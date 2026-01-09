Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

विशालकाय पाणगेंड्याला हरणाच्या बाळाने दिलं आव्हान, धावत पळत आला अन्… मजेदार दृश्य पाहून हसूच येईल; Video Viral

Baby Deer VS Rhino : मूर्ती लहान पण कीर्ती महान! चिमुकल्या हरणाने पाणगेंड्यावर चढवला हल्ला. प्राण्यानेही घाबरण्याचे नाटक केले अन् व्हिडिओतील दृश्ये पाहाल तर तुम्हालाही हसू अनावर होईल.

Updated On: Jan 09, 2026 | 03:03 PM
विशालकाय पाणगेंड्याला हरणाच्या बाळाने दिलं आव्हान, धावत पळत आला अन्... मजेदार दृश्य पाहून हसूच येईल; Video Viral

(फोटो सौजन्य – X)

  • प्राणीसंग्रहालयात एका लहान हरणाच्या पिल्लाने स्वतःहून भल्यामोठ्या पाणगेंड्याला आव्हान दिलं.
  • गेंडा हरणाच्या पिल्लाच्या हल्ल्यावर घाबरल्याचं नाटक करत मागे जातो आणि दोघांमधील टक्कर मजेशीर खेळासारखी वाटते.
  • प्राण्यांच्या लढतीचा हा व्हिडिओ युजर्सच्या चेहऱ्यावर आता हसू आणत आहे.
सोशल मिडियावर वन्य प्राण्यांचे अनेक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओ कधी आपल्याला हसवतात तर कधी थक्क करुन जातात. जगंलात दोन प्राणी आमने-सामने आले की युद्ध हे होतेच पण अलिकडेच युद्धाचा एक मजेदार व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात चिमुकल्या हरणाच्या पिल्लाने थेट भल्यामोठ्या पाणगेंड्याला आव्हान दिल्याचे दिसून आले. प्राण्याची शरीरकाष्ठी लहान असली तरी त्याची जिद्द मोठी होती आणि म्हणूनच तो हिमतीने लढाईला सामोरे गेला. आता जेव्हा एक पिल्लू मोठ्या प्राण्याला स्वत:हून युद्धाचे आमंत्रण देतो तेव्हा ते दृश्य पाहण्याजोगे ठरते. चला या मजेदार लढाईत नक्की कुणाचा विजय झाला ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओमध्ये दिसून येणारे हे युद्ध एका प्राणीसंग्रहालयात घडून येते, जिथे एक महाकाय गेंडा आणि लहान हरीण आमने-सामने भिडल्याचे दिसून येते. व्हिडिओमध्ये हरणाचं पिल्लू स्वत:हून गेंड्यावर हल्ला करताना दिसून येतं. गेंडा त्याच्या हल्ल्यासाठी सज्ज असतो ज्यानंतर हरणाचं पिल्लू मोठ्या जोशात त्याच्या दिशेला धाव घेतो आणि त्यांच्यात एक लहानशी टक्कर झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. व्हिडओत गेंडा चिमुकल्या हरणाच्या पिल्लाला साथ देत त्याला घाबरल्याचे नाटक करतो. टक्कर होताच तो मागे जातो आणि असे भासवतो जणू त्याला वेदना होत आहेत. यानंतर पिल्लू दुसऱ्या दिशेला वळून पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसतो पण गेंडा त्याची वाट अडवत त्याच्यासोबत खेळण्याची आपली इच्छा प्रकट करतो. व्हिडिओच्या शेवटी आपल्याला हरणाचं पिल्लू फार शिताफीने गेंड्याच्या तावडीतून पळून आपल्या घरात जाताना दिसून येतो. दरम्यान हे दृश्य पोलंडमधील एका प्राणीसंग्रहालयातील असल्याचे म्हटले जाते.

हा व्हिडिओ @donald_PL_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हा गेंडा त्या छोट्या चॅलेंजरसोबत शिंगे मारण्याचा आनंद घेत असल्याचे दिसते” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “शरीराने लहान पण हिमतीने तो मोठा होता” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ही फार मजेदार फ फाईट होती, त्याने प्रयत्न पूर्ण केला पण गेंड्याला त्याच्या हल्ल्याने काहीच झालं नाही”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 09, 2026 | 03:03 PM

