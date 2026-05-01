  Father Bravery Saves Child Railway Track Bhairab Bangladesh Viral Video Shocking Incident Train Passes Over Safe Survival

शेवटी बाप तो! मुलाला वाचवण्यासाठी वडिलांनी रेल्वे रुळावर मारली उडी, ट्रेनचे 8 डबे अंगावरुन गेले; थरारक Video Viral

OMG Incident : वडिल ठरले बाळासाठी रक्षक! मुलाला वाचवण्यासाठी रेल्वे रुळावर मारली उडी, कवेत घेऊनच झोपले अन् गाडी गेल्यानंतरही वाचला बाप-लेकाचा जीव. घटनेचा थराराक व्हिडिओ आता चांगलाच चर्चेत आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 09:25 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • धावत्या ट्रेनमधून उतरताना एक अनपेक्षित प्रसंग घडला.
  • क्षणाचाही विलंब न करता वडिलांनी मोठा निर्णय घेतला.
  • पुढे जे घडलं ते पाहून अनेकजण थक्क झाले.
आई मायेचे प्रतीक तर वडिलांना मुलाची ढाल म्हणून ओळखले जाते. आयुष्यात आलेल्या प्रत्येक कठीण प्रसंगातून आपल्याला सुखरुप बाहेर काढण्यात वडिल नेहमीच कवच बनून तयार असतात. सध्या याच पार्श्वभूमीवर एक थरारक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात मुलाचे प्राण वाचवण्यासाठी वडिलांनी स्वत:चा जीव धोक्यात टाकल्याचे दिसले. घटना बांगलादेशातील भैरब रेल्वे स्टेशनवर घडून आली. एक वर्षांचे बाळ रेल्वे रुळावर पडले पण वडिलांच्या धैर्याने आणि प्रसंगावधानाने दोघांचाही जीव वाचवला. मुख्य म्हणजे सांगण्यात येत आहे की, यावेळी त्यांच्या अंगावरुन तब्बल ७ गाड्या ओलांडल्या मात्र तरीही ते या अपघातातून सुखरुप बाहेर पडले. हे नक्की कसं घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

नक्की काय घडलं?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेली ही फिल्मी घटना तंतोतंत खरी आहे आणि ती २८ एप्रिल रोजी बांग्लादेशातील रेल्वे स्थानकावर घडून आल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक वृत्तानुसार, ट्रेन सुमारे दीड तास, म्हणजेच अंदाजे ९० मिनिटे उशिरा धावत होती. जेव्हा ट्रेन स्टेशनवर थांबली, तेव्हा वडिलांना वेळेवर उतरता आले नाही. ट्रेन पुन्हा सुरू होताच, घाबरलेल्या वडिलांनी आपल्या मुलाला कवेत घेऊन धावत्या ट्रेनमधून उतरण्याचा प्रयत्न केला. या घाईगडबडीत, ते निष्पाप बाळ त्यांच्या हातातून निसटले आणि थेट रुळांवर पडले. आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी त्यांना रेल्वे रुळावर उडी मारली आणि त्याला कुशीत घेत तिचेच आडवे झोपले. रेल्वेचे आठ डबे त्यांच्यावरून गेले पण वडीलांना खंबीरपणे ही परिस्थिती हाताळली. ट्रेन जाताच, प्लॅटफॉर्मवरील लोकांनी वडील आणि मुलाला सुरक्षितपणे रुळांवरून बाहेर काढले. यात दोघांनाही कोणतीही दुखापत झाली नाही जे कोणत्या चमत्काराहून कमी नाही.

घटनेचा व्हिडिओ आता इंटरनेटनर चांगलाच चर्चेत असून @sanatan_kannada नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देण्यात आली असून अनेक यूजर्सने यावर कमेंट्स करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. यात एका युजरने लिहिले आहे, “वडिल मुलासाठी रक्षकच असतो” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते सुखरुप बाहेर पडले का?” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हे फारच भयानक होते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

 

Published On: May 01, 2026 | 09:25 AM

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

