काय पाहिजे तुला…? योगी आदित्यनाथांच्या कानात चिमुकल्याची अशी मागणी, ऐकून मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरेना; Video Viral

Yogi Adityanath Video : युपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गोरखनाथ मंदिराला भेट दिल्यानंतर काही स्थानिकांशी संवाद साधला. यादरम्यान एका मुलाने त्यांच्या कानात एक अशी गोष्ट मागितली की ऐकून सर्वांनाच हसू अनावर झालं.

Updated On: Jan 16, 2026 | 10:20 AM
काय पाहिजे तुला…? योगी आदित्यनाथांच्या कानात चिमुकल्याची अशी मागणी, ऐकून मुख्यमंत्र्यांनाही हसू आवरेना; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • मकर संक्रांतीच्या दिवशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ब्रह्म मुहूर्तावर गोरखनाथ मंदिरात भेट देऊन स्थानिकांशी संवाद साधला.
  • भाविकांशी संवादादरम्यान योगींनी एका लहान मुलाला “तुला काय हवं?” असे विचारले.
  • चिमुकल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या कानात अशी गोष्ट मागितली की ऐकून सर्वांनाच हसू अनावर झालं.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नाथ पंथाच्या परंपरेचे पालन करत, ब्रह्म मुहूर्तावर ४ वाजता गोरखनाथ मंदिराला भेट दिली. इथे त्यांनी महागुरु गोरखनाथ यांना श्रद्धेने पवित्र खिचडी अर्पित केली. पूजेनंतर त्यांनी निवासी भाविकांची आणि जनतेची भेट घेतली. यादरम्यानच ते एका लहान मुलाला भेटले आणि मुलासोबतच्या या संभाषणात मुलाने मुख्यमंत्र्यांकडून अशा गोष्टीची मागणी केली की ऐकूण सर्व उपस्थितांना हसू अनावर झाले. चला मुलाने नक्की काय मागितलं आणि व्हिडिओत काय घडलं याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

मिठीत सामावलेला निरोप! कॅन्सरग्रस्त वडिलांना मुलांनी मारली शेवटची मिठी, डोळ्यात दाटले अश्रू अन्… हृदयद्रावक Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आणि मुलाच्या संभाषणाचा गोड व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. योगींनी मुलाला विचारले की, तुला काय हवे आहे. अशावेळी सर्वांसमोर न बोलता चिमुकल्याने गुपचूप योगींच्या कानात कुजबुज करत आपली मागणी त्यांना सांगितली. मुलाच्या मागणीवर योगींना इतके आश्चर्य वाटले की त्यांनी पुन्हा एकदा त्याला काय हवं ते विचारलं जेव्हा मुलाने तिच गोष्ट पुन्हा बोलून दाखवली तेव्हा त्यांना हसू अनावर झालं. वास्तविक, मुलाने योगी आदिनाथांकडे त्याला चिप्स आणून देण्याची मागणी केली होती. चिमुकल्याच्या या साध्या मागणीवर तिथे उपस्थित सर्वांनाच हसू फुटलं आणि लोकांनी हे दृश्य आपल्या कॅमेरात कैद करायला सुरुवात केली.

प्रेम की वेड? आठवण आली की मृत पतीच्या अस्थींना चाटू लागते ही महिला… म्हणाली, “हेच माझं व्यसन”; धक्कादायक Video Viral

हा व्हिडिओ @AhteshamFIN नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तो अंकल चिप्स मागत असेल” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “चिमुकल्याला कल्पना नसेल की तो मुख्यमंत्र्याशी बोलत आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हा व्हिडिओ कधीचा आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Funny video child requesting chips from uttar pradesh cm yogi adityanath viral news in marathi

Published On: Jan 16, 2026 | 10:19 AM

Published On: Jan 16, 2026 | 10:19 AM

Topics:  

