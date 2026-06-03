व्हायरल होण्यासाठी कायपण! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी पठ्ठ्याने थेट भुसाच खाल्ला; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर..

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व्हायरल होत असले्यात तुम्ही पाहू शकता की एका तरुणाच्या जनावरांचा भुसा भरलेली टोपली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा तरुण भुसा खात आहे. मुठभर भुसा तोंडात टाकून प्राण्यांप्रमाणे चघळतानादिस आहे. त्याचा हा प्रताप पाहून काही लोका आवक झाले आहेत. हा एखादा भूस खाण्याती स्पर्धा असल्यासारखे वाटत आहे. आसपासचे लोक या दृश्याचे चित्रिकरण करत आहे. हा व्हिडिओ पाहूने नेटकरी तर थक्कच झाले आहे. अनेकांना हा व्हिडिओ पाहून उलटीसारखे होत आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
एक से बढ़कर एक पागल हैं। भूसा ही खा ले रहे हैं।pic.twitter.com/xoNJQ2y0Dp — Shivani Sahu (@askshivanisahu) June 2, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @askshivanisahu या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. लाईक्स आणि व्ह्यूजची भूक काय काय करायला लावते हे या व्हिडिओवरुन स्पष्ट होते. अनेकांनी यावर कमेंट करत, मुर्खपणा सुरु असल्याचे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने भविष्यात याने भुसा खाणारे बाबा म्हणून दुकान उघडायला नको असे म्हटले आहे. तर दुसऱ्या एकाने हे असले स्टंट आरोग्यसाठी हानिकारक ठरु शकतात असे म्हटले आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी प्रश्न केला आहे की जीवापेक्षा लाईक्स आणि व्ह्यूज महत्त्वाचे आहेत का?
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.