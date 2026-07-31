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World Cup 2027: 3 देश, 12 स्टेडियम आणि 57 सामने; 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपची योजना, होणार घमासान! नामिबिया रचणार इतिहास

Updated On: Jul 31, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

World Cup 2027: ICC पुरुष क्रिकेट विश्वचषक २०२७ चा थरार दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये अनुभवायला मिळणार आहे. आयसीसीने या भव्य सोहळ्यासाठी १२ ऐतिहासिक आणि नवीन ठिकाणांची नावे जाहीर केली

World Cup 2027: 3 देश, 12 स्टेडियम आणि 57 सामने; 2027 च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कपची योजना, होणार घमासान! नामिबिया रचणार इतिहास

वर्ल्ड कप २०२७ कुठे खेळला जाणार (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • विश्वकप २०२७ कुठे खेळवला जाणार झाले जाहीर
  • ICC ने ३ देशांची नावं केली जाहीर, ज्यात नामिबिया प्रथमच वरिष्ठ विश्वचषकाचे आयोजन करून इतिहास रचत आहे
  • ही ५७ सामन्यांची स्पर्धा पूर्णपणे नवीन स्वरूप आणि ‘सुपर ७’ च्या चक्रव्यूहासह प्रेक्षकांना एक अनोखा अनुभव देईल
दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट World Cup 2027 साठी क्रिकेट चाहत्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. आयसीसीने या भव्य स्पर्धेसाठी १२ ऐतिहासिक आणि नवीन ठिकाणांची नावे निश्चित केली आहेत. या तीन देशांमध्ये संयुक्तपणे खेळली जाणारी ही प्रतिष्ठित स्पर्धा केवळ खेळाचा थरारच दाखवणार नाही, तर यात एक नवीन स्पर्धा स्वरूपही पाहायला मिळेल.

या वर्षी, एकदिवसीय विश्वचषकाचा (२०२७ एकदिवसीय विश्वचषक) सर्वात मोठा भाग दक्षिण आफ्रिकेत आयोजित केला जाईल. हा आफ्रिकन देश आठ शहरांमधील स्टेडियममध्ये सामन्यांचे आयोजन करण्यास सज्ज आहे. जोहान्सबर्गचे ऐतिहासिक वँडरर्स स्टेडियम, त्शवानेचे सेंचुरियन स्टेडियम, केप टाऊनचे नयनरम्य न्यूलँड्स क्रिकेट ग्राउंड आणि डर्बनचे किंग्समीड स्टेडियम पुन्हा एकदा विश्वचषकातील अविस्मरणीय क्षणांचे साक्षीदार होतील. याव्यतिरिक्त, जगातील आघाडीचे संघ गकेबारहा येथील सेंट जॉर्ज पार्क, ब्लोमफॉन्टेन येथील मांगाउंग ओव्हल, पार्ल येथील बोलँड पार्क आणि कुगोम्पो शहरातील बफेलो पार्क येथे भिडतील.

दक्षिण आफ्रिकेचा समृद्ध यजमानपदाचा इतिहास

हा दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला अनुभव नाही. २००३ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा एकदिवसीय विश्वचषकाचे सह-आयोजन केले होते. त्यानंतर, या देशाने २००७ मध्ये पहिला टी-२० विश्वचषक, २०२३ मध्ये महिला टी-२० विश्वचषक आणि २०२० व २०२४ मध्ये १९ वर्षांखालील पुरुष क्रिकेट विश्वचषक यांसारख्या प्रमुख आयसीसी स्पर्धांचे यशस्वीपणे आयोजन केले आहे.

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हा भव्य सोहळा झिम्बाब्वेमधील तीन स्टेडियमवर आयोजित केला जाईल

दुसरीकडे, आफ्रिकन खंडातील आणखी एक बलाढ्य देश असलेल्या झिम्बाब्वेला तीन मैदाने देण्यात आली आहेत. राजधानी हरारेमधील प्रसिद्ध हरारे स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायोमधील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब आणि व्हिक्टोरिया फॉल्सच्या निसर्गरम्य परिसरात बांधलेले नवीन फाले मोसी-ओआ-तुन्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, येथे अनेक महत्त्वाचे सामने आयोजित केले जातील. झिम्बाब्वेने २००३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेसोबत विश्वचषकाचे सह-आयोजन केले होते, त्यामुळे येथील चाहत्यांना तोच उत्साह पुन्हा अनुभवण्याची संधी मिळेल.

नामिबिया इतिहास घडवणार

या स्पर्धेचे सर्वात अद्वितीय आणि ऐतिहासिक वैशिष्ट्य म्हणजे नामिबियाचा सहभाग. नामिबिया पहिल्यांदाच वरिष्ठ आयसीसी स्पर्धेचे आयोजन करत आहे. राजधानी विंडहोकमधील नामिबिया क्रिकेट ग्राउंडची या भव्य कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहे, जो नामिबियाच्या क्रिकेट इतिहासाच्या सुवर्ण पानांमध्ये नोंदवला जाईल. नामिबिया आणि झिम्बाब्वेने यावर्षी १९ वर्षांखालील पुरुष क्रिकेट विश्वचषकाचे यशस्वीपणे आयोजन केले होते.

५७ सामने आणि एक नवीन रोमांचक स्वरूप

जर आपण स्पर्धेची रचना आणि गणित पाहिले, तर २०२७ चा विश्वचषक ५७ सामन्यांची एक दीर्घ आणि रोमांचक लढाई असेल. एक पूर्णपणे नवीन स्वरूप सादर करण्यात आले आहे, जे प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गुंतवून ठेवेल.

मुख्य टप्प्याची सुरुवात सुपर सिरीजने होईल.

या स्पर्धेची सुरुवात ‘सुपर सिरीज’ने होईल, जी क्रमवारीत १२व्या ते १४व्या क्रमांकावर असलेल्या तीन संघांमधील लढत असेल. ही सिरीज जिंकणारा संघच मुख्य स्पर्धेसाठी पात्र ठरेल. त्यानंतर १२ मुख्य संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागले जाईल. ‘लीग टप्प्या’मध्ये, प्रत्येक संघ आपल्या गटातील इतर संघांविरुद्ध एक सामना खेळेल. केवळ या सुरुवातीच्या टप्प्यातच एकूण ३० सामने खेळले जातील.

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‘सुपर ७’ फेरीत कडवी स्पर्धा

लीग टप्पा पूर्ण झाल्यावर, प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ आणि दोन्ही गटांतील त्यानंतरची सर्वोत्तम कामगिरी करणारा संघ, म्हणजेच एकूण सात संघ, पुढील फेरीत प्रवेश करतील. याला ‘सुपर 7’ टप्पा म्हटले जाईल. सुपर 7 मध्ये, सर्व सात संघ एकूण 21 राऊंड-रॉबिन सामने खेळतील, ज्यात प्रत्येक गुणासाठी तीव्र चुरस असेल.

उपांत्य फेरी आणि विजेतेपदाची लढत

सुपर 7 चा थरार संपल्यानंतर, गुणतालिकेतील अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असलेला संघ पहिल्या उपांत्य फेरीत चौथ्या स्थानावरील संघाशी सामना करेल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावरील संघ दुसऱ्या उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळतील. या दोन सामन्यांचे विजेते क्रिकेटचा नवा राजा ठरवण्यासाठी अंतिम लढत खेळतील.

Web Title: World cup 2027 3 countries 12 venues 57 matches across zimbabwe south africa namibia hosts for men world cup 2027

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Published On: Jul 31, 2026 | 11:47 AM

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