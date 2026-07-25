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Chhatrapati Sambhajinagar: Instagram वर झाली मैत्री अन् आयुष्य उद्ध्वस्त! विवाहितेचे अपहरण करून 24 तास डांबले; वारंवार अत्याचार

Updated On: Jul 25, 2026 | 02:50 PM IST
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सारांश

Chhatrapati Sambhajinagar: इन्स्टाग्रामवर झालेली ओळख एका 35 वर्षीय विवाहितेसाठी धोकादायक ठरली. आरोपीने चॅट आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तिचे अपहरण केले. तिला 24 तासांहून अधिक काळ डांबून ठेवत वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला नेवासातून अटक करून न्यायालयात हजर केले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • इन्स्टाग्रामवरील ओळखीचा गैरफायदा घेत विवाहितेचे अपहरण करून वारंवार अत्याचार.
  • चॅट आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत आरोपीने महिलेला ब्लॅकमेल केले.
  • बेगमपुरा पोलिसांनी आरोपीला नेवासातून अटक करून पोलिस कोठडी मिळवली.
Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इंस्टाग्रामवर अनोळखी व्यक्तीसोबत एका महिलेने मैत्री केली. याच मैत्रीचा गैरफायदा घेत एका तरुणाने तिचे अपहरण केले. तिला २४ तास डांबून ठेवून वारंवार तिच्यावर अत्याचार केला. एवढेच नाही तर पुन्हा भेटली नाही किंवा पोलिसांकडे तक्रार केली तर जीवे मारण्याची धमकीही दिली. या प्रकरणी बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

आरोपीचं नाव राजू मसू माळी असे आहे. पोलिसांनी त्याला नेवासा येथून अटक केली आहे. पीडित महिला आणि तिचा पती बदनापूर तालुक्यातील आहेत. ते उसतोडीचे काम करतात. काही दिवसांपूर्वी आरोपीने विवाहित पीडित महिलेला इंस्टाग्रामवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली होती. पीडित आणि तिचा पती गंगापूर येथे ऊसतोडीसाठी गेले असतांना आरोपीही तेथे पोहोचला. त्यांनतर दोघांमध्ये नियमित संपर्क सुरु होता.

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धमकी देत एका शेडमध्ये नेले

१४ जुलै रोजी पीडित महिला तिच्या मावसभावाला भेटण्यासाठी बहिणीसोबत छत्रपती संभाजीनगर शहरातील घाटी रुग्णालयात आली होती. चार वाजताचया सुमारास बहीण घरी गेल्यानंतर ती भावासोबत रुग्णालयात थांबली. ही माहिती आरोपीला कळताच तो तिला रुग्णालयात भेटण्यासाठी आला. रुग्णालयातून पाणी आणण्यासाठी खाली गेल्यानंतर आरोपीने तिला अडवले. माझ्यासोबत आली नाहीस तर आपले चॅट आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करेल. अशी धमकी त्याने दिली. भीतीपोटी महिला त्याच्या दुचाकीवर बसली. त्यांनतर आरोपीने तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि शहरापासून दूर असलेल्या एका भागातील पत्र्याच्या शेडमध्ये जबरदस्तीने नेले.

२४ तास ओलीस ठेवत

आरोपीने तिथे तिला २४ तास ओलीस ठेवले आणि तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. १६ जुलै रोजी तो तिला नेवासा परिसरातील दुसर्या एका पत्र्याच्या शेडमध्ये घेऊन गेला. तिथे दिवसभर तिला डांबून ठेवत रात्री पुन्हा अत्याचार केले. १७ जुलै रोजी पीडितेने मुलांची आठवण येत आहे असे सांगितले आणि मला सोडून देण्याची विनंती केली. त्यांनतर आरोपीने तिला नेवासा येथून बसमध्ये बसवून गावी पाठवले. मात्र पोलिसांकडे तक्रार केली किंवा पुन्हा माझ्याकडे आली नाहीस तर तुला जिवंत सोडणार नाही. अशी धमकी देऊन तो तिथून निघून गेला.

आरोपी अटकेत

गावी पोहोचल्यानंतर घाबरलेल्या महिलेने संपूर्ण घडलेला प्रकार आपल्या पतीला सांगितले. पतीने आणि पीडित महिलेने बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलीस आरोपीचा शोध घेतला आणि त्याला नेवासा येथून अटक केली. न्यायालयाने आरोपीला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीने पीडित महिलेला कशाच्या आधारे धमकावले?

    Ans: इन्स्टाग्रामवरील चॅट आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देऊन.

  • Que: पीडितेला किती काळ डांबून ठेवण्यात आले?

    Ans: सुमारे 24 तासांहून अधिक काळ.

  • Que: आरोपीला पोलिसांनी कुठून अटक केली?

    Ans: नेवासा येथून.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar married woman kidnapped and held for 24 hours

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Published On: Jul 25, 2026 | 02:50 PM

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