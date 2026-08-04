मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Jawali District Bank Election Hatgeghar Society Resolution Political Battle Shivendraraje Bhosale Vs Shashikant Shinde

Satara Politics: जिल्हा बँक निवडणुकीत शेवटच्या ठरावाकडे लक्ष; हातगेघर सोसायटी ठरणार निर्णायक

Updated On: Aug 04, 2026 | 01:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

Satara Politics: जावळी तालुक्यात जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोसायट्यांच्या ठरावांवरून राजकीय संघर्ष तीव्र झाला आहे. हातगेघर सोसायटीच्या अंतिम ठरावासाठी भाजप नेते वसंतराव मानकुमरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्यात चुरशीची लढत रंगली आहे

जिल्हा बँक निवडणुकीत शेवटच्या ठरावाकडे लक्ष; हातगेघर सोसायटी ठरणार निर्णायक

जिल्हा बँक निवडणुकीत शेवटच्या ठरावाकडे लक्ष; हातगेघर सोसायटी ठरणार निर्णायक

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हातगेघर सोसायटीचा ठराव आज
  • शिवेंद्रसिंहराजे-शशिकांत शिंदे गटात प्रतिष्ठेची लढाई
  • हातगेघर सोसायटीच्या ठरावावर मानकुमरे यांची प्रतिष्ठा पणाला
 

दत्तात्रय पवार , मेढा :  सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी सोसायटीचे ठराव हे हिंसक वळणावर पोचले आहेत. अंतिम टप्प्यामध्ये एकमेव उरलेल्या हातगेघर सोसायटीच्या ठरावासाठी जि.प.सदस्य वसंतराव मानकुमरे यांची चांगलीच प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. तब्बल वीस दिवसानंतर आज हातगेघर सोसायटीचे सहलीवर गेलेले पाच संचालक गावात परतणार आहेत. त्यामुळे या सोसायटीचा ठराव कोणाच्या बाजूने होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

जावळी तालुक्यात सोसायट्यांचे ठराव हे विवाद विवादांमध्ये अडकलेले पाहायला मिळत आहेत.आखाडे गावात तर हा वाद टोकाला गेला होता.मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व प्रदेशाध्यक्ष शिंदे यांचे समर्थक अक्षरशः पोलिसांसमोर एकमेकांना भिडले होते.यावेळी कोनाकोणाच्या कानाखाली बसली याची गेल्या आठ दिवसांपासून तालुक्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे. ठराव आपल्याच गटाला घेण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे विरुद्ध बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यात मोठी चढाओढ पाहायला मिळत आहे.

Satara News: राष्ट्रवादीकडून भाजप सदस्याची अडवणूक!; कोरेगाव पंचायत समितीत निधी वाटपावरून रणकंदन

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे या ठराव प्रक्रियेत मैदानात उतरलेले असून तालुक्यातील शेवटचा हातगेघर सोसायटी ठराव फक्त उरलेला आहे. हातगेघर, कावडी, पानस,विवर,आखेगणी, सायघर अशा सहा गावांची ही सोसायटी असून या सोसायटीवर तालुक्याचे भाजप नेते वसंतराव मानकुमरे यांचे वर्चस्व आहे. मात्र वर्चस्व असताना देखील एकूण दहा संचालक असलेल्या सोसायटीमधील पाच संचालक हे शशिकांत शिंदे यांनी वीस दिवसांपूर्वीच सहलीवर नेले आहेत. त्यामुळे मानकुमरे यांची चांगलीच पंचायत झालेली पाहायला मिळते.

सहा गावांचा मेळ मानकुमरेभाऊ घालणार का?

हातगेघर सोसायटीत सहा गावांचा समावेश आहे. या सोसायटीचा ठराव आपल्या गटाचा व्हावा असे आदेश मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मानकुमरे यांना दिले आहेत. त्यामुळे गेली आठ दिवसांपासून वसंतराव मानकुमरेभाऊ हे गावात तळ ठोकून आहेत. आज बुधवारी होणाऱ्या ठरावाच्या बैठकीत पुरेसे संख्याबळ नसतानाही आपला स्वतःचा ठराव व्हावा यासाठी या सहा गावांचा मेळ घालण्यात मानकुमरेभाऊ यशस्वी होतात का हे पाहणे औचुक्याचे ठरणार आहे.

