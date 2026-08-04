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नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral

Updated On: Aug 04, 2026 | 09:43 AM IST
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सारांश

Baby Girl Video : लाल कापडात गुंडाळून मुलीला घराबाहेर सोडलं... नवजात मुलीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून यातील दृष्यांनी यूजर्सना भावूक केलं आहे.

नाशिकमध्ये आई-वडिलांनी टाकून दिली चिमुकली; चेहऱ्यावरील निरागस स्मितहास्याने सोशल मीडिया यूजर्स झाले भावूक; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • नाशिकमध्ये नवजात चिमुकली एका घराबाहेर बेवारस अवस्थेत आढळल्याचा दावा; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.
  • लाल कापडात गुंडाळलेली चिमुकली आजूबाजूच्या लोकांकडे पाहून निरागसपणे हसताना दिसते; दृश्याने अनेकांचे मन हेलावले.
  • व्हिडिओवरील दावा अद्याप अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेला नसून, अनेकांनी कमेंट्समधून दुःख व्यक्त करत चिमुकलीला दत्तक घेण्याचीही इच्छा व्यक्त केली.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी काय दिसून येईल याचा काही नेम नाही. सोशल मिडियावर कधी थक्क करणारे तर कधी भावूक करणारे दृष्य शेअर होतात. आताही एक हृदयद्रावक व्हिडिओ इथे शेअर करण्यात आले आहे ज्यातील दृष्ये पाहून अनेकजण भावूक झाले. माहितीनुसार हा व्हिडिओ नाशिकमधून समोर येत असून यात एका नवजात मुलीला आई-वडिलांनी दुसऱ्याच्या घरासमोर फेकून दिल्याची माहिती आहे. व्हिडिओत मुलगी घरासमोरील फर्शीवर पडलेली दिसते.

आपल्यासोबत काय घडलं आहे याची जाणीव नसताना मुलगी आजूबाजूंच्या लोकांना बघत निरागसपणे हसू लागते. हा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर चांगलाच ट्रेंड करत असून व्हिडिओतील मुलीला पाहून अनेकांनी तिच्या परिस्थितीवर आपल्या भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. जन्मत:च तिला सोडून देण्यात आलं हे किती मोठं दुर्दैव आहे अशा प्रतिक्रिया व्हिडिओला मिळत आहेत. चला घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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काय घडलं व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिकमध्ये माणूसकीला काळीमा फासणारा हा प्रकार घडून आला आहे. व्हिडिओमध्ये लाल रंगाच्या कापडात नवजात मुल एका घराच्या दरवाजाबाहेर फर्शीवर पडलेली दिसते. मुलगी झापेत नसते तर पूर्ण शुद्धीत ती आजूबाजूचे दृष्य पाहत असते. मुलीच्या आजूबाजूला काही लोक जमलेली दिसतात. यातीलच एक व्यक्ती घटनेचा व्हिडिओ मोबाईलच्या कॅमेरात कैद करुन सोशल मिडियावर शेअर करतो.

इंटरनेटवर दावा केला जात आहे की, मुलगी म्हणून जन्माला आल्यामुळे तिच्या आईवडिलांनी तिला सोडून दिले. व्हिडिओमध्ये जमिनीवर पडलेल्या चिमुकल्या मुलीला पाहून अनेकांना तिच्या परिस्थितीसाठी वाईट वाटले. या काही सेकंदाच्या क्लिपमध्ये मुलगी आजूबाजूच्या लोकांना पाहून निखळपणे हसतानाही दिसते. तिचे हे निरागस हसू अनेकांच्या मनाला भिडते आणि लोक व्हिडिओवर भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त करु लागतात. तथापि, या व्हिडिओतील दाव्याची पुष्टी अद्याप करण्यात आलेली नाही.

 

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हा व्हिडिओ @flix.indian नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला ३ लाखाहून अधिकचे व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका यूजरने म्हटले की, “खूपच दुःखद. लोक असं कसं करू शकतात?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला खरोखरच या चिमुकलीला दत्तक घ्यायचे आहे. कृपया कोणीतरी मला यासंदर्भातील जबाबदार व्यक्तीचा संपर्क क्रमांक देऊ शकेल का? मला या बाळाला दत्तक घ्यायचे आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “कोणती आई असं करू शकते? हे पाहून हृदय हेलावून जातं. आपल्या हृदयाचा एक तुकडा कुठेतरी दूर आहे, याची त्यांना जाणीव होत नसेल का?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Nashik abandoned newborn baby girl viral video heartbreaking smile social media reactions

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Published On: Aug 04, 2026 | 09:43 AM

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