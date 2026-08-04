डोक्यावर सेहरा, अंगावर शेरवानी... लग्नाआधी डिलिव्हरी करायला निघाला वर, पेट्रोल पंपावरील दृष्यांनी वेधले सर्वांचे लक्ष

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काय घडलं व्हिडिओत?
खरंतर व्हिडिओत दाखवलेले हे दृष्य पूर्णपणे खरे नसून लोकांची प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी तरुणाने केलेला हा एक स्टंट आहे. वर आपले लग्न सोडून सामानाची डिलिव्हरी करायला गेला तर यावर लोकांची प्रतिक्रिया काय असेल हे पाहण्यासाठी तरुणाने हा स्टंट करु पाहिला होता. पांढऱ्या रंगाची शेरवानी, डोक्यावर पगडी आणि गळ्यात कंठी घालून फुल वराच्या वेशात तरुण डिलिव्हरी करायला रस्त्यावर उतरतो. त्याच्या पाठीवर स्वीगीची बॅग असते ज्यावरुन तो जेवणाची डिलिव्हरी करायला निघाल्याचे समजते. वराचा पोशाख आणि पाठीमागे स्वीगीची बॅग घेऊन जेव्हा तरुण पेट्रोल पंपाजवळ जातो तेव्हा ते दृष्य पाहून आजूबाजूची अनेक लोक थक्क होतात. एक वर आपले लग्न सोडून जेवणाची डिलिव्हरी करायला जात आहे या गोष्टीवर अनेकांचा विश्वासच बसत नाही. हा व्हिडिओ स्क्रिप्टेड असला तरी लोकांच्या प्रतिक्रियांनी मात्र व्हिडिओची मजा द्विगुणित केली. सोशल मिडियावर व्हिडिओ सध्या चांगलाच ट्रेंडमध्ये असून ५ लाखाहून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक्स देत यावर आपली पसंती दर्शवली आहे.
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हा व्हिडिओ @aakash_dixit_01 नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला ३ लाखाहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “फक्त पांढरे शूज घालायचे बाकी होते मग वधू समोरुन निश्चित आली असती”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “जवेण ऑर्डर केलं होतं की वरं?”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “लग्नात जेवण कमी पडलं वाटतं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.