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Spoiler दिला अन् थिएटरमध्ये झाला ‘क्लायमॅक्स’! चित्रपटगृहात तुफान हाणामारी; Video Viral

Updated On: Aug 03, 2026 | 12:46 PM IST
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सारांश

VIDEO Viral: 'स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे' चित्रपटाच्या शोदरम्यान एका तरुणाने चित्रपटातील महत्त्वाचे ट्विस्ट आणि शेवट आधीच सांगण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे इतर प्रेक्षकांचा संताप अनावर झाला आणि चित्रपटगृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

Spoiler दिला अन् थिएटरमध्ये झाला 'क्लायमॅक्स' (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Spoiler दिला अन् थिएटरमध्ये झाला 'क्लायमॅक्स' (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • स्पॉयलरमुळे थिएटरमध्ये गोंधळ.
  • प्रेक्षकांचा संताप अनावर.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.
एखादा बहुचर्चित चित्रपट प्रदर्शित झाला की पहिल्याच दिवशी तो पाहण्यासाठी अनेकजण थिएटरमध्ये गर्दी करतात. मात्र एका छोट्याशा चुकीमुळे संपूर्ण वातावरण बिघडू शकते, याचा प्रत्यय नुकत्याच घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेतून आला.

‘स्पायडर-मॅन: ब्रँड न्यू डे’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर अनेक चाहते तो पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात पोहोचले होते. त्याच शोमध्ये काही मित्र एकत्र बसून चित्रपटाचा आनंद घेत होते. प्रत्येक सीनमध्ये काय घडणार, कोणता ट्विस्ट येणार आणि शेवट कसा असेल, याची त्यांना उत्सुकता होती.

शायनिंग पडली महागात

मात्र त्यांच्या शेजारी बसलेल्या एका तरुणाने त्यांच्या आनंदावर अक्षरशः पाणी फेरले. हा तरुण हा चित्रपट याआधी पाहून आला होता. यावेळी तो आपल्या मैत्रिणीसोबत पुन्हा तोच सिनेमा पाहत होता. पण चित्रपट सुरू झाल्यानंतर त्याने प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगाआधी पुढे काय होणार आहे, कोणत्या पात्रासोबत काय घडेल आणि कोणता मोठा ट्विस्ट येणार आहे, हे मोठ्याने सांगण्यास सुरुवात केली. ( VIDEO Viral)

प्रेक्षकांचा मूड खराब

सुरुवातीला आजूबाजूचे लोक त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. मात्र वारंवार कथा उघड केल्यामुळे अनेक प्रेक्षकांचा चित्रपट पाहण्याचा मूडच खराब झाला. रहस्य आधीच समजल्यामुळे पडद्यावर सुरू असलेल्या दृश्यांचा थरार पूर्णपणे कमी झाला. काही वेळाने शेजारी बसलेल्या मित्रांच्या संयमाचाही अंत झाला. अखेर त्यांनी त्या तरुणाला शांत राहण्याची विनंती केली. मात्र त्यातून दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वाद सुरू झाला. काही क्षणांतच वातावरण तापले आणि वादाचे रूप भांडणात बदलले. एकमेकांना ढकलाढकली सुरू झाली आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली. थिएटरमध्ये बसलेल्या इतर प्रेक्षकांमध्येही गोंधळ उडाला. काहीजण वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते, तर काहीजण भीतीपोटी बाहेर पडू लागले.

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चित्रपटगृहात आरडाओरडा सुरू

थोड्याच वेळात संपूर्ण चित्रपटगृहात आरडाओरडा सुरू झाला. चित्रपट थांबवावा लागला आणि कर्मचाऱ्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी धाव घेतली. मनोरंजनासाठी आलेल्या अनेक कुटुंबांचा आणि प्रेक्षकांचा अनुभव या गोंधळामुळे खराब झाला.
मनोरंजनाचा खरा आनंद तेव्हाच मिळतो, जेव्हा प्रत्येकाला कथा स्वतःच्या डोळ्यांनी आणि कोणताही अंदाज नसताना अनुभवता येते. त्यामुळे पुढच्या वेळी तुम्ही एखादा चित्रपट आधी पाहिला असेल, तर त्याचे रहस्य स्वतःपुरतेच ठेवा. त्यामुळे तुमच्यासोबतच इतरांचाही चित्रपट पाहण्याचा अनुभव संस्मरणीय ठरेल.

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Web Title: Spider man brand new day spoiler sparks theatre fight

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Published On: Aug 03, 2026 | 12:45 PM

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