मिठीत सामावलेला निरोप! कॅन्सरग्रस्त वडिलांना मुलांनी मारली शेवटची मिठी, डोळ्यात दाटले अश्रू अन्… हृदयद्रावक Video Viral

Emotional Video : काळ जवळ आलाय हे समजताच कुटुंबाचं हृदय कोलमडलं , सर्वांनी एक एक करून मिठी मारली खरी पण शेवटी पत्नीच्या मिठीवेळीच काळाचा घाला पडला. शेवटच्या त्या मिठीचा व्हिडिओ आता व्हायरल होतोय.

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:16 AM
  • स्टेज-फोर सायनोव्हियल सारकोमा कर्करोगाशी लढणाऱ्या वडिलांचे शेवटचे क्षण सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आले आहेत.
  • व्हिडिओमध्ये पत्नी, मुले आणि कुटुंबीय व्यक्तीला मिठी मारताना दिसून येतात.
  • आपल्या कुटुंबाला शेवटचं पाहत असल्याची जाणीव होताच वडिलांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागतात.
सोशल मिडियावर अनेक नवनवीन व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओ कधी आपल्याला हसवतात, कधी थक्क करातात, तर कधी भावूक करुन जातात. अलिकडे असाच एक हृदयद्रावक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात कुटुंबाचा भावूक क्षण दिसून आला. वडिल कर्करोगाशी लढा देत असतात. पण आजार शेवटच्या टप्प्यात गेल्यामुळे त्यांचे वाचणे शक्य नसते. वडिलांच्या जाण्याचे दु:ख सर्वांच्याच मनाला फार लागते आणि घरातील प्रत्येक सदस्य त्यांना मिठी मारत, शेवटचा क्षण त्यांच्यासोबत घालवतो. आपल्या कुटुंबाला आपण शेवटचं पाहत आहोत या विचाराने वडिलांच्या डोळ्यातूनही अश्रू वाहू लागतात. कुटुंबाचे हे भावूक क्षण आता सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून व्हिडिओतील दृश्यांनी सर्वांनाच भावूक केलं आहे.

प्रेम की वेड? आठवण आली की मृत पतीच्या अस्थींना चाटू लागते ही महिला… म्हणाली, “हेच माझं व्यसन”; धक्कादायक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तो माणूस हॉस्पिटलच्या बेडवर एक व्यक्ती लेटलेला दिसून येतो. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘डॉक्टरांनी पत्नीला सांगितले की तिच्या पतीसाठी आता काहीही करता येणार नाही, जो स्टेज-फोर सायनोव्हियल सारकोमा कर्करोगाशी झुंजत होता. हा त्याचा पत्नी आणि मुलांना शेवटचा निरोप होता. तो त्याच्या बाळांना मिठी मारत असताना त्याच्या चेहऱ्यावरील वेदना पहा…’. व्हिडिओमध्ये एक एक करुन सर्व कुटुंबिय व्यक्तीला अखेरची मिठी मारताना दिसून येतात. पुढील दृश्यात आपल्याला व्यक्ती रडतानाही दिसून येतो. यावेळी एक वृद्ध महिला त्याला धीर देते. अखेर शेवटी व्यक्तीची पत्नी त्याला मिठी मारताना दिसते पण तोपर्यंत त्याचे शरीर शांत झालेले असते.

क्षणभर वाटल फुलपाखरू पण ते निघालं ड्रोन, चिनी लग्नात आकाशातून उडत आल्या अंगठ्या…पाहून सर्वांचेच डोळे विस्फारले; Video Viral

मिठीत सामावलेला हा शेवट सध्या सर्वांना भावूक करत असून लोक यावर आपल्या प्रतिक्रया व्यक्त करत आहेत. व्हिडिओला @AntiapeShit नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “हे खूप दुःखद आहे पण त्याने त्यांच्यासमोर रडायला नको होते” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आपल्या आयुष्यात एके दिवशी आपण सर्वजण या वेदना अनुभवणार आहोत. ही फक्त काळाची बाब आहे, हे पाहून खूप दुःख होते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “काही गोष्टी खाजगी ठेवल्या पाहिजेत. मी कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 16, 2026 | 09:16 AM

