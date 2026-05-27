केंद्राची ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ जाहीर; देशात उभे राहणार १०० इंडस्ट्रियल पार्क, संभाजीनगरच्या ‘ऑरिक’ला सुवर्णसंधी!

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत देशभरात इंडस्ट्रियल पार्क उभारण्याचा मानस आहे. चार टप्प्यात होणाऱ्या या योजनेनंतर देशभरात १०० इंडस्ट्रियल पार्क उभे राहणार आहेत. यामध्ये पहिल्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्यात देशभरात २० पार्क सुरु करण्याचा मानस आहे. यासाठी सर्व राज्यांना अर्ज करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राकडून छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीचा समावेश व्हावा अशी स्थानिक उद्योगक्षेत्रातून इच्छा व्यक्त होत आहे.
यासाठी राज्य शासनाने ऑरिकसाठी केंद्र शासनाकडे अर्ज करण्याबाबत उद्योजक इच्छुक आहेत. येणाऱ्या उद्योजकांना प्रकल्प उभारणीसाठी कमी श्रम करावे लागतील अशी ही योजना आहे. ज्या जिल्ह्यांची निवड या पार्कसाठी होईल, जागतिक दर्जाची कामे केली जाणार आहेत. अंतर्गत रस्ते, २४ तास वीज-पाणी पुरवठा, आणि प्रदुषण नियंत्रण प्रणाली असणारे रेडी-टू-युज भूखंड आणि कारखान्यांचे शेड उभारले जातील. उत्पादनांच्या दर्जा तपासणीसाठी अत्याधुनिक टेस्टिंग लॅब्ज आणि साठवणुकीसाठी आधुनिक गोदामे बांधली जातील. पार्कमधून महामार्ग, रेल्वे किंवा विमानतळांपर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी जोडण्यासाठीच्या खर्चासाठी केंद्र सरकार सहकार्य करणार आहे. कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी राहण्याची सोय आणि इतर सामाजिक सुविधा एकाच परिसरात विकसित केल्या जातील, सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाने योग्य वाटल्यास ऑरिकसाठीचा अर्ज सादर करणे गरजेचे असेल, ऑरिक किंवा आरापूर, गवळी शिवरा, सुलतानाबाद किंवा अन्य ठिकाणी हे पार्क उभे राहू शकेल. यासाठी आधी जागेची उपलब्धता गरजेची असणार आहे. दरम्यान, आपण आपला अर्ज राज्य शासनाकडे पाठवणार असल्याचे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (एमआयटीएल) च्या सूत्रांनी म्हटले आहे.
राज्य शासनाने महाराष्ट्राकडून छत्रपती मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकासाला बळ मिळणार आहे. हे पार्क ऑरिक सिटीमध्ये किंवा इतर ठिकाणी करता येऊ शकेल. भविष्यातील वेगाने विकासासाठी संभाजीनगरचा समावेश इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये व्हायला हवा.
आशिष गर्दै (उद्योजक)
|टप्पा
|प्रस्तावित इंडस्ट्रियल पार्क संख्या
|पहिला टप्पा
|२०
|दुसरा टप्पा
|३०
|तिसरा टप्पा
|५०
|एकूण
|१००
