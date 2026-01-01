Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

काळजाचा थरकाप! नवजात मुलाला आई-वडिलांना दगडांमध्ये जिवंत गाढलं, लोकांनी रडण्याचा आवाज ऐकताच बाहेर काढलं अन्… Video Viral

Emotional Video : रडण्याचा आवाज ठरला देवदूत! दगडांमध्ये गाडलेलं नवजात बाळ स्थानिकांनी काढलं बाहेर . घटनेचा हृदयद्रावक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर सर्वांनाच हादरवून सोडत आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 11:00 AM
(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • दगडांखाली जिवंत गाडलेले नवजात बाळ स्थानिकांच्या सतर्कतेमुळे वाचले.
  • आईवडिलांनीच मुलाला गाढल्याची घटना घडली.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरताच युजर्स संताप व्यक्त करत आहेत.
माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना सध्या सोशल मीडियावर सर्वांनाच अवाक् करून सोडत आहे. याचा व्हिडिओ समोर आला असून यातील दृश्यांनी सर्वांचाच थरकाप उडाला. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातून ही बातमी समोर आली आहे. लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आल्याने स्थानिक लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पाहतात तर काय दगडांच्या खाली एका नवजात मुलाला गाढलेल आहे. मुख्य म्हणजे बाळ जिवंत होतं. चला काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय हा प्रकरण?

छिंदवाडा जिल्ह्यातील धानोरा चौकीतील नंदनवाडी गावातून एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस झाली आहे. शिक्षकाने आपली नोकरी जाईल या भीतीने आपल्या ३ दिवसांच्या चौथ्या बाळाला जिवंतपाणीच दगडांमध्ये गाढून टाकलं. स्थानिकांना मुलाच्या रडण्याचा आवाज येताच त्यांनाही घटनास्थळी धाव घेतली आणि दगड उचलताच त्यांना बाळाला तिथे पुरण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ तेथील एकाने आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केला असून याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. लोक आता बाळाच्या आई वडिलांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येण्याची मागणी करत आहेत.

हा व्हिडिओ @pritamsinghnewsriporter24 नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “देव तारी त्याला कोण मारी” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “इतकं निर्दयी कोणी कसं होऊ शकत” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “कुणी इतक्या खालच्या पातळीवर, क्रूर कसं होऊ शकतो”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Newborn baby buried alive in rocks by parents people pulled him out as soon as they heard him crying viral news in marathi

Published On: Jan 01, 2026 | 11:00 AM

