मिठीत सामावलेला निरोप! कॅन्सरग्रस्त वडिलांना मुलांनी मारली शेवटची मिठी, डोळ्यात दाटले अश्रू अन्... हृदयद्रावक Video Viral

प्रेम की वेड? आठवण आली की मृत पतीच्या अस्थींना चाटू लागते ही महिला… म्हणाली, “हेच माझं व्यसन”; धक्कादायक Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हायरल व्हिडिओमध्ये, तो माणूस हॉस्पिटलच्या बेडवर एक व्यक्ती लेटलेला दिसून येतो. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘डॉक्टरांनी पत्नीला सांगितले की तिच्या पतीसाठी आता काहीही करता येणार नाही, जो स्टेज-फोर सायनोव्हियल सारकोमा कर्करोगाशी झुंजत होता. हा त्याचा पत्नी आणि मुलांना शेवटचा निरोप होता. तो त्याच्या बाळांना मिठी मारत असताना त्याच्या चेहऱ्यावरील वेदना पहा…’. व्हिडिओमध्ये एक एक करुन सर्व कुटुंबिय व्यक्तीला अखेरची मिठी मारताना दिसून येतात. पुढील दृश्यात आपल्याला व्यक्ती रडतानाही दिसून येतो. यावेळी एक वृद्ध महिला त्याला धीर देते. अखेर शेवटी व्यक्तीची पत्नी त्याला मिठी मारताना दिसते पण तोपर्यंत त्याचे शरीर शांत झालेले असते.
The doctor told the wife there was nothing more that could be done for her husband, who was fighting stage-four synovial sarcoma cancer. This was his final goodbye to his wife and children. Just look at the pain on his face as he hugged his babies… This really broke my heart💔💔 pic.twitter.com/hPqgM3rgvj — AntiapeShit (@AntiapeShit) January 15, 2026
मिठीत सामावलेला हा शेवट सध्या सर्वांना भावूक करत असून लोक यावर आपल्या प्रतिक्रया व्यक्त करत आहेत. व्हिडिओला @AntiapeShit नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “हे खूप दुःखद आहे पण त्याने त्यांच्यासमोर रडायला नको होते” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “आपल्या आयुष्यात एके दिवशी आपण सर्वजण या वेदना अनुभवणार आहोत. ही फक्त काळाची बाब आहे, हे पाहून खूप दुःख होते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “काही गोष्टी खाजगी ठेवल्या पाहिजेत. मी कुटुंबासाठी प्रार्थना करतो”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.