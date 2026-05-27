HONOR 600 सीरीज लाँच! 8000mAh बॅटरी अन् 200MP कॅमेरा पाहून यूजर्स उत्साहित... जाणून घ्या किंमत

HONOR 600 स्मार्टफोनच्या 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत सुमारे 46,240 रुपये आणि 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत सुमारे 51,845 रुपये आहे. तर HONOR 600 Pro स्मार्टफोनच्या 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत सुमारे 54,650 रुपये, 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत सुमारे 60,255 रुपये आणि 16GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत सुमारे 65,860 रुपये ठेवण्यात आली आहे. दोन्ही डिव्हाईस चीनमध्ये प्री ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. दोन्ही स्मार्टफोन्सची विक्री 29 मे पासून सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य – HONOR)
कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये 6.57-इंच 1.5K ओएलईडी 120Hz डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये 100% डीसीआई -P3 कलर गॅमट, 8000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस दिली आहे.
HONOR 600 मध्ये एड्रेनो 722 जीपीयूसह क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 (4nm) चिपसेट दिला आहे तर प्रो मॉडेलमध्ये आर्म माली-जी 720 एमसी 8 सह 3.4GHz पर्यंत ऑक्टा कोर लेटेस्ट डायमेन्सिटी 8550 एलीट 4nm प्रोसेसर मिळणार आहे.
नव्या स्मार्टफोन्सच्या कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं तर फोनमध्ये 1/4″ सेंसर, f/1.9 अपर्चर, OIS सह 200MP चा प्रायमरी कॅमेरा देखील दिला आहे. यासोबतच फोनमध्ये f/2.2 अपर्चर, 2.5cm मॅक्रो ऑप्शनसह 12MP 112° ऑटोफोकस अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा देखील मिळणार आहे. तसेच प्रो मॉडेलमध्ये OIS, f/2.8 अपर्चरसह 50MP 3.5X पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंस मिळणार आहे. दोन्ही स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला f/2.0 अपर्चरसह 50MP फ्रंट कॅमेरा, 4K व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट देखील मिळणार आहे. दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिळणार आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी स्मार्टफोन्समध्ये IP68, IP69, आणि IP69K रेटिंग दिली आहे.
HONOR 600 मध्ये 8600mAh बॅटरीसह 80W सुपर चार्ज फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळणार आहे. तर प्रो मॉडेलमध्ये 8000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 80W सुपर चार्ज फास्ट चार्जिंग, 27W रिवर्स चार्जिंग, 50W सुपर चार्ज वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.
Ans: HONOR ही चीनची स्मार्टफोन कंपनी आहे.
Ans: होय, HONOR स्मार्टफोन आकर्षक डिझाइन, स्मूथ परफॉर्मन्स आणि चांगल्या कॅमेरा क्वालिटीसाठी प्रसिद्ध आहेत.
Ans: होय, HONOR कडे विविध किंमत श्रेणींमध्ये अनेक 5G स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत.