काय सांगता! मार्केटमध्ये आला कॉकरोच कॅफे, नेटकरी म्हणाले ‘इथे चहा ऑर्डर करायचा की हिट स्प्रे?’; Video Viral

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काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एका कॅफेचे दृष्य दाखवण्यात आले आहे. कॅफे साधा दिसत असला तरी याच्या नावाने मात्र अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले. अगदी बोल्ड लेटर्समध्ये कॅफेचे नाव ‘COCKROACH CAFE’ लिहिण्यात आले होते. अनेकांना हे नाव ऐकून सुरुवातीला थोडे आश्चर्य वाटते. काॅकरोच नाव आहे मग मेन्यू काय असेल इथे काॅकरोच तर नाही ना असा संभ्रम लोकांचा होऊ शकतो पण तसं इथे काहीच नाहीये. काॅकरोच जनता पार्टीवरुन कॅफेला आगळंवेगळ नाव देण्यात आलं असून याच्या आतमधील वातावरण इतर कॅफेसारखेच आहे. व्हिडिओत कॅफेच्या ओपनिंगसाठी प्रवेशद्वार फुलांनी सजवल्याचे दिसते. आत काही खुर्च्या, टेबल्स मांडलेले असतात तसेच काही लोक इथे बसून कॅफेतील चहा-काॅफीचाही आनंद लुटत असतात. यासोबतच व्हिडिओच्या बॅकग्राउंडमध्ये रोमँटिक गाण सुरु असतं आणि लोक हसत खेळत इथे आपल्या मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवत असतात.
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आता हे अनोखे कॅफे सध्या सोशल मिडियावर चांगलेच ट्रेंड करत असून याच्या व्हिडिओलाही इंटरनेटवर चांगले व्यूज मिळत आहेत. हा व्हिडिओ @01_nalanda_se नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. कॅफेचे अजब-गजब नाव वाचून अनेकजण थक्क झाले असून व्हिडिओवर सध्या यूजर्सच्या प्रतिक्रयांचा चांगलाच वर्षाव होत आहे. कमेंट्समध्ये एका एका यूजरने म्हटले की, “शेफ अमित शाह यांची खास डिश झुरळ मिरची, जो कोणी एकदा खाईल, तो परत घरी जाणार नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इथे चहामध्ये काॅकरोच तर मिळणार नाही ना?”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “अरे व्वा, मला हे नाव आवडलं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.