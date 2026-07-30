‘मोक्ष मार्ग’ की मृत्यूचा सापळा? मृत्यूच्या घटनेनंतर आणखी एक महिला वाईटरित्या अडकली; तिरुवन्नामलाईतील Video Viral

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अनेक भाविकांचा आणि स्थानिकांचा असा विश्वास आहे की, त्या अरुंद खडकाळ फटीतून जर आपण सरपटत बाहेर निघालो तर आपल्याला मोक्ष प्राप्त होईल. या कारणामुळेच या भागाला मोक्षमार्ग असे नाव पडले आहे. पण हे जाणून घ्या की अधिकृतपणे अशी कोणतीही मान्यता या ठिकाणाला मिळालेली नाही. श्रद्धा किती आंधळी असते याचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला आजच्या व्हायरल व्हिडिओतून पाहायला मिळेल. काही दिवसांपूर्वीच मोक्ष मार्गात अडकल्याने मणिकुमार यांचा मृत्यू झाला पण तरीही लोकांमधील अंधश्रद्धा काही कमी झाली नाही.
मोक्षप्राप्तीसाठी एक महिला पुन्हा एकदा या अरुंद भागात गेली आणि शेवटी नको तेच घडलं. महिलेला बाहेर येताना बराच संघर्ष करावा लागला. हा दगडी भाग अत्यंत लहान असल्याने महिलेचे शरीर यात वाईटरित्या अडकले. बाहेर निघण्यासाठीचा तिचा संघर्ष आणि धडपड व्हिडिओत स्पष्ट दिसून येतो. महिलेची अवस्था पाहून इतर भाविकांनी तिला बाहेर काढण्यासाठी मदत केली ज्यानंतर सुदैवाने तिला मोक्ष मार्गातून बाहेर काढण्यास यश आले. दुसऱ्यांना अशी घटना घडल्यामुळे भाविकांना या मार्गावरून जाण्याचा प्रयत्न करण्याची परवानगी द्यावी का यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
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व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते यात एक महिला खडकाच्या लहान फटीतून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत असते. ही फट फार लहान असल्याकारणाने तिचे शरीर यात अडकते, शिवाय तिन्ही बाजूंनी खडकांनी बंदिस्त असलेल्या या भागात श्वास घेण्यासही त्रास होत असतो. महिला मोक्ष मार्गात अडकल्यानंतर काही भाविक आणि बचावकर्ते तिला खेचत बाहेर काढताना दिसतात. बऱ्याच वेळानंतर महिला सुखरुप या लहान भागातून बाहेर पडते. महिलेला कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही परंतु श्रद्धेपायी अशा घटनांमध्ये आणखी किती लोकांचा बळी जाईल यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.