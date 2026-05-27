जेवणाचं बिल कोण देणार? लहान गोष्टीवरुन मित्रांमध्ये सुरु झाली WWE फाईट, लाथाबुक्क्यांनी हाणत जमिनीवर पटकलं; Video Viral

काय आहे प्रकरण?
व्हिडिओत दिलेल्या माहितीनुसार, मित्रांमधील हा वाद रेस्टाॅरंटचे बिल नक्की कोण देणार यावरुन सुरु झाला. घटना नक्की कुठली आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नसून याच्या व्हिडिओने इंटरनेटवर गोंधळ माजवला आहे. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात दिसते की, चार तरुण आरामात टेबलासमोर बसलेले असतात आणि याचवेळी दोन तरुण त्यांच्यासमोर येऊन उभे राहतात. सर्वकाही सामान्य वाटत असते पण तितक्यातच उभे असलेले दोन तरुण आसनावर बसलेल्या तरुणांना मारायला सुरुवात करतात ज्यानंतर त्यांच्यात जोरदार मारामारी सुरु होते. स्टाफ त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतो पण वाद इतका पेटलेला असतो की ते कुणाचंही काही ऐकायला तयार नसतात.
Kalesh at Restaurant over who pays the bill and it turns into a full-on brawl guys punching, slamming each other, glasses flying everywhere. 3 people got arrested after. pic.twitter.com/kMrsRtA6n6 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 26, 2026
सांगितलं जात आहे की, हाणामारीनंतर रेस्टाॅरंटने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली ज्यानंतर पोलिसांनी यातील तीन जणांना ताब्यात घेतलं आहे. मित्रांमधील ही हाणामारी खरी होती की बिल वाचवण्यासाठीचा क्षुल्लक प्रयत्न यावर आता सोशल मिडियावर चर्चा सुरु रंगू लागली आहे. दरम्यान घटनेचे फुटेज हे @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून कमेंट सेक्शनमध्ये यूजरने या सदर घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “जेवणानंतर बिल चुकवण्यासाठी वापरली जाणारी ही एक जुनी ट्रिक आहे”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा व्हिडिओ नेपाळमधील आहे. महेंद्रनगरमधील एका हॉटेलमध्ये मारामारी झाली.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “भाऊ बटर चिकन खायला आला, पण दुखावलेला अहंकार आणि पोलिसांची तक्रार घेऊनच परत गेला. भारतात बिलावरून कधीच भांडू नका”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.