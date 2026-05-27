अजब संयोग! Sunrisers Hyderabad जिंकणार IPL 2026 चे विजेतेपद, RCB, GT, RR ची झोप उडवू शकतो 10 वर्ष जुना योग

प्लेऑफचे सामने निश्चित झाल्यामुळे, एक विलक्षण योगायोग घडला आहे, ज्यामुळे या वर्षीची चकचकीत आयपीएल ट्रॉफी हैदराबादच्याच नावे असेल अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. या योगायोगाची जाणीव असलेले सनरायझर्स हैदराबादचे काही चाहते संघाच्या विजेतेपदाचा जल्लोष आधीच साजरा करत असल्याचे दिसून आले आहे. आता हा नक्की काय योगायोग आहे याबाबत चला सविस्तर जाणून घेऊया.
एलिमिनेटरपर्यंतचा प्रवास
सनरायझर्स हैदराबाद आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी पात्र ठरले आहेत, जिथे ते एलिमिनेटरमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा सामना करतील. हा मार्ग थोडा कठीण वाटतो, कारण हैदराबादला ट्रॉफी जिंकण्यासाठी सलग सामने जिंकावे लागतील, पण इतिहास सांगतो की हैदराबादसाठी ही काही नवीन गोष्ट नाही.
१० वर्षांपूर्वीही असेच समीकरण होते
अगदी १० वर्षांपूर्वी, २०१६ मध्ये, जेव्हा सनरायझर्स हैदराबादने पहिल्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले, तेव्हा ते एलिमिनेटर सामना खेळून अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले आणि अखेरीस त्यांनी ट्रॉफी उंचावली. २०१६ आणि २०२६ मधील दुसरा सर्वात मोठा आणि सर्वात मनोरंजक योगायोग म्हणजे संघाचे नेतृत्व. सनरायझर्स हैदराबादचे नेतृत्व डेव्हिड वॉर्नर या एका शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने केले होते. आता, पुन्हा एकदा, हैदराबादची सूत्रे ऑस्ट्रेलियन दिग्गज पॅट कमिन्सच्या हातात आहेत.
भुवनेश्वर कुमार आणि पर्पल कॅपचा विलक्षण योगायोग
केवळ कर्णधारपद आणि एलिमिनेटर सामनाच नाही, तर वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारचा फॉर्मसुद्धा १० वर्षांपूर्वीच्या एका हंगामाची आठवण करून देतो. २०१६ मध्ये, भुवनेश्वर कुमार पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर होता आणि अखेरीस त्याने सर्वाधिक बळी घेत हे विजेतेपद पटकावले. भुवीचा तोच घातक फॉर्म आयपीएल २०२६ मध्येही दिसून येत आहे, जिथे तो आतापर्यंत २४ बळींसह पर्पल कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.
विरोधी संघांची स्वप्ने भंगणार का?
या विलक्षण योगायोगाने सनरायझर्स हैदराबादच्या चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण केला आहे. आरसीबी, गुजरात आणि राजस्थान आपली रणनीती आखण्यात व्यस्त असताना, हैदराबादच्या बाजूने घडलेल्या या तीन मोठ्या योगायोगांवरून आता अशी चर्चा रंगली आहे की, २०१६ चा इतिहास १० वर्षांनंतर, २०२६ मध्ये पुन्हा घडणार आहे. आता पॅट कमिन्सचा संघ हा योगायोग खरा ठरवू शकतो की नाही, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. दरम्यान आज या संघाची कामगिरी नक्की कशी होणार हेदेखील पहावे लागणार आहे.
