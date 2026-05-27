Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Friends Fight Over Restaurant Bill Video Goes Viral Police Action After Chaos Inside Hotel Marathi News

जेवणाचं बिल कोण देणार? लहान गोष्टीवरुन मित्रांमध्ये सुरु झाली WWE फाईट, लाथाबुक्क्यांनी हाणत जमिनीवर पटकलं; Video Viral

Updated On: May 27, 2026 | 02:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

Friend's Fight Viral : बिलाचा वाद चांगलाच महागात पडला! मित्रांनी मिळवून केला होता कुचकट प्लॅन पण वाईल्ट कार्ड एंट्री ठरली पोलिसांची कारवाई. घटनेचे सासीटिव्ही फुटेज सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले असून यात नक्की काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

जेवणाचं बिल कोण देणार? लहान गोष्टीवरुन मित्रांमध्ये सुरु झाली WWE फाईट, लाथाबुक्क्यांनी हाणत जमिनीवर पटकलं; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मित्रांमधील साध्या वादाने अचानक गंभीर वळण घेतल्याने रेस्टॉरंटमध्ये एकच गोंधळ उडाला.
  • हसत-खेळत सुरू झालेला संवाद काही क्षणांतच हाणामारीपर्यंत पोहोचल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
  • घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मिडियावर या प्रकाराची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
मित्रांमध्ये नेहमीच लहान-सहान गोष्टींवरुन वादविवाद आणि मारमारी होत असते. पण अलिकडे मित्रांमधील याच वादाचे एक भीषण रुप सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे. घटना एका रेस्टाॅरंटमध्ये घडल्याचे सांगण्यात येत आहे जिथे जेवण केल्यानंतर जेवणाचं बिल नक्की काण देणार यावरुन विवाद सुरु झाला. हसत-खेळत सुरु असलेले संभाषण अचानक वादात रुपांतरीत झाले आणि मग सर्वांनीच एकमेकांना हाणामारी करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या हाणामारीमुळे संपूर्ण रेस्टाॅरंटमध्ये एकच गोंधळ निर्माण झाला. शिवाय पोलिसांनीही यात हस्तक्षेप करत मित्रांवर कायदेशीर कारवाई केल्याचे समोर येत आहे. या घटनेचे सीसीटिव्ही फुटेज आता सोशल मिडयावर शेअर करण्यात आले असून नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

आई शेवटी आईच असते! दलदलीत अडकून पिल्लाचा मृत्यू, तासनतास त्याला बिलगून राहिली हत्तीण, मन हेलावून टाकाणारा Video Viral

काय आहे प्रकरण?

व्हिडिओत दिलेल्या माहितीनुसार, मित्रांमधील हा वाद रेस्टाॅरंटचे बिल नक्की कोण देणार यावरुन सुरु झाला. घटना नक्की कुठली आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नसून याच्या व्हिडिओने इंटरनेटवर गोंधळ माजवला आहे. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, चार तरुण आरामात टेबलासमोर बसलेले असतात आणि याचवेळी दोन तरुण त्यांच्यासमोर येऊन उभे राहतात. सर्वकाही सामान्य वाटत असते पण तितक्यातच उभे असलेले दोन तरुण आसनावर बसलेल्या तरुणांना मारायला सुरुवात करतात ज्यानंतर त्यांच्यात जोरदार मारामारी सुरु होते. स्टाफ त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतो पण वाद इतका पेटलेला असतो की ते कुणाचंही काही ऐकायला तयार नसतात.

निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! जंगलात फिरताना दिसला पांढरा हरीण, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला VIDEO

सांगितलं जात आहे की, हाणामारीनंतर रेस्टाॅरंटने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली ज्यानंतर पोलिसांनी यातील तीन जणांना ताब्यात घेतलं आहे. मित्रांमधील ही हाणामारी खरी होती की बिल वाचवण्यासाठीचा क्षुल्लक प्रयत्न यावर आता सोशल मिडियावर चर्चा सुरु रंगू लागली आहे. दरम्यान घटनेचे फुटेज हे @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून कमेंट सेक्शनमध्ये यूजरने या सदर घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “जेवणानंतर बिल चुकवण्यासाठी वापरली जाणारी ही एक जुनी ट्रिक आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा व्हिडिओ नेपाळमधील आहे. महेंद्रनगरमधील एका हॉटेलमध्ये मारामारी झाली.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “भाऊ बटर चिकन खायला आला, पण दुखावलेला अहंकार आणि पोलिसांची तक्रार घेऊनच परत गेला. भारतात बिलावरून कधीच भांडू नका”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Friends fight over restaurant bill video goes viral police action after chaos inside hotel marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आई शेवटी आईच असते! दलदलीत अडकून पिल्लाचा मृत्यू, तासनतास त्याला बिलगून राहिली हत्तीण, मन हेलावून टाकाणारा Video Viral
1

आई शेवटी आईच असते! दलदलीत अडकून पिल्लाचा मृत्यू, तासनतास त्याला बिलगून राहिली हत्तीण, मन हेलावून टाकाणारा Video Viral

निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! जंगलात फिरताना दिसला पांढरा हरीण, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला VIDEO
2

निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! जंगलात फिरताना दिसला पांढरा हरीण, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केला VIDEO

जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय?”
3

जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय?”

तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral
4

तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वेटलॉससाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट रताळ्याचे कबाब, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

वेटलॉससाठी उत्तम पर्याय! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट रताळ्याचे कबाब, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

May 27, 2026 | 02:30 PM
जेवणाचं बिल कोण देणार? लहान गोष्टीवरुन मित्रांमध्ये सुरु झाली WWE फाईट, लाथाबुक्क्यांनी हाणत जमिनीवर पटकलं; Video Viral

जेवणाचं बिल कोण देणार? लहान गोष्टीवरुन मित्रांमध्ये सुरु झाली WWE फाईट, लाथाबुक्क्यांनी हाणत जमिनीवर पटकलं; Video Viral

May 27, 2026 | 02:30 PM
केंद्राची ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ जाहीर; देशात उभे राहणार १०० इंडस्ट्रियल पार्क, संभाजीनगरच्या ‘ऑरिक’ला सुवर्णसंधी!

केंद्राची ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ जाहीर; देशात उभे राहणार १०० इंडस्ट्रियल पार्क, संभाजीनगरच्या ‘ऑरिक’ला सुवर्णसंधी!

May 27, 2026 | 02:25 PM
Loni Kalbhor Murum scam: काम ‘जलजीवन’चे, घोटाळा मुरुमाचा! कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप

Loni Kalbhor Murum scam: काम ‘जलजीवन’चे, घोटाळा मुरुमाचा! कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप

May 27, 2026 | 02:23 PM
HONOR 600 सीरीज लाँच! 8000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा पाहून यूजर्स उत्साहित… जाणून घ्या किंमत

HONOR 600 सीरीज लाँच! 8000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा पाहून यूजर्स उत्साहित… जाणून घ्या किंमत

May 27, 2026 | 02:22 PM
SSC GD कॉन्स्टेबलची पुनरपरीक्षा जाहीर; पण २९ मे रोजी होणारा हा पेपर नेमका कोणत्या उमेदवारांसाठी आहे ?

SSC GD कॉन्स्टेबलची पुनरपरीक्षा जाहीर; पण २९ मे रोजी होणारा हा पेपर नेमका कोणत्या उमेदवारांसाठी आहे ?

May 27, 2026 | 02:18 PM
अजब संयोग! Sunrisers Hyderabad जिंकणार IPL 2026 चे विजेतेपद, RCB, GT, RR ची झोप उडवू शकतो 10 वर्ष जुना योग

अजब संयोग! Sunrisers Hyderabad जिंकणार IPL 2026 चे विजेतेपद, RCB, GT, RR ची झोप उडवू शकतो 10 वर्ष जुना योग

May 27, 2026 | 02:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM