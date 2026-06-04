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तुझा बापाची पेंड आहे का? मेट्रोत तरुणाचा उद्दामपणा; थेट सीटवर पाय ठेवून बसला, प्रवाशाने जाब विचारताच…, VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 04, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक तरुण मेट्रोत सीटवर पाय ठेवून बसला होता. त्याला दुसऱ्या प्रवाशाने जाब विचारताच कडाक्याचे भांडणे झाले आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Metro Viral Video

तुझा बापाची पेंड आहे का? मेट्रोत तरुणाचा उद्दामपणा; थेट सीटवर पाय ठेवून बसला, प्रवाशाने जाब विचारताच..., VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  •  मेट्रोत तरुणाचा उद्दामपणा
  • थेट सीटवर बुट ठेवून बसला
  • प्रवाशाने जाब विचारताच…
  • व्हिडिओ व्हायरल
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. यामध्ये तुम्ही मेट्रोतील अनेक व्हिडिओ पाहिले असतील. मेट्रोतील ड्रामा पाहायचा असेल तर सहसा दिल्ली मेट्रो चर्चेत असते. परंतु यावेळी हैदराबाद मेट्रोतील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक तरुण मेट्रोत थेट सीटवर पाय ठेवून बसला होता. त्याच्या या उद्दामपणावर दुसऱ्या प्रवाशाने त्याला चांगलाच जाब विचारला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत पाहू शकता की, एक तरुण मेट्रोच्या सीटवर पाय ठेवून आरामात बसला आहे. जणू काही त्याचे घर असल्यासारखे पसरला आहे. एक पाय सीटच्या पाठीमागे तर एक सीटवर ठेवून बसला आहे. पूर्ण सीट त्याने अडवून धरली आहे. यामुळे इतर प्रवाशांना बसायला जागा नाही. तरुणाचे हा उद्दामपणा पाहून एका प्रवाशाने त्याला जाब विचारला आहे. प्रवाशाने तरुणाला नीट बसण्यास सांगितले. त्याने म्हटले की सार्वजनिक मालमत्तेचा आदरा कार, अशा प्रकारे बसू नका. यावर तरुणाने अत्यंत उद्धटपणे उत्तर देत माझे काहीच चुकलेले नाही असे म्हटले आहे. त्याच्या या उद्धटपणावरही दुसरा प्रवासी अत्यंत शांतपणे त्याला नीट बसण्याची विनंती करत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @amshilparaghu या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. नेटकऱ्यांनी देखील तरुणाच्या निर्लज्जपणावर संताप व्यक्त केला आहे. अशा लोकांमुळेच भारताची प्रतिमा खराब होते असे लोकांचे म्हणणे आहे. लोकांनी याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. त्याच्याकडून सार्वजनित मालमत्ता खराब केल्याचा दंड घेतला जावा असे लोकांनी म्हटले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Metro video viral youth keeps feet on seat argument with passenger

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Published On: Jun 04, 2026 | 10:30 AM

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