Thane Shivshahi Bus Fire : शिवशाही बसला भीषण आग, बस पूर्ण जळून खाक, 15 प्रवासी थोडक्यात बचावले

Thane Shivshahi Bus Fire News: ठाणे एसटी स्थानकून: गुरुवारी दुपारी सुमारे १.३० वाजता, स्वारगतूनहून ठाण्याकडे जाणाऱ्या शिवशाही बसमध्ये, ठाणे सॅटीस पुलवारजवळ अचानक आगीची घटना घडली.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:15 PM
Thane Shivshahi Bus Fire News Marathi : सध्या, वाढत्या उकाड्यामुळे नागरिक आधीच त्रस्त असताना, ठाणे रेल्वे स्थानकातील परिसरातील सेटीस पुलावर एका भयंकर घटनेने मोठी खळबळ उडवून दिली. प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या एका शिवशाही (Shivshahi) एसटी बसने अचानक रस्त्यातच पेट घेतला. सुदैवाने या भीषण आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून, सर्व प्रवाशांनी प्रसंगावधान दाखवल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे.

गाडीत तांत्रिक बिघाड

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य परिवहन महामंडळाची एकमेव वातानुकूलित गाडी ठाण्याहून निघून पालघर मार्गे बोईसर (Boisar) येथे जाण्यासाठी मार्गस्थ झाली होती.स्थानकाजवळील पुलावर आल्यावर या गाडीत अचानक काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाला आणि ती प्रवासादरम्यानच थांबली. स्थानकाजवळील पुलावर आल्यावर या गाडीत अचानक काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाला आणि ती प्रवासादरम्यानच थांबली. गाडी बंद पडल्यानंतर काही क्षणांतच तिच्या खालच्या बाजूने, इंजिन आणि डिझेलच्या टाकीजवळून धुराचे लोट येऊ लागले आणि बघता बघता गाडीने रौद्र रूप धारण केले.

आगीच्या या भयानक तांडवामागे शॉर्ट सर्किट हे मुख्य कारण असावे, असा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. उन्हाळ्याच्या कडाक्यात भररस्त्यात घडलेल्या या प्रकारामुळे स्थानकाबाहेर एकच गोंधळ उडाला. आगीच्या ज्वाळा इतक्या भयंकर होत्या की, थोड्याच वेळात संपूर्ण वाहन जळून खाक झाले आणि केवळ जळणारा संगडा जागेवर उरललाच दिसत होता.

बसला आग लागल्याने टीएमटी वाहतूक विस्कळीत

ठाणे सॅटीस पुलावरून टीएमटीसी बस विविध भागांमध्ये जातात. या बस ठाणे एसटी आगाराजवळ असलेल्या सॅटीस पुल चढणीच्या मार्गावरुन वरती येतात.यानंतर, स्थलांतरित लोक वाहतुकीच्या साधनांनी बी-कॅबिन मार्गाने किंवा तळवपळी मार्गाने पुढे स्थलांतर करतात. त्यामुळे ठाणे एसटी आगाराजवळ दररोज या टीएमटी गाड्यांची रांग पाहायला मिळते. सॅटीस पुलचा मार्ग अरुंद असल्यामुळे एकावेळी एकच बस या मार्गातून वरती जाऊ शकते. त्यामुळे गुरुवारी शिवशाही बसला लागलेल्या आगीमुळे टीएमटी गाड्यांची वाहतूक ही काळासाठी ठप्प झाली होती. यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले त्यांना बस ची वाट पाहत ताटकळत बस थांब्यावर उभे राहावे लागले.

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

