आता म्हैसही करणार साजश्रृंगार... इथे सुरु झालंय अनोखं ब्यूटी पार्लर; पाहून यूजर्स अवाक्; Video Viral

रिलसाठी लावली जावीची बाजी! धावत्या रेल्वेत दरवाजावर लटकत महिलेने लावले जबरदस्त ठुमके, नेटकरी भडकले; Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे अनोखे ब्युटी पार्लर कैथलचे रहिवासी संदीप जाखोली यांनी स्थापन केले आहे. संदीप यांचा विश्वास आहे की, ज्याप्रमाणे लोक घरी आपल्या कुत्र्या-मांजरांची निगा राखतात, त्याचप्रमाणे दुभत्या जनावरांची स्वच्छता आणि देखभाल देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. आजूबाजूच्या परिसरातील पशुपालक आपल्या जनावरांना सुंदर बनवण्यासाठी या अनोख्या ब्यूटी पार्लरची मदत घेतात.
या पार्लरमध्ये पशूंसाठी काही खास ग्रूमिंग सर्विस उपलब्ध करुन दिले जातात. पार्लरमध्ये काही विशेष उपकरणांच्या मदतीने प्राण्यांची शिंगे साफ केली जातात आणि त्यांनी अधिक आकर्षक लूक दिला जातो. व्हिडिओमध्ये व्यक्ती एका म्हशीची शिंगे साफ करताना आणि त्यांना सुंदर बनवताना दिसून येतो. आपल्या प्राण्यांना जत्रेत किंवा स्पर्धांमध्ये नेण्यापूर्वी अनेक पशूपालक त्यांना सुंदर बनवण्यासाठी या ब्यूटी पार्लरमध्ये घेऊन जातात.
View this post on Instagram
२ तास स्वत: ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीच्या अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral
या घटनेचा व्हिडिओ @official_sandeep_jaakholi नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगले व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. एका यूजरने म्हटले की, “१५ दिवसांनंतर अळ्या खाली पडतील. मुक्या व्यक्तीसोबत असे करू नका.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “प्राण्यांच्या शिंगावर पेंटचा वापर करणे चुकीचे आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ब्यूटी पार्लरवाल्याला साखळदंडाने बांधून शिंगानी टोचलं पाहिजे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.