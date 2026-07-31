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२ तास स्वत:ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीचा अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral

Updated On: Jul 31, 2026 | 09:18 AM IST
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सारांश

पोलंडमधील एका व्यक्तीने थंडीशी संबंधित असा पराक्रम करून दाखवला आहे, ज्याची नोंद थेट गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली. बर्फाच्या ढिगात २ तासाहून अधिक काळ स्वतःला दफन करून त्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे.

२ तास स्वत:ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीचा अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • पोलंडच्या ४१ वर्षीय व्यक्तीने तब्बल २ तास १२ मिनिटे १२ सेकंद संपूर्ण शरीर बर्फात झाकून ठेवत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला.
  • याआधीही थंडीशी संबंधित अनेक विक्रम त्याच्या नावावर असून, या कामगिरीसाठी त्याने मानसिक आणि शारीरिक प्रशिक्षण घेतले होते.
  • त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
जगात नेहमीच काही ना काही घडून येत असतं. जगाच्या कानाकोपऱ्यात काय घडत आहे आपल्याला जवळून पाहता येत नसलं तरी सोशल मिडियावर अशा घटनांचे अनेक व्हिडिओज दररोज शेअर केले जात असतात. अलिकडे इथे एका व्यक्तीच्या अनोख्या कारनाम्याचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे या पराक्रमाची नोंद गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रेकाॅर्डमध्ये करण्यात आली आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल की, एक व्यक्ती बर्फाच्या ढिगात स्वत:ला तब्बल २ तासाहून अधिक काळ दफन करुन टाकतो. बर्फाच्या ढिगात जिथे काही मिनिटे बसनेही सामान्याला कठीण जाते तिथे व्यक्तीने आपले संपूर्ण शरीर बर्फाच्या ढिगात झाकून घेतले. त्याने हे कसं केलं याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे जो सध्या चांगलाच ट्रेंडमध्ये आहे. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सनुसार, पोलंडच्या ४१ वर्षीय डॅमियन कास्प्रझिकने आपले संपूर्ण शरीर २ तास, १२ मिनिटे आणि १२ सेकंद बर्फात झाकून ठेवले. २१ फेब्रुवारी रोजी पोलंडमधील श्लाख्टोवा शहरात व्यक्तीने हा पराक्राम करुन दाखवला. या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर, त्याला ‘सर्वाधिक वेळ थेट संपूर्ण शरीर बर्फात बुडवून ठेवण्याचा विक्रम (पुरुष)’ या श्रेणीमध्ये गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डद्वारे सन्मानित करण्यात आले.

तथापि, डेमियनला पारितोषक मिळण्याची ही पहिली वेळ नाही आहे. याआधीही थंडीशी जोडलेले अनेक रेकाॅर्ड्स त्याने आपल्या नावावर केले आहेत. आपले संपूर्ण शरीर ५ तास, १ मिनिट आणि ३३ सेकंदांसाठी बर्फाच्या थेट संपर्कात ठेवून त्याने अनोखा विक्रम तयार केला होता. आता मात्र संपूर्ण शरीर बर्फाच्या ढिगात गाडून त्याने गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये स्वत:चे नाव नोंदवून घेतले. डेनियमचे म्हणणे आहे की, हे आव्हान त्याच्यासाठी काही सोपे नव्हते. यासाठी त्याने स्वत:ला मानसिक आणि शारीरिकदृष्या तयार केले होते. याकाळात त्याला त्याला व्हॅलेर्जन रोमानोव्स्कीकडून विशेष पाठिंबा मिळाला.

 

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व्हॅलेर्जन हा स्वत: एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आहे. बर्फाच्या पाण्यात सर्वात जास्त वेळ घालवण्याचा रेकाॅर्ड त्याने आपल्या नावावर करुन घेतला आहे. डेनियमच्या मते, थंड वातावरणात आपल्या शरीरासोबतच मनाला शांत कसे ठेवायचे याचे प्रशिक्षण त्याला व्हॅलेर्जनने दिले. त्याच्या याच तयारीमुळे आज गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्समध्ये त्याचे नाव नोंदवण्यात आले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Guinness world record man buried in ice for over two hours poland damian kasprzyk viral video

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Published On: Jul 31, 2026 | 09:18 AM

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