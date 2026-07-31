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नव्या सॅमसंग Galaxy Z सीरीजने बनवला रेकॉर्ड! 72 तासांत 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर… जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jul 31, 2026 | 11:44 AM IST
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सारांश

सॅमसंगच्या नवीन Galaxy झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 आणि गॅलेक्सी झेड फ्लिप 8 या फोल्डेबल स्मार्टफोन्सना भारतात जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे. लाँच झाल्यानंतर अवघ्या 72 तासांत 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर्स मिळवत कंपनीने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

नव्या सॅमसंग Galaxy Z सीरीजने बनवला रेकॉर्ड! 72 तासांत 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर... जाणून घ्या सविस्तर

नव्या सॅमसंग Galaxy Z सीरीजने बनवला रेकॉर्ड! 72 तासांत 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर... जाणून घ्या सविस्तर

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विस्तार
  • सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, फोल्ड 8 आणि फ्लिप 8 या स्मार्टफोन्सना 72 तासांत 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर्स मिळाल्या.
  • एकूण 45% प्री-ऑर्डर्स टियर-2 आणि छोट्या शहरांतून आल्याने फोल्डेबल स्मार्टफोन्सची लोकप्रियता वाढत असल्याचे दिसून आले.
  • गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 सीरिजमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट, प्रीमियम डिस्प्ले, AI फीचर्स आणि दमदार कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे.
Samsung Galaxy Z Series: टेक कंपनी सॅमसंगच्या लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्सने भारतात प्री-ऑर्डरचा एक नवीन रेकॉर्ड स्थापित केला आहे. कंपनीने केलेल्या घोषणेनुसार, गॅलेक्सी झेड सिरीजने प्री ऑर्डरचा एक नवीन रेकॉर्ड कायम केला आहे. 22 जुलै रोजी सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 आणि गॅलेक्सी झेड फ्लिप 8 हे स्मार्टफोन्स लाँच करण्यात आले होते. स्मार्टफोन्स लाँच झाल्यानंतर 72 तासांपेक्षा कमी वेळात 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर्स प्राप्त झाल्या.

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कंपनीने सांगितलं की, गेल्यावर्षी गॅलेक्सी झेड फोल्ड 7 आणि गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 साठी इतक्या प्री-ऑर्डर्स प्राप्त करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी लागला होता. सुमारे अर्धे प्री-ऑर्डर्स छोट्या शहरांमधून आले असल्याची माहिती कंपनीने दिली आहे. यामुळे समजतं की, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स मोठ्या मेट्रो महानगरांच्या पलीकडेही लोकप्रियता मिळवत आहेत.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

या शहरांत सॅमसंगची सर्वाधिक डिमांड

सॅमसंगने सांगितलं आहे की, 45 टक्के प्री-ऑर्डर्स टियर 2 शहरे आणि त्यापलीकडील भागांतून आल्या आहेत. यामुळे भारताच्या मोठ्या शहरांपलीकडील फोल्डेबल स्मार्टफोनची वाढती आवड दर्शवतो. कंपनीचे म्हणणे आहे की, या दमदार प्रतिसादामुळे त्यांना असा विश्वास वाटत आहे की, ‘गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 सीरीज ही या वर्षाच्या सुरुवातीला लाँच करण्यात आलेल्या ‘गॅलेक्सी एस 26 लाइनअपच्या प्री-ऑर्डर परफॉर्मंसची बरोबरी करू शकेल.

सॅमसंगचे दक्षिण-पश्चिम आशियाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेबी पार्क यांनी असं सांगितलं आहे की, आमच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजला मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादामुळे असे समजते की, भारतात अशा भारतात अशा इनोव्हेटिव्ह टेक्नोलॉजीची मागणी वाढत आहे जे प्रोडक्टिविटी वाढवतात आणि सर्जनशीलतेला चालना देतात. त्यांनी म्हटलं आहे की, 45 टक्के प्री-ऑर्डर टियर-2 आणि छोट्या शहरांमधून येत आहेत, जे आम्हाला प्रचंड वाढीची क्षमता असलेली एक उदयोन्मुख बाजारपेठ दाखवते.

सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 ची किंमत आणि फीचर्स

सॅमसंगने गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 आतापर्यंतचा सर्वात हलका फोल्डेबल फोन आहे, याचे वजन 201 ग्रॅम आहे. या डिव्हाईसमध्ये 10:16 कवर डिस्प्ले आणि एक मोठा 4:3 मुख्य डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याला रीडिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. हा स्मार्टफोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 फॉर गॅलेक्सी प्रोसेसरवर चालतो. यामध्ये 4,800mAh बॅटरी दिली आहे. फोनमध्ये डुअल 50MP कॅमेरे, फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजीसह री-डिझाईन डिस्प्ले आणि 3,000 निट्सपर्यंत पीक समाविष्ट आहे.

सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा ची किंमत आणि फीचर्स

सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रामध्ये 8-इंचाचा मुख्य डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा, 50 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 8K व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट देण्यात आला आहे. सॅमसंगचं असं म्हणणं आहे की, डिव्हाईस स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 फॉर गॅलेक्सी चिपसेटवर आधारित आहे आणि यामध्ये 45W फास्ट चार्जिंगसह 5,000mAh बॅटरी दिली आहे. हा स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग, एआय-पावर्ड वर्कफ्लो आणि कंटेंट क्रिएशनसाठी डिझाईन करण्यात आला आहे.

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सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फ्लिप 8 ची किंमत आणि फीचर्स

हा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आणि हलका स्मार्टफोन असल्याचे सॅमसंगचे म्हणणे आहे. डिव्हाईसमध्ये AI-पावर्ड फ्लेक्सविंडो दिली आहे, यामुळे यूजर्सना फोन अनलॉक न करताच ॲप्स, जेमिनी एआय, पर्सनलाइज्ड अपडेट्स आणि व्हॉइस कंट्रोल्स वापरता येतात. यामध्ये 50 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा, हँड्स-फ्री फोटोग्राफीसाठी फ्लेक्स मोड आणि फोटो-व्हिडीओसाठी AI-पावर्ड कॅमेरा फीचर्स समाविष्ट आहे.

Web Title: Samsung galaxy z fold 8 series sets new pre order record in india with 2 71 lakh bookings

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Published On: Jul 31, 2026 | 11:44 AM

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