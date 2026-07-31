२ तास स्वत:ला बर्फात केलं दफन, व्यक्तीचा अनोख्या पराक्रमाची गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये झाली नोंद; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सनुसार, पोलंडच्या ४१ वर्षीय डॅमियन कास्प्रझिकने आपले संपूर्ण शरीर २ तास, १२ मिनिटे आणि १२ सेकंद बर्फात झाकून ठेवले. २१ फेब्रुवारी रोजी पोलंडमधील श्लाख्टोवा शहरात व्यक्तीने हा पराक्राम करुन दाखवला. या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर, त्याला ‘सर्वाधिक वेळ थेट संपूर्ण शरीर बर्फात बुडवून ठेवण्याचा विक्रम (पुरुष)’ या श्रेणीमध्ये गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डद्वारे सन्मानित करण्यात आले.
तथापि, डेमियनला पारितोषक मिळण्याची ही पहिली वेळ नाही आहे. याआधीही थंडीशी जोडलेले अनेक रेकाॅर्ड्स त्याने आपल्या नावावर केले आहेत. आपले संपूर्ण शरीर ५ तास, १ मिनिट आणि ३३ सेकंदांसाठी बर्फाच्या थेट संपर्कात ठेवून त्याने अनोखा विक्रम तयार केला होता. आता मात्र संपूर्ण शरीर बर्फाच्या ढिगात गाडून त्याने गिनीज वर्ल्ड रेकाॅर्डमध्ये स्वत:चे नाव नोंदवून घेतले. डेनियमचे म्हणणे आहे की, हे आव्हान त्याच्यासाठी काही सोपे नव्हते. यासाठी त्याने स्वत:ला मानसिक आणि शारीरिकदृष्या तयार केले होते. याकाळात त्याला त्याला व्हॅलेर्जन रोमानोव्स्कीकडून विशेष पाठिंबा मिळाला.
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व्हॅलेर्जन हा स्वत: एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आहे. बर्फाच्या पाण्यात सर्वात जास्त वेळ घालवण्याचा रेकाॅर्ड त्याने आपल्या नावावर करुन घेतला आहे. डेनियमच्या मते, थंड वातावरणात आपल्या शरीरासोबतच मनाला शांत कसे ठेवायचे याचे प्रशिक्षण त्याला व्हॅलेर्जनने दिले. त्याच्या याच तयारीमुळे आज गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्समध्ये त्याचे नाव नोंदवण्यात आले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.