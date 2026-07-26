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Pralhad Joshi: शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशींकडे अतिरिक्त पदभार; पण पगार का वाढणार नाही? जाणून घ्या नेमके कारण..

Updated On: Jul 26, 2026 | 09:24 AM IST
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सारांश

Pralhad Joshi Salary: परीक्षा गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला राजीनामा. प्रल्हाद जोशींकडे अतिरिक्त प्रभार, पण पगार का वाढणार नाही? जाणून घ्या सविस्तर.

prahad joshi

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Pralhad Joshi Salary: देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि देशव्यापी निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) यांच्याकडे देशाच्या शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. विशेष म्हणजे, इतक्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारूनही प्रल्हाद जोशी यांच्या पगारात एक रुपयाचीही वाढ होणार नाही.

कॅबिनेट मंत्र्याला किती मिळते वेतन?

भारतात केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते ‘संसद सदस्य वेतन, भत्ता आणि पेन्शन कायद्या’ अंतर्गत ठरवले जातात.

  • मूळ वेतन: दरमहा १,००,००० रुपये.
  • मतदारसंघ भत्ता: मतदारसंघाच्या देखभालीसाठी दरमहा ७०,००० रुपये.
  • कार्यालयीन भत्ता: कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा ६०,००० रुपये.
  • दैनिक भत्ता: संसद अधिवेशन किंवा बैठकीत उपस्थित राहिल्यास दररोज २,००० रुपये.
या सर्व भत्त्यांनुसार एका केंद्रीय मंत्र्याचा एकूण अंदाजे मासिक पगार २.३० लाख ते २.५० लाख रुपयांच्या दरम्यान असतो. या वेतनासोबतच त्यांना लुटियंस दिल्लीत शासकीय बंगला, वाहन, चालक, मोफत विमान/रेल्वे प्रवास आणि मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळतात.

नवीन मंत्रालय मिळाले तरी पगार का वाढणार नाही?

भारतीय संविधान आणि संसदीय नियमांनुसार ‘लाभाचे पद’ या तत्त्वाचे काटेकोर पालन केले जाते. या नियमांनुसार, कोणताही मंत्री एकाच वेळी एकाच पदाच्या वेतनास पात्र असतो.

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मंत्र्याकडे एका विभागाची जबाबदारी असो किंवा चार विभागांची, त्यांना मिळणारा पगार कॅबिनेट मंत्र्याच्या एकाच पदाचा राहतो. अतिरिक्त मंत्रालयाचा कार्यभार हा तात्कालिक ‘अतिरिक्त कार्यभार’ मानला जातो, ज्यासाठी कोणताही वेगळा पगार किंवा भत्ता देण्याची तरतूद नाही.

प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे आता तीन मोठ्या मंत्रालयांची धुरा

कर्नाटकच्या धारवाड लोकसभा मतदारसंघातून सलग पाच वेळा (२००४ ते २०२४) विजयी झालेले प्रल्हाद जोशी हे केंद्र सरकारमधील अत्यंत अनुभवी आणि विश्वासू नेते मानले जातात. ते सध्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे (ISA) अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत.

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शिक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार मिळाल्यानंतर आता त्यांच्याकडे एकूण तीन महत्त्वाची मंत्रालये आली आहेत. ज्यामध्ये शिक्षण मंत्रालयच्या अतिरिक्त कार्यभारासोबत ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तसेच नवीन आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यांचा समावेश आहे.

Web Title: Dharmendra pradhan resignation pralhad joshi education ministry salary

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Published On: Jul 26, 2026 | 09:24 AM

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