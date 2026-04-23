Thane Shivshahi Bus Fire : शिवशाही बसला भीषण आग, बस पूर्ण जळून खाक, 15 प्रवासी थोडक्यात बचावले

Thane Shivshahi Bus Fire News Marathi : सध्या, वाढत्या उकाड्यामुळे नागरिक आधीच त्रस्त असताना, ठाणे रेल्वे स्थानकातील परिसरातील सेटीस पुलावर एका भयंकर घटनेने मोठी खळबळ उडवून दिली. प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या एका शिवशाही (Shivshahi) एसटी बसने अचानक रस्त्यातच पेट घेतला. सुदैवाने या भीषण आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसून, सर्व प्रवाशांनी प्रसंगावधान दाखवल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य परिवहन महामंडळाची एकमेव वातानुकूलित गाडी ठाण्याहून निघून पालघर मार्गे बोईसर (Boisar) येथे जाण्यासाठी मार्गस्थ झाली होती.स्थानकाजवळील पुलावर आल्यावर या गाडीत अचानक काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाला आणि ती प्रवासादरम्यानच थांबली. स्थानकाजवळील पुलावर आल्यावर या गाडीत अचानक काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाला आणि ती प्रवासादरम्यानच थांबली. गाडी बंद पडल्यानंतर काही क्षणांतच तिच्या खालच्या बाजूने, इंजिन आणि डिझेलच्या टाकीजवळून धुराचे लोट येऊ लागले आणि बघता बघता गाडीने रौद्र रूप धारण केले.
आगीच्या या भयानक तांडवामागे शॉर्ट सर्किट हे मुख्य कारण असावे, असा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. उन्हाळ्याच्या कडाक्यात भररस्त्यात घडलेल्या या प्रकारामुळे स्थानकाबाहेर एकच गोंधळ उडाला. आगीच्या ज्वाळा इतक्या भयंकर होत्या की, थोड्याच वेळात संपूर्ण वाहन जळून खाक झाले आणि केवळ जळणारा संगडा जागेवर उरललाच दिसत होता.
ठाणे सॅटीस पुलावरून टीएमटीसी बस विविध भागांमध्ये जातात. या बस ठाणे एसटी आगाराजवळ असलेल्या सॅटीस पुल चढणीच्या मार्गावरुन वरती येतात.यानंतर, स्थलांतरित लोक वाहतुकीच्या साधनांनी बी-कॅबिन मार्गाने किंवा तळवपळी मार्गाने पुढे स्थलांतर करतात. त्यामुळे ठाणे एसटी आगाराजवळ दररोज या टीएमटी गाड्यांची रांग पाहायला मिळते. सॅटीस पुलचा मार्ग अरुंद असल्यामुळे एकावेळी एकच बस या मार्गातून वरती जाऊ शकते. त्यामुळे गुरुवारी शिवशाही बसला लागलेल्या आगीमुळे टीएमटी गाड्यांची वाहतूक ही काळासाठी ठप्प झाली होती. यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले त्यांना बस ची वाट पाहत ताटकळत बस थांब्यावर उभे राहावे लागले.
