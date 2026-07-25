रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raigad News: लोणेरेतील शेतात गटाराचे सांडपाणी; पिकांचे नुकसान, संतप्त शेतकऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा

Updated On: Jul 25, 2026 | 02:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील लोणेरे येथे गटाराचे दूषित सांडपाणी थेट शेतांमध्ये जात असल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही ग्रामपंचायतीकडून उपाययोजना न झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी आता उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

Raigad News: लोणेरेतील शेतात गटाराचे सांडपाणी; पिकांचे नुकसान, संतप्त शेतकऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा

Raigad News: लोणेरेतील शेतात गटाराचे सांडपाणी; पिकांचे नुकसान, संतप्त शेतकऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लोणेरेतील शेतकऱ्यांनी गटाराचे सांडपाणी शेतात सोडल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीवर केला आहे.
  • वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
  • दूषित सांडपाण्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत असून भात आणि कडधान्य पिकांचे उत्पादन घटत असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
माणगाव: लोणेरे ग्रुप ग्रामपंचायतने मागील काही वर्षापासून लोणेरे येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या मागील बाजूला असणाऱ्या भातशेती मध्ये लोणेरे गावातील स्थानिक असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यापैकी कुठल्याही शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता परिसरातील धनिक लोकांनी गटारांचे सांडपाणी नैसर्गिकरित्या नाल्यात सोडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमीन नापीक होत असल्यामुळे अनेकवेळा ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे तक्रार करून कुठलीच दखल घेतली जात नसल्याने येणाऱ्या काळात उपोषणाला बसणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी आमच्या प्रतिनिधी जवळ बोलताना सांगितले.

Maharashtra Earthquake: महाराष्ट्र हादरलं! नाशिकमध्ये 3.6 तर पालघरमध्ये 3.1 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप, प्रशासन सतर्क, जीवितहानी नाही

मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक अशा दूषित पाण्यामुळे पिकांची वाढ खुंटते पिकांवर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव होतो आणि उत्पादनात मोठी घट येते. अन्नधान्याच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होऊन त्याचा मानवी आरोग्यावर देखील परीणाम होत आहे. गटाराच्या पाण्यात मानवी विष्ठा आणि विविध हानिकारक जिवाणू असतात अशा गटाराच्या पाण्यावर अन्नधान्य खाल्ल्यास ते मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात.

नुकसानग्रस्त शेतकरी नितेश तुकाराम टेंबे, जयदास टेंबे, शाम टेंबे, सदानंद टेंबे यांच्या शेतात गटाराचे सांडपाणी साचले आहे. यामुळे उन्हाळी कडधान्य पीक देखील घेता येत नसून पावसाळ्या मध्ये तर शेत म्हणजे अक्षरशः गटारे झाली आहेत त्यामुळं उन्हाळी आणि पावसाळी शेती करणे अवघड होऊन बसले आहे. याकडे मात्र शेतकरी वर्ग ग्रामपंचायत प्रशासना कडे मागणी करून सुध्दा कुठलीही उपाययोजना करून देण्यास ग्रामपंचायत प्रशासन पूर्ण पणे अपयशी ठरले आहे.

ग्रामपंचायत प्रशासनाने यापुढे गभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. नवीन बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना ग्रामपंचायत प्रशासनाने आणि ग्रामसेवक यांनी नवीन बांधकाम करणाऱ्यांनी नैसर्गिकरित्या पाणी जाण्यासाठी नाले, त्याचे स्वतःचे पाणी जाण्यासाठी उपाययोजना किंवा शोषखड्डे आहेत किंवा नाहीत. याची पाहणी छाननी केल्याशिवाय बांधकाम परवाने ग्रामपंचायत प्रशासनाने दिले नाहीत तर अशा समस्या यापुढे निर्माण होणार नाहीत. – शाम टेंबे, स्थानिक शेतकरी

BEST Bus Action: BEST बसचालकांसाठी नवा नियम; प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी साध्या वेशात अधिकारी ठेवणार पाळत

जमिनीची सुपीकता धोक्यात

लोणेरे शहरातील गटाराचे दूषित, सांडपाणी शेतात जात असल्याने भातशेतीचे शेतीचे व कडधान्ये पिकांचे अत्यंत मोठे नुकसान होत आहे तसेच प्लास्टिक पिशव्या बॉटल याने अक्षरशः शेताची दैना झालेली पहायला मिळत आहे तसेच गटारातून वाहत येणाऱ्या कचऱ्यापासून या पाण्यामुळे जमिनीची सुपीकता देखील नष्ट होते आणि पिकांवर गंभीर परिणाम होत आहेत. गटाराचे पाणी शेतात सोडल्याने जमिनीचे आरोग्य धोक्यात येऊन पिकांची प्रत आणि उत्पादन घटणे यासारखे नुकसान शेतकरी वर्गाला सहन करावे लागत आहेत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Lonere farmers warn hunger strike over sewage water damaging farmland in raigad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ITR Portal Down: Income Tax e-Filing साईट ठप्प! रिटर्न भरताना एरर येत असल्याने करदात्यांच्या अडचणीत वाढ
1

ITR Portal Down: Income Tax e-Filing साईट ठप्प! रिटर्न भरताना एरर येत असल्याने करदात्यांच्या अडचणीत वाढ

आता कागदपत्रांशिवाय उघडणार खातं? 1 ऑगस्टपासून बदलणार KYC चा नियम! येतोय CKYC 2.0, काय आहे प्रकार?
2

आता कागदपत्रांशिवाय उघडणार खातं? 1 ऑगस्टपासून बदलणार KYC चा नियम! येतोय CKYC 2.0, काय आहे प्रकार?

Dharmendra Pradhan तब्बल किती कोटींचे मालक? राजीनाम्यानंतर आता Networth चर्चेत, जाणून घ्या बँकांमध्ये किती शिल्लक?
3

Dharmendra Pradhan तब्बल किती कोटींचे मालक? राजीनाम्यानंतर आता Networth चर्चेत, जाणून घ्या बँकांमध्ये किती शिल्लक?

EPF Interest Rate: अजूनपर्यंत तुमच्या खात्यात PF व्याजाचे पैसे नाही आलेत? लगेच करा तक्रार; जाणून घ्या प्रोसेस
4

EPF Interest Rate: अजूनपर्यंत तुमच्या खात्यात PF व्याजाचे पैसे नाही आलेत? लगेच करा तक्रार; जाणून घ्या प्रोसेस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 26, 2026 | 08:10 AM
पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

पावसाळ्यात गरमागरम चपातीसोबत खाण्यासाठी राजस्थानी पद्धतीमध्ये बनवा दही पापडाची भाजी, लहान सुद्धा खातील आवडीने

Jul 26, 2026 | 08:00 AM
देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस; गुजरातच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट, पुढील काही तासांत…

Jul 26, 2026 | 07:46 AM
Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Pradosh Vrat: आषाढ महिन्यातील शेवटचे प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 26, 2026 | 07:05 AM
Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Hair Care Tips: झाडूसारखे रुक्ष केस होतील मुलायम आणि चमकदार! स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ केसांसाठी ठरतील वरदान

Jul 26, 2026 | 05:30 AM
‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

‘ज्याचा पास मिळवायला भांडलो, तिथंच…’! कृष्णकुमार गोयल यांचा ‘नवराष्ट्र’शी खास संवाद

Jul 26, 2026 | 02:35 AM
कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

कचरा वेचताना घरांवर नजर; आळेफाट्यात चोरट्या महिलांच्या टोळीचा पर्दाफाश

Jul 26, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा