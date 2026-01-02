Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Dangerous Stunt Video Man Puts Snake In Nose Pulls Out Mouth Viral News In Marathi

हा कसला स्टंट! सापाला नाकात घालून तोंडातून बाहेर काढले, दृश्य पाहून सर्वांचेच होश उडाले; धक्कादायक Video Viral

OMG Stunt Video : प्राण्यांवरील प्रेम की व्युज मिळवण्यासाठीची धडपड! व्यक्तीने नाकात छोट्या सापाला घालून थेट तोंडातून त्याला बाहेर काढलं. युजर्स दृश्ये पाहून चकित झाले असून अनेकांनी यावर आश्चर्यकारक प्रतिक्रिया व्यक्त केल

Updated On: Jan 02, 2026 | 09:02 AM
हा कसला स्टंट! सापाला नाकात घालून तोंडातून बाहेर काढले, दृश्य पाहून सर्वांचेच होश उडाले; धक्कादायक Video Viral

(फोटो सौजन्य – Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • इंडोनेशियातील व्यक्तीने सापाला नाकात घालून तोंडातून बाहेर काढण्याचा धोकादायक स्टंट केला.
  • हा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लाखो लोकांनी पाहिला आहे.
  • स्टंट पाहून नेटकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त करत प्राणीछळावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
इंटरनेटवर अनेक धोकादायक स्टंट्सचे व्हिडिओज शेअर केले जातात. हे व्हिडिओ बऱ्याचदा आपल्याला थक्क करुन जातात आणि आताही असाच एक अजब आणि धोकादायक स्टंट सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्याने सर्वांचेच होश उडवले. व्हिडिओमध्ये व्यक्तीने जंगलाचा धोकादायक प्राणी सापालाही सामील केले आहे. एका छोट्या सापाला हातात घेऊन तो असं काही करुन दाखवतो की पाहणारा प्रेक्षक वर्ग हादरुनच जातो. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

स्टेजवर येताच वराची एक्स करायला लागली Kiss, पण तितक्यातच वधूने असा चोप दिला की… झींज्याच उपटून स्टेजवर पाडलं; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

माहितीनुसार हा व्हिडिओ इंडोनेशियातील असून यात एक व्यक्ती सापासोबत धोकादायक स्टंट करताना दिसून येतो. व्यक्तीचे नाव माइक असून व्हिडिओत तो प्रथम एका छोट्या सापाला हातात पकडून त्याला हळूहळू आपल्या नाकात घालताना दिसून येतो. माइकला असं करताना पाहून सर्व यूजर्सना धक्का बसतो. नाकात घातलेला हा साप पुढच्याच क्षणी त्याच्या तोंडातून बाहेर पडताना दिसतो. अर्धा साप नाकात आणि अर्धा तोंडाबाहेर हे संपूर्ण दृश्यच लोकांच्या समजण्या पलिकडचे ठरते. ज्या अर्थी त्याने जाणीवपूर्वक सापाला नाकात टाकले त्या अर्थी कदाचित हा साप विषारी नसावा. हेच कारण आहे की या स्टंटनंतरही त्याला काहीच झाले नाही. माइक होल्स्टन फ्लोरिडा स्थित झूलॉजिकल वाइल्डलाइफ फाउंडेशनशी संबंधित आहेत. ते जगभर प्रवास करून धोक्यात असलेल्या प्राण्यांसोबत वेळ घालवतात आणि वन्यजीव संवर्धनाबद्दल जागरूकता निर्माण करतात. तथापि, त्यांच्या या सापाच्या स्टंटने मात्र सर्वांना हादरवून सोडले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mike Holston (@therealtarzann)

काळजाचा थरकाप! नवजात मुलाला आई-वडिलांना दगडांमध्ये जिवंत गाढलं, लोकांनी रडण्याचा आवाज ऐकताच बाहेर काढलं अन्… Video Viral

या अनोख्या स्टंटच्या व्हिडिओ @therealtarzann नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “कल्पना करा की तो साप घसरुन जर त्याच्या घशात गेला तर काय होईल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जर त्याने तुमच्या मेंदूत जाण्याचा निर्णय घेतला तर?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तुमचं जर खरंच प्राण्यांवर प्रेम असेल तर तुम्ही त्याच्यांसोबत असं कसं करु शकता, यात कोणतीही शंका नाही की हे फक्त लक्ष वेधून घेण्यासाठी केलं गेलं आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Dangerous stunt video man puts snake in nose pulls out mouth viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 09:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
1

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस
2

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर
3

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL
4

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM
IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Jan 22, 2026 | 08:33 AM
‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Jan 22, 2026 | 08:31 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM