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कल्याणच्या शिक्षिका हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली धक्कादायक माहीती

Updated On: Jul 31, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

एसएमबीटी मेडिकल कॉलेजच्या पार्किंग परिसरात आढळलेल्या कल्याण येथील शिक्षिका संगीता मारुती चंदनशिवे यांच्या हत्येचा छडा लावण्यात वाडीवहे पोलिसांना यश आले आहे.

कल्याणच्या शिक्षिका हत्याकांडप्रकरणी मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली धक्कादायक माहीती

संग्रहित फोटो

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विस्तार

इगतपुरी :  राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण यासारख्या घटना घडत आहेत. अशातच आता एसएमबीटी मेडिकल कॉलेजच्या पार्किंग परिसरात आढळलेल्या कल्याण येथील शिक्षिका संगीता मारुती चंदनशिवे यांच्या हत्येचा छडा लावण्यात वाडीवहे पोलिसांना यश आले आहे. प्रेमसंबंध, मालमत्तेचा मोह आणि लग्नाच्या खोट्या आमिषातून ही हत्या करण्यात आल्याची माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय बांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

या प्रकरणी मुख्य आरोपी दिगंबर भागुजी आव्हाड याच्यासह संतोष जाधव, तुषार रत्नपारखी आणि विनोद पांडे या चौघांचा सहभाग निष्पन्न झाला आहे. पोलिसांनी सर्व आरोपींना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. कल्याण येथील वेणूबाई आंबो पावसे विद्यालयात शिक्षिका असलेल्या संगीता चंदनशिवे या १४ जुलै रोजी घरातून निघाल्यानंतर परतल्या नव्हत्या. १६ जुलै रोजी एसएमबीटी कॉलेजच्या पार्किंगमध्ये त्यांचा मृतदेह आढळला. पोलिसांनी मोबाईलच्या कॉल डिटेल रेकॉर्डवरून तपास करत आरोपींना गजाआड केले.

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लग्नासाठी तगादा लावल्याने हत्या

मुख्य आरोपी दिगंबर आव्हाड याचे संगीता यांच्याशी २००४ पासून प्रेमसंबंध होते. संगीता लग्नासाठी तगादा लावत होत्या, तर आरोपीची नजर त्यांच्या नावावर असलेल्या तीन फ्लॅट्सवर होती. १५ जुलै रोजी लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपींनी संगीता यांना कारने नाशिककडे आणले. एसएमबीटी परिसरातील पार्किंगमध्ये लग्नाच्या कारणावरून वाद झाल्यानंतर मुख्य आरोपी दिगंबर आव्हाड याने संगीता यांचा गळा आवळून खून केला. पोलीस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय बांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक दीपक महाजन, हवालदार विकास गिते, विनोद गोसावी आदी या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

तरुणासह त्याच्या आई-वडिलांना बेदम मारहाण

घराच्या बांधकामासाठी साहित्य घेऊन आलेल्या तरुणाला घरासमोरून वाहन नेत असल्याच्या कारणावरून अडवून त्याच्यासह त्याच्या आई- वडिलांना मारहाण करुन जखमी केल्याची घटना घडली आहे. ही घटना २८ जुलै राजी सायंकाळी ५ वाजेच्या सुमारास बंबाटनगरात घडली आहे. या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. छाया कदम, बालाजी कदम, अर्जुन कदम आणि अन्य एक अशी मारहाण करणाऱ्यांची नावे असून त्यांच्याविरोधात पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात कल्पेश राजू सूर्यवंशी (वय २६, रा. बंबाटनगर, बीड बायपास) यांनी फिर्याद दिली आहे.

Web Title: The police have arrested the accused in the case of the murder of a female teacher from kalyan

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Published On: Jul 31, 2026 | 12:01 PM

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