माण झाला. स्थानिकांच्या मते, अनेकदा लोक पैसे काढण्याच्या आशेने येथे येतात, पण आतील सलून पाहून त्यांना धक्का बसतो. या अनोख्या सलूनचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून याचा व्हिडिओ वेगेवेगळ्या प्लॅटफाॅर्मवर शेअर केला जात आहे.

हा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन घेण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “बिहारमध्ये काहीही घडू शकतं” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “विचार करा तुम्ही घाईत पैसे काढायला गेलात आणि आत जाताच तुमच्या कानावर पडलं केस कशी कापून हवीत… ” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “नवीन सेवा: हेअरकटसाठी कार्ड घाला, दाढीसाठी PIN क्रमांक, आणि डोक्याच्या मालिशसाठी बॅलन्स एंट्री”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 13, 2026 | 10:00 AM

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