दरम्यान आज बुधवारी हातगेघर सोसायटीचा ठराव एकीकडे होत असतानाच याच गावात बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व उद्घाटन कार्यक्रमास हजेरी लावणार आहेत. तर याच हातगेघर मध्ये राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे हे सोसायटी व्हाईस चेअरमन नारायण पार्टे यांच्या ६५ वा अभिष्टचिंतन सोहळा कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी या होणाऱ्या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने समर्थक  हातगेघर गावात हजर राहत असल्याने मोठा राडा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.मात्र प्रशासनाने जावळीत जमावबंदी आदेश व कलम १४४ लागू केले आहे.

अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात रॅम्प नसल्याची तक्रार; साताऱ्यात दिव्यांग बांधव आक्रमक

Web Title: Jawali district bank election hatgeghar society resolution political battle shivendraraje bhosale vs shashikant shinde

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मांढरदेवची देवराई धोक्यात, उत्खननामुळे डोंगराला धोका, विश्वस्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
1

मांढरदेवची देवराई धोक्यात, उत्खननामुळे डोंगराला धोका, विश्वस्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

एमआयडीसी विरोधात निगडिच्या जाहीर सभेत शेतकरी आक्रमक; वर्णे ते सातारा लॉंगमार्चचा दिला इशारा
2

एमआयडीसी विरोधात निगडिच्या जाहीर सभेत शेतकरी आक्रमक; वर्णे ते सातारा लॉंगमार्चचा दिला इशारा

Satara News: सचिन देशमुख यांची शिवसेनेच्या सातारा तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती; रणजितसिंह भोसले यांची अधिकृत घोषणा
3

Satara News: सचिन देशमुख यांची शिवसेनेच्या सातारा तालुकाप्रमुखपदी नियुक्ती; रणजितसिंह भोसले यांची अधिकृत घोषणा

Satara News: शहापूर योजनेचा वीजपुरवठा बंद; साताऱ्यात मंगळवारी दुपारचा पाणीपुरवठा ठप्प, बुधवारीही परिणाम
4

Satara News: शहापूर योजनेचा वीजपुरवठा बंद; साताऱ्यात मंगळवारी दुपारचा पाणीपुरवठा ठप्प, बुधवारीही परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वजन अचानक वाढतंय किंवा कमी होतंय? थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा योग्य चाचण्या

वजन अचानक वाढतंय किंवा कमी होतंय? थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, वेळीच करा योग्य चाचण्या

Aug 04, 2026 | 02:00 PM
शासकीय कामात अडथळा, मद्यधुंद तरुणाची पोलिसांना धक्काबुक्की; नेमकं काय घडलं?

शासकीय कामात अडथळा, मद्यधुंद तरुणाची पोलिसांना धक्काबुक्की; नेमकं काय घडलं?

Aug 04, 2026 | 01:56 PM
डोक्यावर सेहरा, अंगावर शेरवानी… लग्नाआधी डिलिव्हरी करायला निघाला वर, पेट्रोल पंपावरील दृष्यांनी वेधले सर्वांचे लक्ष

डोक्यावर सेहरा, अंगावर शेरवानी… लग्नाआधी डिलिव्हरी करायला निघाला वर, पेट्रोल पंपावरील दृष्यांनी वेधले सर्वांचे लक्ष

Aug 04, 2026 | 01:54 PM
Satara Politics: जिल्हा बँक निवडणुकीत शेवटच्या ठरावाकडे लक्ष; हातगेघर सोसायटी ठरणार निर्णायक

Satara Politics: जिल्हा बँक निवडणुकीत शेवटच्या ठरावाकडे लक्ष; हातगेघर सोसायटी ठरणार निर्णायक

Aug 04, 2026 | 01:53 PM
Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

Aug 04, 2026 | 01:49 PM
LIC Share Crash : फक्त एक बातमी… बघता बघता LIC चे शेअर धडाम, 9 %ची मोठी घसरण, नेमकं काय घडलं?

LIC Share Crash : फक्त एक बातमी… बघता बघता LIC चे शेअर धडाम, 9 %ची मोठी घसरण, नेमकं काय घडलं?

Aug 04, 2026 | 01:46 PM
2026-27 Upcoming Movies: 2026-27 मध्ये बॉक्स ऑफिसवर राज्य करणार या अभिनेत्री; आलिया, तमन्ना, श्रद्धामध्ये कोणाची जादू चालणार?

2026-27 Upcoming Movies: 2026-27 मध्ये बॉक्स ऑफिसवर राज्य करणार या अभिनेत्री; आलिया, तमन्ना, श्रद्धामध्ये कोणाची जादू चालणार?

Aug 04, 2026 | 01:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा