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Chandrapur News: पेपरफुटीविरोधात चंद्रपुरात तिरंगा जनआक्रोश बाईक रॅली; केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Updated On: Jul 25, 2026 | 02:53 PM IST
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सारांश

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्ज आणि विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या निषेधार्थ चंद्रपुरात शुक्रवारी तिरंगा जनआक्रोश बाईक रॅली काढण्यात आली.

Chandrapur News: पेपरफुटीविरोधात चंद्रपुरात तिरंगा जनआक्रोश बाईक रॅली; केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Chandrapur News: पेपरफुटीविरोधात चंद्रपुरात तिरंगा जनआक्रोश बाईक रॅली; केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी

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विस्तार
  • पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जाच्या निषेधार्थ चंद्रपुरात तिरंगा जनआक्रोश बाईक रॅली काढण्यात आली.
  • रॅलीत विद्यार्थ्यांना न्याय, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली.
  • खा. प्रतिभा धानोरकर यांनी अमित शाह यांना पत्र पाठवून विद्यार्थ्यांवरील कारवाईची चौकशी व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली.
चंद्रपूर: दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडी, आम आदमी पक्ष, संभाजी ब्रिगेड तसेच विविध सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी चंद्रपुरात ‘तिरंगा जनआक्रोश बाईक रॅली’ काढण्यात आली. रॅलीदरम्यान विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा आणि पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशा मागण्यांसह केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

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दुपारी ३ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून रॅलीला प्रारंभ झाला. शहरातील प्रमुख मार्गावरून शिस्तबद्ध आणि जोशपूर्ण वातावरणात मार्गक्रमण करत रॅली सायंकाळी दीक्षाभूमी येथे पोहोचली. तेथे राष्ट्रगीताने रॅलीचा समारोप करण्यात आला. रॅलीत राजेंद्र वैद्य, शिवा राव, संदीप गिरे, दिलीप चौधरी, नागवंश नगराळे, रामू तिवारी, नरेंद्र बोबडे, संतोष कुचनकर यांच्यासह विविध पक्ष व सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, महिला प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. समारोपस्थळी मनपा स्थायी समितीचे सभापती मनस्वी गिरे, पार्षद राजेश अडूर, ॲड. राहुल घोटेकर, सचिन कल्याळ, प्रवीण पडवेकर, दीपक जेजूरकर, बृजप्रकाश थमके, अनु दहेगांवकर तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रतिभा धानोरकरांचे अमित शाह यांना पत्र

नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जाच्या निषेधार्थ खा. प्रतिभा धानोरकर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाई अमानुष असून, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

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लाठीचार्जात जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत व उच्च दर्जाचे वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे बिनशर्त मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. विद्यार्थ्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून धमकावणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशीही त्यांनी मागणी केली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Chandrapur tiranga bike rally against paper leak and lathicharge on students

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Published On: Jul 25, 2026 | 02:53 PM

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