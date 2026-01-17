Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Andhra Family Serves 158 Dishes To Son In Law On First Sankrant Viral News In Marathi

पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर दंग व्हाल; Video Viral

A Feast Of 158 Dishes : जावयाची बल्ले बल्ले! आंध्र प्रदेशातील एका कुटुंबाने आपल्या मुलीला आणि जावयाला संक्रांतीच्या आदरातिथ्यात तब्बल 158 पदर्थांची मेजवानी सर्व्ह केली. एक एक पदार्थ असा की पाहून डोळेच विस्फारतील.

Updated On: Jan 17, 2026 | 10:26 AM
पहिली संक्रांत ठरली ऐतिहासिक! सासरच्यांनी जावयाला सर्व्ह केले तब्बल 158 पदार्थ, एक एक डिश पाहाल तर डांग व्हाल; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • आंध्र प्रदेशातील एका कुटुंबाने जावयाच्या पहिल्या संक्रांतीनिमित्त तब्बल 158 पदार्थांची भव्य मेजवानी आयोजित केली.
  • मेजवाणीत गुळावर आधारित गोड पदार्थ, पारंपरिक स्नॅक्स, विविध प्रकारचे भात, भाज्या, मसालेदार करी तसेच व्हेज आणि नॉनव्हेज पदार्थांचा समावेश होता.
  • अनोख्या आणि विक्रमी आगरातिथ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर होताच तो वेगाने व्हायरल झाला.
संक्रातीचा सण नुकताच लोटला असून हा नातेसंबंध आणि परंपरा जपणारा हा सण आहे. लग्नानंतरची पहिली संक्रांत ही फार खास मानली जाते. काहीजण आपल्या मुलीली आणि जावयाला घरी बोलावून त्यांचे आगरातिथ्य करतात. अलिकडे सासरचे असेच एक विक्रमी आणि भव्य आगरातिथ्य प्रचंड व्हायरल होताना दिसून आले आहे. याच जावयाला दिलेली शाही आणि भरगच्च मेजवाणीने सर्वांनाच थक्क केलं. जावयाला दोन, चार नव्हे तर तब्बल 158 पदार्थ या मेजवाणीत सर्व्ह केले गेले जे पाहून सर्वच थक्क झाले. या अनोख्या मेजवाणीचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे जो सर्वांनाच आश्चर्यचकित करत आहे. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

डान्स की स्टंट? महिलेची कमाल… चक्क जळत्या चुलीला मडक्यासह डोक्यावर ठेवलं अन् पाहून नेटकरी झाले अवाक्; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील तेनाली शहरातील एका कुटुंबाने साजरी केलेली संक्रात सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. संक्रांतीच्या निमित्ताने कुटुंबाने आपल्या जावयाला जेवणाचे आमंत्रण केले होते. या मेजवाणीत त्यांनी बोटावर मोजण्याइतके नाही तर 158 पदार्थांना सामील केले जो एक विक्रमी आकडा आहे. माहितीनुसार, वंदनपु मुरलीकृष्ण आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांची मुलगी मौनिका आणि जावई श्रीदत्त यांना खास आमंत्रण केले होते. आंध्र प्रदेशात, पहिल्या संक्रांतीला विशेष महत्त्व असते, विशेषतः जेव्हा जावई पहिल्यांदाच त्याच्या सासरच्या घरी येतो. हा आदर, आपुलकी आणि प्रेम दाखवण्याचा एक प्रसंग मानला जातो.

पारंपारिक संक्रांत भव्य मेजवाणीने केली जावी यासाठी त्यांनी 158 पदार्थांना यात सामील केले. यात मुरुक्कू, चेक्कलू आणि केलेलू यांसारखे चविष्ट पदार्थ तर अरिकेलू, बोब्बटलू, सुन्नुंडालू आणि काज्जिकायलू सारखे काही गुळावर आधारित पदार्थ सामील होते. विविध प्रकारचे भाताचे पदार्थ, मसालेदार करी, भाज्या आणि विविध प्रकारचे साइड डिश देखील यात ठेवण्यात आले होते. मेजवाणीत व्हेज आणि नाॅनव्हेज अशा दोन्ही पदार्थांचा समावेश करण्यात आला होता. या अनोख्या आणि भव्य मेजवाणीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करतात यातील इतक्या डिशेस पाहून नेटकरी थक्क झाले.

काय पाहिजे तुला…? योगी आदित्यनाथांच्या कानात चिमुकल्याची अशी मागणी, ऐकून मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरेना; Video Viral

याचा व्हिडिओ @Arjun5chaudhary नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “आदरातिथ्य असावं तर असं” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ही फक्त मेजवाणी नाही तर त्यांचं प्रेम आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “असे आदरातिथ्य आपल्याला फक्त भारतातच पाहायला मिळू शकते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral andhra family serves 158 dishes to son in law on first sankrant viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस
1

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस
2

काय तो वेडेपणा! पाकिस्तानात नकली Pizza Hut च्या उद्घाटनाला रक्षा मंत्र्यांनी लावली हजेरी; खऱ्या कंपनीने पाठवली लीगल नोटीस

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर
3

Fact Check : 9 वर्षांची चिमुकली बनली आई, स्वतःच्याच भावाच्या मुलाला दिला जन्म? Viral Video मागील सत्य आलं समोर

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL
4

पुणे ग्रॅंड टूरमध्ये आजोबांचा जलवा! वय ७० पार पण जिद्द मात्र २० वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशी, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM