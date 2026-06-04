तुझा बापाची पेंड आहे का? मेट्रोत तरुणाचा उद्दामपणा; थेट सीटवर पाय ठेवून बसला, प्रवाशाने जाब विचारताच…, VIDEO VIRAL

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत पाहू शकता की, एक तरुण मेट्रोच्या सीटवर पाय ठेवून आरामात बसला आहे. जणू काही त्याचे घर असल्यासारखे पसरला आहे. एक पाय सीटच्या पाठीमागे तर एक सीटवर ठेवून बसला आहे. पूर्ण सीट त्याने अडवून धरली आहे. यामुळे इतर प्रवाशांना बसायला जागा नाही. तरुणाचे हा उद्दामपणा पाहून एका प्रवाशाने त्याला जाब विचारला आहे. प्रवाशाने तरुणाला नीट बसण्यास सांगितले. त्याने म्हटले की सार्वजनिक मालमत्तेचा आदरा कार, अशा प्रकारे बसू नका. यावर तरुणाने अत्यंत उद्धटपणे उत्तर देत माझे काहीच चुकलेले नाही असे म्हटले आहे. त्याच्या या उद्धटपणावरही दुसरा प्रवासी अत्यंत शांतपणे त्याला नीट बसण्याची विनंती करत आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
This video was captured today in Hyderabad Metro during a morning office commute. A man was seen sitting awkwardly with his foot resting on the seat – a clear lack of civic sense and respect for public property. What is happening to people nowadays? pic.twitter.com/blwSlpNg2o — Aparajite (@amshilparaghu) June 1, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @amshilparaghu या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. नेटकऱ्यांनी देखील तरुणाच्या निर्लज्जपणावर संताप व्यक्त केला आहे. अशा लोकांमुळेच भारताची प्रतिमा खराब होते असे लोकांचे म्हणणे आहे. लोकांनी याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. त्याच्याकडून सार्वजनित मालमत्ता खराब केल्याचा दंड घेतला जावा असे लोकांनी म्हटले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.