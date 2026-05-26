तिसऱ्या मजल्यावरुन खाली पडला आणि हवेतच अडकला बकऱ्याचा जीव, प्राण्याचा आक्रोश अन् Rescue Video Viral

हवेतच जीवाचा थरार! विमानाची जोरदार धडक, आकाशातच पॅरोशूट फाटलं अन् महिलेचा जीव मृत्यूच्या सापळ्यात अडकला; Video Viral
नक्की काय घडलं?
सोशल मिडियावर अलिकडेच एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरुन एक बकरा हवेतच लटकताना दिसला. आपला जीव वाचवण्यासाठी तो ओरडून लोकांना सांगत होता की मला वाचवा. व्हिडिओत दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना ठाणे जिल्ह्यातील काैसा येथील अलमास कॉलोनीमध्ये रात्रीच्या सुमारास घडून आली. लोकांना अचानक बकरीच्या किंकाळ्या ऐकू आल्या ज्यानंतर लोकांनी घराबाहेर येऊन नक्की काय घडलं हे पाहण्यासाठी गर्दी केली. बकरी हवेतच लटकून मृत्यूच्या जाळ्यात अडकली होती, ती खाली पडली तर तिचा मृत्यू निश्चित होता पण वेळीच इमारतीच्या युवकांनी मिळून तिचे बचावकार्य सुरु केले. दोरीच्या मदतीने बकरीला पकडून खूप प्रयत्नांनंतर, त्या मुक्या प्राण्याचा जीव अखेर वाचला. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर व्हायरल होत असून यूजर्सने बकरीचा जीव वाचवणाऱ्या युवकांचे काैतुक केले आहे.
या जगात प्रत्येकाचा जीव हा मोलाचा आहे, मग तो माणूस असो वा प्राणी… आपल्या बळाचा वापर करुन आपण कुणाचा तरी जीव वाचवू शकतो किंवा कुणाची मदत करु शकतो ही भावना सुखद आहे. बकरीच्या रेस्क्यूनंतर संपूर्ण परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. लोकांनी युवकांचे अभिनंदन केले आणि यासोबतच त्यांच्या धैर्याचे आणि दयाळूपणाचे काैतुकही करण्यात आले. घटनेचा व्हिडिओ @save_our_strays_of_mumbra नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. अनेकांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “म्हणूनच, सोसायट्यांमध्ये बकऱ्या आणण्यावर बंदी घातली पाहिजे!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बळी देण्यापूर्वी, बकऱ्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या तरुणाने बकऱ्याला वाचवले.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “बकरी जीव वाचवण्यासाठी पळत होती, पण पकडली गेली”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.