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व्हायरल होण्यासाठी कायपण! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी पठ्ठ्याने थेट भुसाच खाल्ला; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर..

Updated On: Jun 03, 2026 | 12:38 PM IST
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सारांश

Reel Fever : अलीकडे लोकांवर रिलचं भलतंच भूत सवार झालं आहे. व्हायरल होण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. स्वत:च्या आरोग्यचीही काळजी नसते. सध्या एका पठ्ठ्यानं जे केलं आहे पाहून तुम्ही देखील चक्रावाल.

Man Eat Animal Fodder video viral

व्हायरल होण्यासाठी कायपण! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी पठ्ठ्याने थेट भुसाच खाल्ला; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर.. (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • व्हायरल होण्यासाठी कायपण
  • लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी पठ्ठ्याने थेट भुसाच खाल्ला
  • VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…
सध्या डिजिटल युगात सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी लोक काय करतीय याचा नेम नाही. कोणी धोकादायक स्टंट करते, तर कधी चित्र-विचित्र पराक्रम करुन लोकांचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या असाच एक लक्ष्यवेधी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका पठ्ठ्याने व्हायरल होण्यासाठी असे काही केलं आहे की पाहून लोकही चक्रावले आहे. हा पठ्ठ्या थेट जनावरांचा भुसा खाताना दिसत आहे. संपूर्ण सोशल मीडियावर या व्हिडिओचीच सध्या चर्चा सुरु आहे.

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नेमकं काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असले्यात तुम्ही पाहू शकता की एका तरुणाच्या जनावरांचा भुसा भरलेली टोपली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा तरुण भुसा खात आहे. मुठभर भुसा तोंडात टाकून प्राण्यांप्रमाणे चघळतानादिस आहे. त्याचा हा प्रताप पाहून काही लोका आवक झाले आहेत. हा एखादा भूस खाण्याती स्पर्धा असल्यासारखे वाटत आहे. आसपासचे लोक या दृश्याचे चित्रिकरण करत आहे. हा व्हिडिओ पाहूने नेटकरी तर थक्कच झाले आहे. अनेकांना हा व्हिडिओ पाहून उलटीसारखे होत आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @askshivanisahu या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. लाईक्स आणि व्ह्यूजची भूक काय काय करायला लावते हे या व्हिडिओवरुन स्पष्ट होते. अनेकांनी यावर कमेंट करत, मुर्खपणा सुरु असल्याचे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने भविष्यात याने भुसा खाणारे बाबा म्हणून दुकान उघडायला नको असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने हे असले स्टंट आरोग्यसाठी हानिकारक ठरु शकतात असे म्हटले आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी प्रश्न केला आहे की जीवापेक्षा लाईक्स आणि व्ह्यूज महत्त्वाचे आहेत का?

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man eats animal fodder for views and likes video viral

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Published On: Jun 03, 2026 | 12:38 PM

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