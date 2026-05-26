जमिनीत पुरून पुन्हा जन्म? अनोख्या परंपरेचा VIDEO पाहून युजर्स हैराण; म्हणाले, “हे नेमकं काय चाललंय?”

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यातील आहे. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक व्यक्ती जिमीनर खोदलेल्या खड्ड्यातून रेंगाळत बाहेर येत आहे. बाहेर येताना लहान मुलासारखे रडण्याचा आवाज काढत आहे. जन्माची नाळ कापण्याचा विधी केला जात आहे. हा विधी केवळ एक प्रथा नसून नवीन प्रारंभ मानला जातो. येथे कुटुंब खोल खड्ड्यात उतरते आणि मूल जन्माला येते त्या पद्धतीने रेंगाळत बाहेर येते. खड्ड्यातून बाहेर आल्यानंतर नाळ कापण्याचा विधी केला जातो. यानंतर घराच्या छतावर शुद्धीकरण करण्यात येते आणि कापलेली नाळ मातीत पुरली जाते. यानंतर एक अनुष्ठान होते. ही प्रथा गेल्या अनेक वर्षांपासून मयूरभंज येथे पाळली जाते.
भारत में आज भी लोग पुनर्जनम ले रहे हैं…..गड्ढे से निकलने से लेकर नाभि वाली नस काटने तक सारी रस्में निभाई जा रही हैं…. pic.twitter.com/FxkJtcGcYR — आजाद भारत का आजाद नागरिक (@AnathNagrik) May 26, 2026
सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेचा विषय बनला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत. हा व्हिडिओ एक्सवर @AnathNagrik या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. काही लोकांच्या मते, भारताच्या आदिवासी समाजाची समृद्ध आणि संस्कृतीक परंपरा आहे. तर काहींच्या मते, ही अंधश्रद्धा आहे. तर काहींनी परंपरा घरात पाळाव्यात त्याचे प्रदर्शन करु नये असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ मोठ्या वादाचा विषय बनला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.